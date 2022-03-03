YRP’li Aydal: Zeytin arazilerinin madenciliğe açılması kanuna aykırı

ANKARA - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, zeytinlik alanların madenlere açılmasına ilişkin yönetmeliğin kanuna aykırı olduğunu belirterek, "Hiçbir yönetmelik maddesi kanun üzerinde olamayacağından bugün bakanlıkça eklenen 4’üncü Fıkra yok hükmündedir. Bu sebeple, vatandaşlarımız arasında huzursuzluğa yol açmadan bu yönetmelik maddesinin acilen iptal edilmelidir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre zeytinlik alanların maden faaliyetlerinde kullanılabileceğini ilişkin düzenlemenin 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’na aykırı olduğunu ve bunun mahkemeden döneceğini ifade etti.



‘BU YÖNETMELİK HUKUK CİNAYETİDİR’

Aydal, büyük tepki çeken düzenleme ile ilgili, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanunu ile ilgili olarak, 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115'inci maddesine bir fıkra ekleyerek, zeytinlik alanlarda madencilik yapılabileceğini ve usullerini belirtmiş. Maden Yönetmeliğinin 115’inci maddesine bu ek fıkranın eklenmesi iki sebeple hukuk dışıdır. Hiçbir yönetmelik maddesi kanun üzerinde olamayacağından bugün bakanlıkça eklenen 4’üncü Fıkra yok hükmündedir. Bu sebeple, vatandaşlarımız arasında huzursuzluğa yol açmadan bu yönetmelik maddesinin acilen iptal edilmelidir. Bunlardan ilki ‘yönetmelik’ tanımıyla ilgilidir. Hiçbir yönetmelik maddesi, Maden Kanunu’nda bulunmayan bir konuda yorumda bulunamaz. Yönetmelik, Kanunda bulunan bir maddenin nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgiler içermelidir. Maden Kanunu’nda, zeytin arazileri ile ilgili bir hüküm konulmadığından, yönetmelik içine zeytinlik araziler ile ilgili ek fıkra konulamaz. İkinci ve belki de daha önemli husus, Maden Yönetmeliğine konulan bu ek fıkra, 3573 Kanun Numarasıyla belirtilen Kanuna aykırıdır. Bu maddenin yenilenmiş haline göre, ‘Madde 20 – Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin, vegatatif ve generatif gelişmesine mâni olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır’ denilmektedir" ifadelerini kullandı.

'Bu yönetmeliğin maddesi gittikçe azalan tarım arazilerimize zeytinlik alanları da katarak zeytinciliğin yok olmasına sebep olacak bir maddedir' diyen Aydal, "Kanunun çıkartılmasını teşvik edenlerin birçoğu bölgede az da olsa bulunan altın madenciliğini hedeflemiştir. Bu madenler de maalesef zeytinlik alanlar ile örtüşmektedir. Şu ana kadar yapılan altın madenciliğimizin, siyanür probleminin sade vatandaşta oluşturduğu tepki de bilinmektedir. Bölgede ruhsatları ellerinde bulunduran ve altın madenciliği yaptığını ifade eden şirketlerin ülkemiz ekonomisine önemli hiçbir katkısının olmadığı da Çanakkale, Aydın ve Kütahya örnekleriyle bilinmektedir" diye konuştu.