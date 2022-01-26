VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER LİDERLİĞİ

Önderimiz Atatürk' ün Kurduğu

Türkiye Cumhuriyetimiz de.

Vatan Severler Partisi olarak

seçimlere katılım kapsamında disiplinle kararlılık'la azimle ilerlemekteyiz.

Türkiye Cumhuriyetimiz'de

İl Başkanlıklarımız

İlçe Başkanlıklarımız

Belde Başkanlıklarımız

Köy ve Mahalle Başkanlıklarımız

atanması Için çalışmalarımız

Başlamıştır.

Vatan Severler Partisiİ çatısı altında üye kayıtlarımız büyük bir heycanla gururla artarak devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyetimiz ' de her bölgemizden gelen katılımlarınız bizlere büyük güç ve kuvvet vermektedir.

Vatan Severler Partisi' ne Kuruluşumuz dan. Bugünümüze kadar bugünümüzden yarınlarımıza kadar maddi manevi katkılarıyla birlikte olan fava arkadaşlarımızla da gururlanıyoruz.

Vatan Severler Partisi çatımız altında bizlerle sevgiyle ilgiyle saygıyla kararlılıkla yanımızda olan fedakar Türk Milletimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz.

Dünyanın her kıtasına yerleşmiş yurt dışında yaşayan Türk Milletimiz'de de maddi manevi desteklerinizi esirgemedikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.

Önceliğimiz

Türk Milletimiz'dir.

Önceliğimiz

Türkiye Cumhuriyetimiz'dir

GENEL BAŞKAN

YILMAZ GÜLÜMSER

VATAN SEVERLER PARTİSİ

Sibel Demirdiş

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48