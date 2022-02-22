Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
842.56
DOLAR
13.71
STERLİN
18.64
EURO
15.51
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli...
İstanbul Kent Üniversitesi 44 Akademik Personel alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 44...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...

VATAN SEVERLER PARTİSİ CANLA BAŞLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2022 Salı 10:39
VATAN SEVERLER PARTİSİ CANLA BAŞLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR! 

Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser 

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizde  Vatan Severler Partisi olarak siyasi çalışmaları devam etmektedir.

Azimle kararlılıkla seçimlere katılım kapsamında disiplinli bir şekilde ilerlemekteyiz  dedi.


Genel Başkan Yılmaz Gülümser Vatan Severler Partimizin teşkilatlanmaları yurt içi ve yurt dışında artarak devam ederken Türkiye Cumhuriyetimizin her bölgesinden her etnik kökenden her dini inanış ve mezhepten değerli kardeşlerimizi de yanımızda görmek bizleri de ayrıca gururlandırmakta ve gücümüze güç katmaktadır

Bizler de partimizin içinde ki bu dostluk kardeşliğimizi Türkiye Cumhuriyetimizin sınırları içerisinde bulunan Türk milletimizin hepsine yaymak amacıyla ilerleyecektir

Türk Devletimizin bekası için Türk milletimizin huzur içinde ilerleyeceğiz 

Bizim Önceliğimiz 

Türkiye Cumhuriyetimizdir.

Desteğini esirgemeyen Kurucu üye arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmektedir

Vatan Severler Partisi  Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Genel Başkan Yardımcısı

Medya İletişim Sorumlu 

Basın Danışmanı Sibel Demirdiş 

Haber: 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 22.02.2022 10:46
Anahtar Kelimeler:
VATAN SEVERLER PARTİSİ CANLA BAŞLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz
Erdoğan: Senegal’le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz
Erdoğan: Senegal’le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Gürcistan ilişkileri üst düzeyde devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans