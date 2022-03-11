ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya'da düzenlenen 3'lü zirveye ilişkin, "Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı. Önümüzdeki günlerde bu konuda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz" dedi.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükelçi Landrut, Rusya-Ukrayna nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya'da yaptığı 3'lü zirvenin hatırlatılması üzerine, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu gayrimeşru ve gerçekten uluslararası hukuku çiğneyen saldırganlığının kabul edilemez olduğunu birkaç kez kamuoyu önünde dile getirdik. Şimdi Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterirken, savaşı durdurmak için her şeyin yapılması gerekiyor. Ayrıca insani desteğe izin vermek için bu bağlamda gerçekleşen her türlü temas yapılmalı. Her türlü diplomatik girişim, bu durumda özellikle Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı. Önümüzdeki günlerde bu konuda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz" dedi.



'RUSYA'YA BENZERİ GÖRÜLMEMEİŞ YAPTIRIMLAR UYGULANDI'



Büyükelçi Landrut, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin, "AB; son günlerde, haftalarda önemli kararlar aldı. AB, bu saldırganlık nedeniyle Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı. AB, Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde artırdı. AB ve liderleri, diplomatik bağlamda dahil olarak ileri seviyede diplomatik çözümler denedi. Bu yüzden her gün ve her cephede aktifiz" diye konuştu.



Büyükelçi Landrut, yaptırımların yeterli olup olmadığına ilişkin ise "Yaptırımlar kabul edildi (AB tarafından). Elbette yeterli olsun ya da olmasın, her zaman bir yansıması vardır. Dün bazı kişiler için ek yaptırımlar üzerinde anlaşıldı. Durum böyle olduğu sürece daha fazla yaptırımın gerekliliği gündemimizde olacak" dedi.