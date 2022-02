VATAN SEVERLER PARTİSİ CANLA BAŞLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR! 

Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizde Vatan Severler Partisi olarak siyasi çalışmaları devam etmektedir.

Azimle kararlılıkla seçimlere katılım kapsamında disiplinli bir şekilde ilerlemekteyiz dedi.





Genel Başkan Yılmaz Gülümser Vatan Severler Partimizin teşkilatlanmaları yurt içi ve yurt dışında artarak devam ederken Türkiye Cumhuriyetimizin her bölgesinden her etnik kökenden her dini inanış ve mezhepten değerli kardeşlerimizi de yanımızda görmek bizleri de ayrıca gururlandırmakta ve gücümüze güç katmaktadır

Bizler de partimizin içinde ki bu dostluk kardeşliğimizi Türkiye Cumhuriyetimizin sınırları içerisinde bulunan Türk milletimizin hepsine yaymak amacıyla ilerleyecektir

Türk Devletimizin bekası için Türk milletimizin huzur içinde ilerleyeceğiz

Bizim Önceliğimiz

Türkiye Cumhuriyetimizdir.

Desteğini esirgemeyen Kurucu üye arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmektedir

Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Genel Başkan Yardımcısı

Medya İletişim Sorumlu

Basın Danışmanı Sibel Demirdiş

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48