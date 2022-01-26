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VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER LİDERLİĞİ

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 11:27
VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER LİDERLİĞİ

Önderimiz  Atatürk' ün  Kurduğu

Türkiye  Cumhuriyetimiz de.

Vatan  Severler  Partisi olarak

seçimlere  katılım kapsamında  disiplinle kararlılık'la  azimle  ilerlemekteyiz.

Türkiye  Cumhuriyetimiz'de

İl  Başkanlıklarımız

İlçe  Başkanlıklarımız 

Belde  Başkanlıklarımız

Köy ve Mahalle Başkanlıklarımız

 atanması  Için çalışmalarımız 

Başlamıştır. 

Vatan Severler  Partisiİ çatısı  altında  üye kayıtlarımız büyük  bir  heycanla gururla artarak  devam etmektedir.

Türkiye  Cumhuriyetimiz ' de  her bölgemizden gelen katılımlarınız  bizlere büyük  güç ve  kuvvet  vermektedir.

Vatan Severler Partisi' ne  Kuruluşumuz  dan. Bugünümüze  kadar bugünümüzden  yarınlarımıza kadar maddi  manevi  katkılarıyla  birlikte  olan  fava  arkadaşlarımızla da gururlanıyoruz.

Vatan Severler Partisi çatımız  altında  bizlerle sevgiyle ilgiyle saygıyla  kararlılıkla yanımızda olan  fedakar Türk Milletimize  sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz.

Dünyanın  her kıtasına yerleşmiş yurt  dışında yaşayan Türk  Milletimiz'de de maddi manevi desteklerinizi esirgemedikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.

Önceliğimiz

Türk  Milletimiz'dir.

Önceliğimiz 

Türkiye  Cumhuriyetimiz'dir

GENEL BAŞKAN 

YILMAZ GÜLÜMSER

VATAN SEVERLER PARTİSİ

Sibel Demirdiş 

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER LİDERLİĞİ
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