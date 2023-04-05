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Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetledi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 10:04
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Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini lanetledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırıların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine dün gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIsrailMescidi Aksa
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