Ãœmit Ã–zdaÄŸ: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ErdoÄŸan'dan sonra en iyi AK Partili'dir

KAYSERÄ° - Zafer Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã–zdaÄŸ, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtirerek, "Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ErdoÄŸan'dan sonra en iyi AK Partili'dir. AK Parti grubunda ne zaman rozet takacak merak ediyorum" dedi.



Zafer Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã–zdaÄŸ, Ã§eÅŸitli ziyaretler iÃ§in Kayseri'ye geldi. Parti binasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ã–zdaÄŸ, seÃ§im kampanyalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu ay iÃ§inde 17 ilimizde ziyaretlerde ve temaslarda bulunacaÄŸÄ±z. SeÃ§imlere kadar daÂ bu yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma takviminiÂ sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. SeÃ§imlerin ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± meselesi de Ã¼lkemizde ne yazÄ±k kiÂ bir anayasa ihlali meselesineÂ dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Normal ÅŸartlarda seÃ§imlerin haziran ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerek veÂ mevcut anayasaya gÃ¶re haziranda yapÄ±lacak bu seÃ§imlere Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yasal olarak girmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ anayasaya gÃ¶re iki kez cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±labilir ve Recep Tayyip ErdoÄŸan iki kez cumhurbaÅŸkanÄ± oldu" diye konuÅŸtu.



'SÄ°Z Ã‡AKMA MUHALEFETSÄ°NÄ°Z'



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 2023 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imlerde aday olamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Ã–zdaÄŸ, "GÃ¶rÃ¼yoruz ki CHP ve Ä°YÄ° Parti, ErdoÄŸan maÄŸdur olmasÄ±n diyeÂ erken seÃ§ime destek vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar. Erken seÃ§imde 1 sene Ã¶nce deÄŸil, bir ay Ã¶nce yani erkende deÄŸil aslÄ±nda. Sadece adÄ± erken seÃ§im. AkÅŸener' in izahÄ±nÄ± anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. 'ErdoÄŸan maÄŸdur olmasÄ±n' diye diyorlar. Anayasa 2 kez CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸse bir daha aday olabilsin diye anayasaya karÅŸÄ± hile yapmanÄ±zÄ± TÃ¼rk halkÄ±na nasÄ±l izah edeceksiniz ? Siz nasÄ±l muhalefet partisisiniz? Siz Ã§akma muhalefetsiniz.Â Siz ErdoÄŸan'Ä±n payandasÄ±sÄ±nÄ±z. 'Efendim biz yapmazsak nasÄ±l olsa YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu yapar. ErdoÄŸan'Ä±n adaylarÄ± kabul eder' BÄ±rakÄ±n YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu anayasayÄ± Ã§iÄŸnesin. BÄ±rakÄ±n o ayÄ±p YSK' ya ait olsun.Â Buradan bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk halkÄ±na sesleniyorum.Â ErdoÄŸan anayasayÄ± Ã§iÄŸnemek iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve AkÅŸener de kendisine yardÄ±mcÄ± oluyor. Bu seÃ§imin erken olmasÄ±na falan gerek yok. Bu seÃ§im tarihinde olmalÄ±. ErdoÄŸan bunu tek baÅŸÄ±na yapamÄ±yor. Bunun iÃ§in CHP ve Ä°YÄ° Parti'nin desteÄŸine ihtiyacÄ± var. CHP ve Ä°YÄ° Parti, ErdoÄŸan maÄŸdur olmasÄ±n, maÄŸduru oynamasÄ±n diye anayasaya karÅŸÄ± hile sÃ¼recine ortak olacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klÄ±yorlar. Bu nasÄ±l bir siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r? Bu nasÄ±l bir muhalefet anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r? HiÃ§ kimse, YSK'nÄ±n anayasayÄ± ihlal ederek, 'ErdoÄŸan'Ä± nasÄ±l olsa aday gÃ¶sterirler' ÅŸeklindeki izahla bu iÅŸten kurtulacaÄŸÄ±nÄ± zannetmesin. Biz Zafer Partisi olarak seÃ§im kampanyamÄ±za baÅŸladÄ±k ve seÃ§imlerin de gerÃ§ek tarihinde yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. ErdoÄŸan da bu seÃ§imde aday olamaz diyoruz" ifadelerini kullandÄ±.



'BÃ–YLE MUHALEFET OLURSA ERDOÄžAN 40 SENE Ä°KTÄ°DARDA KALIR'



CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtiren Ã–zdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Ä°stanbul'da 2019 seÃ§imlerinde 10 milyon seÃ§men vardÄ±. Ä°mamoÄŸlu 13 bin oy farkla kazandÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu diyor ki 'yok canÄ±m o kadar seÃ§men yoktur' ne kadar 166 bin. Ä°nanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu senin Ã¶nem vermen iÃ§in kaÃ§ olmasÄ± gerekiyor? Hani bir fÄ±kra var ya matematikÃ§iye sormuÅŸlar iki kere iki kaÃ§ eder? 4 demiÅŸ. FizikÃ§iye sormuÅŸlar 4.0 demiÅŸ. Jeologa sormuÅŸlar 'size kaÃ§ lazÄ±m' demiÅŸ. Kemal bey sana kaÃ§ lazÄ±m? KaÃ§ olunca ayaÄŸa kalkacaksÄ±n? 1 milyon mu? 2 milyon mu? BÃ¶yle bir muhalefet olursa ErdoÄŸan 20 sene deÄŸil, 40 sene de iktidarda kalÄ±r. ErdoÄŸan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± seÃ§imlere giderken bir taraftan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Ã¶bÃ¼r taraftan ekonomik kriz. BunlarÄ±n hiÃ§birini Ã§Ã¶zemiyor. BunlarÄ±n baskÄ±sÄ± altÄ±nda ezilirken Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sorununu gÃ¼ndeme getirdi. ErdoÄŸan bile ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± 'bÃ¶yle pas atÄ±lÄ±r mÄ±?' diye. Ä°nanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil. Bize 'neden muhalefeti eleÅŸtiriyor?' diyorlar. Ya bunlar muhalefet deÄŸil. Muhalefet olsa eleÅŸtirmeyiz."



Ã–zdaÄŸ, eleÅŸtirilerini sÃ¼rdÃ¼rerek, "SansÃ¼r yasasÄ± geldi. SansÃ¼r yasasÄ± sÄ±rasÄ±nda Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Amerika'ya gitti. Åžimdi de Ä°ngiltere'ye gidiyor. Hangi maddenin sansÃ¼rÃ¼n ana kaynaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸundan haberdar deÄŸil. 'Engin Bey o kaÃ§Ä±ncÄ± maddeydi?' diyor. O da oradan baÄŸÄ±rÄ±yor '29' diye. Ã–zetle Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ErdoÄŸan'dan sonra en iyi AK Partili'dir. AK Parti grubunda ne zaman rozet takacak merak ediyorum" dedi.