İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz büyük kentleri alacağımızı söylediğimizde kimse inanmıyordu. Yeni siyaset anlayışımızla bu kapıları araladık. Bugün bunların meyvelerini de görüyoruz. Bursa'yı kaybetmedeki kabahat bize ait. Önümüzdeki seçimlerde onu da telafi edeceğiz. Verdiğimiz mücadele bir hak mücadelesi, demokrasi mücadelesidir" dedi.



CHP’nin yurt dışındaki 43 birlik başkanları ile yöneticilerinin yer aldığı CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, Maltepe’deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde başladı. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.





CHP, İKTİDARA EN YAKIN DÖNEMDEDİR



Çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu, “Artık sorunlarımızdan arınmak istiyoruz. Geleceğe güvenle bakmak, daha güzel bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Avrupa Birliği’nde ön görülen, demokratik ülkelerde ön görülen bütün demokratik kazanımların Türkiye’de de olmasını istiyoruz. Hiç kimsenin yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye istiyoruz. Eski klasik söylemlerin dışında uygar bir dünyanın parçası olmak için mücadele eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkında olmanız lazım. Biz eleştiri yaparken arkasından çözümü de öneren bir partiyiz. Sorunları sadece dillendiren değil, nasıl çözüleceğini ifade eden bir partiyiz. Uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara en yakın dönemdedir" ifadelerini kullandı.





"YENİ SİYASET ANLAYIŞIMIZIN MEYVELERİNİ GÖRÜYORUZ "



Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı seçmenlerinin oylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 4 milyon seçmen, 6 milyon yurt dışında yaşayan vatandaşımız var. Biz oradan beklediğimiz oyu alamıyoruz. Oyu alamıyorsak klasik bir söylemle ‘onlar bize oy vermiyorlar’ bunu kabul etmiyorum. Niçin bize oy vermiyorlar? Üzerinde düşüneceğimiz nokta bu. Karşıya iğneyi batırmadan çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız. Biz güven vermiyorsak, niye bize oy versinler? Siyaseti bireysel çıkarlar üzerine inşa ediyorsak niye bize oy versinler? Sorunların çözümü için çaba harcamıyorsak niye oy versinler? Yeni bir siyaset anlayışını ülkemize getiriyoruz. Yerel yönetimler bunun en güzel örneğidir. Biz büyük kentleri alacağımızı söylediğimizde kimse inanmıyordu. Yeni siyaset anlayışımızla bu kapıları araladık. Bugün bunların meyvelerini de görüyoruz. Bursa’yı kaybetmedeki kabahat bize ait. Önümüzdeki seçimlerde onu da telafi edeceğiz. Verdiğimiz mücadele bir hak mücadelesi, demokrasi mücadelesidir" diye konuştu.





"KISIR ÇEKİŞMELER YOK; İKTİDARA ODAKLANDIK "



Kılıçdaroğlu, “Çalışırsak pek çok şeyi kazanabiliyoruz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi’nde kısır çekişmeler vardı, bunları tamamen ayıkladık. Kısır çekişmeler yok artık. Her birimiz iktidara odaklanmış vaziyetteyiz. Her birimiz Türkiye’nin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bu sorunları çözmek istiyoruz ve nasıl çözüleceğini biliyoruz" dedi.



Kılıçdaroğlu, yurt dışı seçmeninin de Türkiye’de yaşadığı sorunları bildiklerini, ve ilk kez yurt dışında yaşayan vatandaşların kendilerini temsil etmek üzere yurt dışı seçim çevresi oluşturulması gerekir diyerek kanun teklifini veren bir parti olduklarını belirtti.





AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÖN GÖRDÜĞÜ DEMOKRATİK KURALLARI KENDİ ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ



Kemal Kılıçdaroğlu, "İlla birinin size talimat vermesi mi lazım? Demokrasi için talimat mı almanız lazım? Benim ağrıma gidiyor. AB’de hangi demokratik standartlar varsa oturalım parlamentoda hepsini yapalım. Avrupa Birliği’ne diyelim ki, ‘zaten biz hepsini yaptık, bizde düşünce özgürlüğü var’. Siz de olan demokratik kurallar bizde de var. O zaman verdiğiniz sözü tutun. Avrupa’nın etik değerlerine güveniyorsanız verdiğiniz sözü tutun. Bu kurallar yerine gelirse sizi tam üye olarak alırız. Onların talimatı, emri değil. Biz birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. İlk iktidarımızda göreceksiniz. Avrupa Birliği’nin ön gördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz. Geldiğimiz nokta şudur. Her sorunu biliyoruz ama her sorunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bugün bizim çözümlerimizi iktidar olmadığımız halde iktidar sahipleri çözmek istiyorlar çünkü onlar çözümü bilmiyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bir sorunlar yumağıyla Türkiye karşı karşıya. İktidar çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. Halkın iradesiyle iktidara geldiğimizde Türkiye kısa zamanda toparlanacak ve farklı bir ufuk çizecek" şeklinde konuştu.