"Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir"

GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz, ümit ediyoruz ki Türkiye'nin de bu konudaki ara buluculuğuyla çözülecektir" dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurutulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin müzakere ve diplomasi yöntemleriyle hareket edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Şu günlerde Rusya ile Ukrayna arasında çok büyük bir gerilim söz konusu. Türkiye olarak bu bölgede yaşanan gerginliğin sona erdirilmesi bölgemizin barış ve esenlik merkezi haline getirilmesi en büyük temennimizdir. Bu bölge dışındaki emperyalist güçlerin milli çıkarları, bu coğrafyanın daha fazla bölünmesinden, parçalanmasından yanadır. Bizim milli çıkarımız ise bu coğrafyanın daha fazla kenetlenmesi ve güçlenmesinden yanadır. Onun için etnik çatışmaların, etnik ayrımcılığın birtakım siyasi farklılıkların üzerinde durmak yerine, bölge halklarımızla birlikte ortak hedeflere doğru yürümemiz gerekmektedir. Onun için bu sorunların hepsini müzakere etmeliyiz. Oturup müzakere edilip bu sorunların çözülmesi kanaatindeyiz. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında çıkan kriz, esas itibarıyla sadece iki ülke arasındaki kriz değildir. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Avrupa Birliği ve arkasında NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni önümüzdeki döneme ilişkin güçlü olmak için ortaya koydukları bir mücadeledir. Umarız bu kriz, en kısa sürede çözülecektir. Her iki taraf da atacağı son adımları atacaktır. Her iki tarafın da kırmızı çizgisi vardır. Rusya'nın kırmızı çizgisi, Ukrayna'nın NATO ülkesi olmasıdır. Batı'nın kırmızı çizgisi ise bazı bölgelerin Kırım'ın ilhakında olduğu gibi Rusya tarafından ilhak edilmesidir. İki tarafın da bu kırmızı çizgiyi aşmayacakları taraftarıyım. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız bu krizin çözülmesi için her iki tarafla da diplomasi faaliyetlerini yaparak krizi çözecek adımlar atıyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna seyahati oldu. Ardından Putin, Türkiye'ye gelecek, onun programları yapılıyor. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin de bu konudaki ara buluculuğuyla bölgede önemli bir güç olan Türkiye'nin, yine bölgenin istikrarı ve esenliği için, ara buluculuğuyla bu kriz çözülecektir. Bölge daha büyük bir türbülansın içine girmeden mesele aydınlanmış olur."



'ÇETİN VE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'



Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Kafkaslar'da ve Körfez ülkelerinde de barışı sağlamak için ittifak taraftarı olduğunu söyledi. Türkiye'nin önderliğinde Kafkaslar'da ve Körfez ülkelerinde sağlanacak barış ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesiyle birçok alanda yeni adımlar atılacağını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin Kafkaslar'daki amacı da Azerbaycan'ın Karabağ işgaliyle birlikte orada işgali sona erdirmesiyle başlayan süreçte, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan arasında oluşturulacak altılı bir Kafkas ittifakıyla sorunların masada çözülmesinden yanadır. Ermenistan tarafından da olumlu mesajlar gelmektedir. Ermenistan meselesinde de bu çözüm ortaya konulacak. Güney Kafkaslar'da da bir barış ve esenlik sağlanacaktır. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu'da olumsuz seyreden ilişkilerin en kısa sürede iyileştirilmesi ve Türkiye'nin halklarının dost ve kardeş olduğu Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin yeniden güçlü olması için adımlar atılmıştır. Çetin ve zor bir dönemden geçiyoruz. Bölgenin en merkezi yerinde bulunuyoruz" diye konuştu.



'KARŞITLIK BİR OLUŞTUR, ANCAK ESAS BİR OLUŞ DEĞİLDİR'



Kurtulmuş, altı muhalefet partisi liderinin toplantısına ilişkin ise partilerin bir araya gelmesinden rahatsız olmadıklarını ancak konuşulacak konuların gizli değil, açık bir şekilde yapılması taraftarı olduklarını söyledi. Muhalefetin siyasetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurduğunu ve gerçeklerin görmezden gelindiğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Altı muhalefet partisinin, aslında altı artı bir demek lazım, bir araya geldiği toplantı Türkiye gündeminde yer aldı. 28 Şubat tarihinde de ortak bir açıklamaları olacağı gündeme geldi. Biz partilerin bir araya gelmesinden, müzakere etmesinden asla rahatsızlık duymayız ama ne konuşulacaksa bunların çok açık şekilde konuşulması lazım. Şimdiye kadar muhalefet cenahının en büyük eksikliği, başta ana muhalefet partisi olmak üzere siyasetlerini sadece AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurmuş olmalarıdır. Karşıtlık bir oluştur, ancak esas bir oluş değildir. Eğer iktidar olacaklarsa hangi programla milletin karşısına çıkıp, neyi, ne şekilde çözeceklerini ifade etmesidir. Bu anlamda biz muhalefet partilerinin, Türkiye sürekli öldü, bitti, AK Parti karşıtlığı üzerine siyaset yapmalarını beyhude bir çalışma olarak görüyoruz. Seçime çok bir süre kalmadı. Vatandaş sadece cumhurbaşkanı adayının kim olduğuna bakmayacak. Partiler hangi konuda bir araya geliyorlar ve hangi konuda iş birliği yapıyorlar ona bakacaklar."