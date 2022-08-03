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Ümit Özdağ: Bundan önceki sınavlar da araştırılsın

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:30
Ümit Özdağ: Bundan önceki sınavlar da araştırılsın

ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin inceleme ile ilgili, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturmanın sadece bu 16 soru ile sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemi ile cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu, Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur" dedi. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önünde yapacağını duyurduğu basın açıklamasını, polisin izin vermemesi nedeniyle ÖSYM'nin yakınında gerçekleştirdi. Özdağ, KPSS'de soruların bazılarının özel yayınevine ait deneme sınavında yer aldığı iddiası üzerine Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme başlattığını, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de görevden alındığını hatırlattı. Özdağ, "Mesele sadece bu sınavda yapılan ve bir dershanenin hazırlamış olduğu 16 sorunun sınava dahil edilmesi ile ilgili bir yolsuzluk değil. 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme işlemleriyle başta FETÖ olmak üzere bazı cemaat ve tarikatların bu sınavlarda yolsuzluk yaparak gençlerin ve yurttaşların geleceğini karartmaları ile ilgili çalışmalardır. Esas üzerinde durulması gereken bunlardır" dedi.

2022 KPSS ve önceki birkaç sınavla ilgili tespitleri olduğunu aktaran Özdağ, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturmanın, sadece bu 16 soru ile sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemi ile cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Bu, Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur. Kasaplar, Kasaplar Odası'nda büyük ve küçükbaş kesimi ile ilgili organize oluyor. ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım çünkü ÖSYM de Türk gençlerinin geleceğini katlediyor. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu? Oluyormuş. Bu fark edildi. Bunu devlet değil sınava girenler fark etti ve onlar açığa çıkardı. Sonra öğreniyoruz ki sınav sorularını hazırlayan dershanenin sahibi, ÖSYM'den başka ihaleler de almış. Ne kadar büyük bir tesadüf. Hem gençlerimizin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağKPSS
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