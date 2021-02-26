Funda ERKOÇ

Yıl 2007 Star Tv ekranlarında Popstar Alaturka rüzgarı esiyor…İşte Ayşen Birgör’ü o yarışma ile tanıdık.Türk Sanat Müziğinin sağlam sesli yıldızı o yarışmada da başarısını kanıtlamış tertemiz sesi ile büyük hayran kitlesi yakalamıştı.Yıllar içinde Ayşen Birgör Türk Sanat Müziği dalında sesi, kişiliği ile hep zirvede yer aldı.

Tanımayanlar için... Ayşen Birgör kimdir dopdolu müzikal kariyerine neler sığdırmış neler yapmıştır yakından tanıyalım mı?

-İstanbul’da doğdum. Müzikle haşır neşir bir ailede büyüdüm. Babam keman çalar türküler söylerdi. Sanırım ondan bana sirayet eden bir yetenek bu. İlkokulda da her zaman müzikle iç içeydim sürekli korolardaydım. İlkokul bitince ailemin de desteğiyle konservatuar sınavına girdim ve 1988 yılında İTÜ Türk musikisi devlet konservatuvarı çalgı eğitimi bölümünü kazandım, 2000 yılında da temel bilimler bölümünden mezun oldum. Müzik hayatımın çok önemli bir bölümünü oluşturuyor aslında. Çocuk yaşta başlayan serüvenimde ilk albümümü 88 yılında katıldığım bir ses yarışması neticesinde yapmıştım, daha sonra 1997 yılında Gecem isimli bir albüm yaptım. Albümün müzik yönetmenliğini Özkan Turgay yapmıştı, kendisi o dönemlerde reyting rekorları kıran pek çok dizinin de müziklerini yapıyordu ve o ben de o dizilerin jenerik müziklerini seslendirdim (böyle mi olacaktı, mahallenin muhtarları) bunlardan bir kaçı. Yine çeşitli markaların reklam ve televizyon müziklerini de seslendirdim sonrasında sahne çalışmalarıma hem solist hem de vokal olarak devam ettim. Adnan Şenses, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Çelik, birlikte çalıştığım kıymetli isimlerdi.

2007 yılında Popstar Alaturka yarışmasına katıldım ve üçüncü oldum. Yarışmanın bitiminde TRT akşam sefası programı başladı ve orada da yine TRT'nin kıymetli solistleri ile birlikte her hafta canlı yayın gerçekleştirdik. 2009 yılında müzik yönetmenliğini Taşkın Sabah’ın yaptığı Bambaşka isimli bir şarkımı yayınladım. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nda açılan sınavla kuruma kadrolu sanatçı olarak girdim. 2015 yılında TRT müzik kanalında başlayan ve 2020 yılına kadar her hafta canlı yayınlanan müzik eğlence programı Yıldızlar Altında'yı sundum. 2019 yılında müzik yönetmenliğini Seçkin Özer’in yaptığı, sözleri Ayla Çelik’e müziği ise Gökhan Tepe’ye ait Kış Bahçesi isimli şarkımı sevenlerimle buluşturdum ve son olarak da henüz çok yeni olan düet şarkımız Kalpsiz’i yayınladık. Prodüktörlüğünü Ve aranjörlüğünü Seçkin Özer’in yaptığı şarkının sözleri Hakkı Yalçın’a müziği ise Seçkin Özer, Ferit Özkan, Orçun Kurtoğlu ve Aydın Kurtoğlu’na ait.

Popstar Alaturka yarışması ile uzun süre ekranlarda kaldınız. Yarışmadan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

-İlk olarak tanınılırlığınız artıyor. O dönemde konserler için Türkiye’nin pek çok yerine gittik ve insanların o alanları hınca hınç doldurmaları size gösterdikleri ilgi ve sevgi çok büyük bir mutluluk hissettiriyor. Bununla birlikte en önemli değişiklik TRT kurumunun yaşamıma dahil olması ve o kurumun bir parçası olmak.

HALKIN OYLARI İLE DERECE ALDIM

Popstar Alaturka'da yaşadığınız en büyük zorluk neydi, hiç hakkınızın yendiğini düşündünüz mü?

