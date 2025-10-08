ANKARA (AA) - Wasilewski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Baltık semalarını korumak için Litvanya'ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağını göndermesinin dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, doğu kanadının güvenliğini hayati bir öncelik olarak gördüğüne ilişkin önemli bir sinyal gönderdiğini aktaran Wasilewski, Türkiye'nin NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonuna daha aktif katılım sağlayarak Baltık ülkelerinin Rusya'ya karşı duruşunu güçlendirme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Wasilewski, Türkiye'nin aktif katılımıyla bölgenin hava gözetleme sistemleri konusundaki kabiliyetlerinin desteklenebileceğine işaret ederek, 'Türkiye'nin son dönemdeki Litvanya, Romanya ve Polonya'ya desteği Ankara'nın bölgedeki güvenliğe verdiği önemi gösteriyor.' dedi.

'Polonya gelecekte 'ortak üretim merkezi' olabilir'

Polonya'nın Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi her fırsatta dile getirdiğini ifade eden Wasilewski, bunun daha çok mühimmat ortak üretimi üzerinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Savunma işbirliği potansiyeline dikkati çeken Wasilewski, 'Türkiye savunma sektörü için Polonya'nın Baltık Denizi'ndeki denizaltı ve elektronik harp yetenekleri gibi insansız sistemlerinin ilgi çekici olabileceği kanaatindeyim. Polonya, gelecekte Türkiye ile derin işbirliğinin simgesi olarak 'ortak üretim merkezlerinden' birisi olabilir.' dedi.

Türkiye-Polonya savunma işbirliğinin ortak üretim, teknoloji transferi ve yetkinlik değişimi gibi konularda derinlik kazanabileceğini aktaran Wasilewski, her iki ülkenin savunma kapasiteleri için faydalı bir işbirliği olacağını belirtti.

'İkili ve çok taraflı işbirliği önemli ölçüde güçlenebilir'

Wasilewski, Türkiye'nin son dönemde Baltık devletlerine yaptığı katkıların Ankara'nın Karadeniz güvenliğine öncelik verdiği yönündeki algıyı ortadan kaldırdığına vurgu yaparak, bu algının tarihsel olarak Türkiye'nin NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik savunma planları güncellemesine ilişkin çekincelerinden kaynaklandığını aktardı.

Söz konusu değişimin ikili ve çok taraflı işbirliğinin önemli ölçüde güçlendirilmesi için bir temel oluşturabileceğini belirten Wasilewski, sözlerini şöyle tamamladı:

'Mevcut güvenlik ortamı göz önüne alındığında Baltık ülkeleri güvenlik ve savunma harcamalarında önemli bir artışa gitmek zorunda. Bu artış bağlamında Türkiye'nin savunma sektörüyle eşsiz bir konumda olduğu görüşündeyim.'

Muhabir: Lejla Biogradlija