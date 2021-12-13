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"Uluslararası terörün hamisi 'İslamofobi'yi icat eden Batılılar"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Aralık 2021 Pazartesi 16:14
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"Uluslararası terörün hamisi 'İslamofobi'yi icat eden Batılılar"

ANKARA -  TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası terörün aslında hamisi İslamofobiyi icat eden Batılılar" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen 'Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar ve Çözümler' konulu panele katıldı. Panelde, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, akademisyenler ve uzmanlar da yer aldı. Şentop, 'İslamofobi' yerine 'İslam düşmanlığı' ifadesinin kullanılması gerektiğini, İslamofobi'nin İslam düşmanlığının yanı sıra ırkçılık olduğunu vurguladı. Şentop, "İslamofobi bu anlamda sadece İslam düşmanlığı değil, aslında yabancı düşmanlığı, ırkçılık. Hepsi bu İslamofobinin içerisinde mütalaa edilebilir. Bu tabiri bizim kullanmamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Onların isimlendirmesi ile bir kelimeyi kullanmış oluyoruz. Türkçe olarak da diğer dillerde de bunu yapmalıyız" dedi.

Şentop, Batılı istihbarat örgütleri tarafından özel olarak Müslüman terörist modelinin icat edildiğini belirterek, "Özel olarak icat edilmiş, var edilmiş bir Müslüman terörist modeli var. Uluslararası terörizmin başta El Kaide olmak üzere Batı ülkeleri tarafından, onların istihbarat örgütleri tarafından var edilmiş ve desteklenen yapılar olduğu kanaatindeyim. Fransa'nın terör örgütü DEAŞ’a yardımına dair ve bunun hükumetin bilgisi dahilinde olduğuna dair şu anda bir soruşturma yürütülüyor. Dolayısıyla uluslararası terörün aslında hamisi yine İslamofobiyi icat eden Batılılar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İslamofobiBatılılarUluslararası TerörTBMM Başkanı Mustafa Şentop
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