-En büyük zorluk her hafta çok önemli bir jürinin önünde kendinizi doğru ifade etmeye çalışıyor olmanızdı. Sinirlerinizin çelik gibi olması gerekiyordu. Çok şükür o kısmını doğru yönettim diye düşünüyorum:)

Hakkımın yendiğini düşünmedim. Tam tersine her yarışmacının çok güçlü destekleri olmasına rağmen ben sadece halkın oylarıyla derece aldım. Bu her şeyden çok daha kıymetli.

DUYGULARI DOĞRU İFADE ETMEK LAZIM

Tüketimin çok hızlı olduğu müzik sektörüyle ilgili tedirginlikleriniz var mı?

-Elbette zaman zaman bu tedirginlikleri yaşıyorum. Çünkü müzik anlayışı ve şekli sürekli değişiyor. Bizim icra ettiğimiz müzik türü her ne kadar kalıcılığı olan bir tür olsa da yeni döneme, gençlere, algılarına doğru hitap ermek gerekiyor ama şunu da unutmamak gerekir ki müzik duygu ile yapılan bir şeydir. Duyguları doğru ifade ederseniz çabuk tüketilmezsiniz.

Pandemi sürecinde neler yaptınız ne gibi zorluklar yaşadınız ve bu süreçte en çok neler yapmayı özlediniz?

-Bu süreçte şarkımıza hazırlandık. Bu da bizi böylesi zor bir ortamda motive eden tek şeydi o yüzden kısmen de olsa şanslıydık diyebilirim.

Elbette ki en çok sahneyi ve dinleyicilerimle birlikte şarkılar söylemeyi çok özledim.

POPSTAR ALATURKA HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI

Kariyerinizin dönüm noktası olduğunu düşündüğünüz bir an oldu mu?

-Bu soruya Popstar Alaturka yarışması diye cevap verebilirim çünkü o dönemde kendinizi tanıtabileceğiniz çok güçlü bir platformdu.

İkinci profesyonel single çalışmanız Cengiz Kurtoğlu ile oldu. Nasıl doğdu bu fikir ve nasıl gelişti bu süreç?

-Kış Bahçesi’nden sonra yeni bir şeyler yapma heyecanı içerisindeyken gelişti diyebilirim. Fikir babası da Seçkin Özer'dir. Bir düet şarkı yapsak nasıl olur diye konuşurken ortaya çıktı aslında, çok güzel oldu her detayıyla çok içimize sindi.

Son çalışmanız Kalpsiz'i Seçkin Özer'in müzik yönetmenliğinde Fifth Floor Records etiketiyle yayınladınız, nasıl kesişti yollarınız?

-Seçkin Özer'le dostluğumuz konservatuar yıllarımıza dayanıyor. Yaklaşık 25 yıllık bir dostluktan bahsediyorum. Onun yıllar içerisinde yaptığı başarılı işleri takip ediyor ve yürekten alkışlıyordum. Akabinde önce Kış Bahçesi şarkımda birlikte çalıştık ve sonra kendi firması olan Fifth Floor Records’un sanatçısı oldum, Seçkin Özer'de prodüktörüm oldu ve yeni projemiz Kalpsiz'i yayınladık.

Kalpsiz düetinden sonra dinleyicilerinizi neler bekliyor, albüm yapmayı düşünüyor musunuz yok yine tekli mi gelir?

-Albüm daha sonra ki aşamalarda olabilir bununla ilgili projelerimiz ve fikirlerimiz var tabii ki. Yeni tekliler gelecek önümüzde dönemde. Kendime kusursuz olarak yakıştığını hissettiğim ve içime tam anlamıyla sindiğini düşündüğüm bir şarkı olduğunda çok ara vermeden müzikseverlerle buluşacağım.

Dijitalleşen dünyaya uyum sağladığınızı düşünüyor musunuz, sosyal medya ile aranız nasıl takipçileriniz sizi nerelerden takip edebilir?

-Şu an herşey dijitale geçtiği için mecburen ayak uydurmak durumundayım. Bununla ilgili de açıkçası bir sorun yaşamıyorum. Bu konu da beni destekleyen harika bir ekibimiz var. Takipçilerim tüm sosyal mecralardan beni rahatlıkla takip edebilirler. İnstagram'da çok aktifim @aysenbirgor hesabından iletişimde kalabiliriz her daim = )