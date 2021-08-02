MUĞLA - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, beş gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili inceleme yapan CHP'li milletvekili heyeti, parti binasında basın toplantısı düzenledi. CHP'li milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya davet ederek hükümeti eleştirdi. CHP Sakarya Milletvekili Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "Ülkemiz 5 günde yangınlara teslim edildi. İktidarın yangınla ilgili bir stratejisi yok. Nasıl depremler, ekonomi ve pandemiyle ilgili olmadığı gibi yangınlarda da stratejisi yok. Bunun sorumlusu kim?" dedi.



Marmaris ve kırsal mahallerde meydana gelen orman yangınlarını incelemek için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Sakarya Milletvekili Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay ile CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı eşlik etti.



'YANGIN ÜLKESİNDE ÖNLEM ALMADILAR'



CHP Genel Merkezi olarak milletvekilleriyle birlikte Muğla'nın yangın çıkan yerlerinde sahalarda olduklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Marmaris ve kırsal mahallerinde günlerdir ciğerlerimiz yanıyor. Orman yangınları memleketi cehennemi çevirdi. İnsanüstü çaba sarf eden görevlilere öncelikle teşekkür ederim, destek veren vatandaşlarımıza da minnettarız. Hala ormanlar yanmaya devam ediyor, yangın sönmedi, sönmüyor. Bir an önce takviye uçak ve helikopter gelmeli. Burada bulunanlar yangını söndürmeye yetmiyor. Bodrum, Marmaris, Köyceğiz'e acil uçak helikopter gelmeli. Yoksa başka ülkelerden kiralasınlar. 'Yangınları kontrol altına aldık' diyor. Bu doğru bir açıklama değildir. Yanacak yer kalmadığı için yangınlar kendiliğinde sönmektedir. Türkiye, yangın ülkesi. Her zaman yaz aylarında yangınlar olur. Aşırı sıcaklar, nem düşük rüzgar artması ve kuraklıkla yazları orman yangınları olur. İlk yangın çıktığında THK'ya ait uçaklarla müdahale edilseydi bu kadar alan yanmazdı. Bakan Pakdemirli, tuhaf açıklamalar yaptı, 'Yerleşim yerleri yangınları, belediye sorumluluk alanında' dedi. Yangın ormanda çıktı. Yangın orman alanlarında olduğu için yerleşim alanları yandı. Utanmadan çıkıyor belediyelere laf atıyor. Bu ülkeye gelmiş geçmiş en beceriksiz bir Orman Bakanı'sın, sorumlu sensin ve hükümetin. THK uçakları tepki gelince ağız değiştirdiler. Hükümet, topu taca atıyor. Bir diyorlar 'Motorda arıza var', bir diyorlar 'Pilot yok', bir diyorlar 'İşe yaramıyorlar.' Bu uçakların kalkamaması, ormanların yanmasının nedeni Orman Bakanı ve hükümettir" dedi.



'TÜM BUNLARIN SORUMLUSU ERDOĞAN VE BAKANLARI'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirerek istifaya davet eden CHP Sakarya Milletvekili Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise, "Devlet, afet yaşayacak ülkelerde öngörü sahibidir. Öncelikli olarak bu tür olaylarda devletin bir stratejisi vardır. Güçlü bir devlet ise bu tür afetlere çok önceden hazırlıklıdır. Millet alın teriyle kazandığını gününde yatırarak vergi veriyor. Bu vergileri veren millet gün gelip böyle afetler olduğunda devletin güçlü olduğunu göstermesini istiyor. Ülkemiz 5 günde yangınlara teslim edildi. İktidarın yangınla ilgili bir stratejisi yok. Nasıl depremler, ekonomi ve pandemiyle ilgili olmadığı gibi yangınlarda da stratejisi yok. Bunun sorumlusu kim?" dedi. Özkoç şöyle devam etti:



"Bunun sorumlusu iktidarın başında olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun bakanlarıdır. Bugün yangınlar söndürülemedi ve milletimiz aciz duruma düşürüldüyse, Türkiye yurt dışında itibarsız hale geldiyse, kibir sahibi bir Cumhurbaşkanı ve onun idamesi olmuştur. Dün Bakan Pakdemirli açıklama yaptı, "Belediye sorumluluk alanlarındaki yerleşim yerlerini söndürmedi, ormanları yangınlarını söndürmekte geciktik" dedi. İnsan bir ahlak sahibi olmalı ve Allah'tan korkmalı. Orman yangınlarının söndürülmemesinde ve yaşanan gecikmelerin sorumlusu sensin. Ormanları korumak ve sahip çıkmak, anayasa ve yönetmeliklere göre senin görevindir. Orman yangınlarını söndürmediğin için yerleşim yerlerine sıçradı. Sabahlara kadar Türkiye'nin birçok şehrinden gelen itfaiye ekipleri görev yaptı. Bunun vergisini günü gününe ödeyen milletimizle birlikte yaptı. Görev kime düştü? Omzunda hortum taşıyan kadınlar, köylü ve milletimizle belediye ekiplerine. Bakan Pakdemirli sana soruyorum. Bir tane seni taşıyan uçağın var. Yangınları söndürmek için uçağın var mı? Yok. Sen o sana tahsis edilen uçakla ne yapacaksın? Senin o aciz bedenini mi taşıyacak o uçak? Seni taşıyan o uçak en az iki yangın uçağı almasına yeter. O 2 yangın uçağı birçok orman alanı ve devlet malını kurtarır. Sende hiç öngörü ve devlet ahlakı yoktur. 3 yıllık görevinde bir tane yangın uçağı almadın. Türk Hava Kurumu'na yangın uçakları alınmaması için uğraştın. Çıkarılan ihaleye 5 ton kapasite şartı koydurdun. THK uçakları 4 bin 900 ton kapasitesinde idi. 'Onlar ihaleye girmesin' diye yaptın bunu. Yangın uçaklarının bakımlarını yapmadın. Devlete ve millete ihanet ettin. Çıktın yüzün kızarmadan suç CHP'de diyorsun. Derhal istifa etmelisin. İstifa etmelisin çünkü o makama layık değilsin. Çünkü öngörü de bulunup, doğruyu yapmadın. Tüm bunların sorumlusu sensin, bir de seni o görevde tutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendi görevini yapmaktan aciz ve kibirli bir bakan derhal görevden el çektirilmelidir."