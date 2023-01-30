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Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 15:57
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 90’ın üzerinde kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyePakistanSaldırıCami
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