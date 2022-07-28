Ümit Özdağ, Kilis’te sınır hattına gitti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak parti binasına gelen Özdağ, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Özdağ, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na giderek, basın açıklaması yapacağını duyurdu. Sınıra hareket eden Özdağ ve beraberindekiler, yol üzerinde barikat oluşturan polisler tarafından durduruldu. Burada güvenlik gerekçesiyle sınır hattına gidişe izin verilmeyeceğinin söylenmesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada bölgeye gelen Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşmenin ardından Emniyet Müdürü Kurt ile Özdağ, otomobil ile Öncüpınar Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgeye gitti. Bir süre yalnız gittiği sınır hattında inceleme yaptıktan sonra partililerin yanına dönen Özdağ, uygulamanın yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, "Kilis Emniyet Müdürümüz ile birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı'na gittik ve orada gözlemlerde bulunduk. Soracağımız soruları sorduk, geri döndük" dedi.