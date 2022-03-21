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VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ GENEL BAŞKANI YILMAZ GÜLÜMSER’İN BASIN AÇIKLAMASI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Mart 2022 Pazartesi 09:36
VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ GENEL BAŞKANI YILMAZ GÜLÜMSER’İN BASIN AÇIKLAMASI

Ülke genelinde asgari ücretle çalışan yaşayan emeklilik maaşıyla geçinmeye zorlanan halkımızı refaha kavuşması gerektiğini bunun içinde gerekli önlemler alınması çözümlerin yasal ve kalıcı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz

Halkımızın hizmetine sunulacak olan kamu kurum kuruluşları tarafından yapılan hizmetlerin uygulamaların milletimize yük ve külfete dönüşmemesi uygun hale getirmektir

Devlet hazinesindeki sermaye zarar Türk milletimizin alın teridir yönetimden kaynaklı zararının olduğunda zengin fakir ayırt etmeden halkımıza yansıyan tasarruf ve ödemeleri olması gayet normaldir ama yönetimden kaynaklanan kar oranlarının da halkımızın refahı huzuru mutluluğu için adil paylaşılmasından yanayız.

Dünya da gelişmiş ilk 20 büyük ekonomi den daha da ileri hedeflerimizde olan Dünya da ilk 10 büyük ekonomiye girmeyi hedefleyen bir ülke olarak ilerleyeceğiz Ekonomide yer almamız için gençlerimizi donanımlı hale getirmek eğitim öğretim de hedeflerimizin kalıcı olarak yapılandırılacaktır

Siyasette

Askeriye de

Bilim de

Teknoloji de

Eğitim de

Sanayi de

Sanat da

Spor da

Ve müzik de her alanda her zaman başarmamız gereken hususların başında Devlete odaklanması ve planımızın oluşturulup hayata geçirilmesiyle bunu da başaracağımıza inanıyoruz

VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ

GENEL BAŞKANI

YILMAZ GÜLÜMSER

Genel Başkan Yardımcısı

Medya İletişim Sorumlu

Basın Danışmanı Sibel Demirdiş

Haber:
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ GENEL BAŞKANI YILMAZ GÜLÜMSERİN BASIN AÇIKLAMASI
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