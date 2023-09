Haber: Damla Oya Erman

Daha uygun fiyatlı dijital sürüm, fiziksel ortam için bir disk sürücüsü içermiyor, bu nedenle indirilen oyunları oynamakla sınırlısınız. Diğer yandan, standart PS5, oyun disklerini oynamak için bir 4K Blu-ray sürücü içeriyor. Aksi takdirde her iki konsol da aynı performansı sunuyor.

Sony'nin PS5'in daha ucuz bir tamamen dijital sürümünü satmaya karar vermesi, dijital yazılım gelirinin fiziksel medyayı sürekli olarak geride bıraktığı bir dönemde geldi. GamesIndustry.biz'e göre, 2022 yılında video oyunu gelirinin %94'ten fazlası dijital satışlardan elde edildi. Bu, oyun satın almalarını ve genişletmeler gibi eklentileri içerir.

Dijital indirmeler hem pratik hem de popüler olsa da, biraz daha fazla ödeme yapmanın bir PS5 ile bir disk sürücüsüne sahip olmaktan kaynaklanan bazı avantajları var. En önemlisi, fiziksel oyunlar indirimli olarak ikinci el olarak satın alınabilir, satılabilir veya arkadaşlarınızla paylaşılabilir. Standart PS5 ayrıca Blu-ray disklerinden filmler oynama seçeneğine sahiptir, oysa tamamen dijital PS5 doğrudan dijital filmleri satın alma veya indirme seçeneği olmadan sadece akışla sınırlıdır.

Standart PS5'in ekstra 100 dolarlık maliyeti, gerçekten de disk sürücüsünün avantajlarını ne kadar ağır değerlendirdiğinize bağlıdır. İşte iki PS5 modelinin karşılaştırmasının tamamı, bu disk avantajlarının buna değip değmediğine karar vermenize yardımcı olmak için.

Sony PlayStation 5



PlayStation 5, son nesil donanımı, özel oyunları ve 4K Blu-ray sürücüsü sayesinde en iyi konsol oyun deneyimini sunar. Dijital sürümden 100 dolar daha pahalı olmasına rağmen, standart PS5 modeli diskler üzerinden fiziksel oyun oynamanıza olanak tanır.

Sony PlayStation 5 (Dijital sürüm)



PS5 dijital sürüm konsolu, standart model ile aynı oyun performansını sunmasına rağmen bir disk sürücü içermez. Bunun yerine, alıcıların oyunları sistemde oynamak için dijital olarak indirmeleri gerekmektedir.

PS5 Dijital vs. Disk: Fiyat ve uygunluk

Standart PS5 (500 dolar), PS5 dijital sürümünden (400 dolar) 100 dolar daha fazla maliyeti ile gelir. Ancak daha ucuz olan dijital sürüm, genellikle daha küçük miktarlarda perakende satış noktalarına gönderildiği için, standart PS5'i bulmak genellikle daha kolaydır.

Her iki konsolun da 2023 yılında önceki yıllara göre çok daha iyi bulunabilirliği vardır. Her iki model de 2023 yılı boyunca düzenli olarak stoklarda bulunmuştur. Tamamen dijital model hala hızlı bir şekilde tükenebilir, ancak yeniden stokları sık sık yapılır ve mağazalarda bulunmaları artık nadir değildir.

Sony ayrıca PlayStation 5 konsollarını popüler oyunlarla birlikte sunmaktadır; Final Fantasy XVI şu anda en sık sunulan oyun olsa da, bu sadece disk sürücülü versiyonu ile kullanılabilir. 2022 yılında God of War: Ragnarok, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Horizon Forbidden West içeren paketler de piyasaya sürüldü.

Bir oyunla birlikte gelen standart PS5 paketleri 560 dolardan satılmaktadır, bu da oyunu ve konsolu ayrı ayrı satın almanın üzerinden 10 dolarlık bir indirim sunar. Final Fantasy XVI ve Ragnarok paketleri, standart PS5 ile birlikte son zamanlarda 50 dolar indirimli satışa sunuldu, ancak bu fırsatın ne sıklıkla ortaya çıkacağı belirsizdir.

PS5 Dijital vs. Disk: Farklar nelerdir?

Her iki PlayStation 5 modeli de neredeyse aynı tasarımlar ve özellikler sunar - aralarındaki tek gerçek fark, dijital sürümdeki 4K Blu-ray disk sürücüsünün eksikliğidir.

Blu-ray diskler üzerinden oyunlar ve filmler oynayamamakla birlikte, dijital sürüm PS5, standart sürümden biraz daha incedir ve yaklaşık 1.3 pound daha hafiftir.

Bu iki fark haricinde, standart PS5 ve PS5 dijital sürümü, aynı oyun performansını sunar. Bu, uyumlu ekranlarda 4K çözünürlükte ve saniyede 120 kare oynama desteğini, konsolun hızlı yükleme sürelerini ve seçilen oyunlarda ray tracing gibi gelişmiş grafik özelliklerini içerir.

Her iki konsol da daha fazla depolama için üçüncü taraf bir m.2 katı hal sürücüsü ile kolayca yükseltilebilen 1TB sürücü ile gelir. Her iki konsol da aynı DualSense kontrol cihazı ile birlikte gelir, bu da titreşim geri bildirimi sunar ve dahili bir mikrofona sahiptir ve en iyi PlayStation aksesuarlarını destekler.

PS5 Dijital vs. Disk: Oyunlar

İki PlayStation 5 konsolu da aynı oyun kütüphanesini ve aynı oyun kalitesini paylaşır, ancak standart PS5, oyunları nereden satın alabileceğinize ve nasıl oynayabileceğinize dair daha fazla kontrol sunar.

Standart PS5 ile oyunlar disklerden veya dijital indirmeler aracılığıyla oynanabilir. Öte yandan, dijital sürüm PS5, sadece dijital olarak indirilmiş oyunları satın almanıza ve oynamanıza olanak tanır.

PlayStation oyunlarının dijital satın alımları Sony hesabınıza bağlıdır. PlayStation Mağazası, dijital oyunları satın alabileceğiniz tek yerdir, bu nedenle PS5 dijital sürümün sahipleri, GameStop ve Best Buy gibi perakende mağazalarda yapılan anlaşmalardan faydalanamazlar.

Dijital oyun indirmeleri elverişlidir, ancak standart PS5 üzerinde fiziksel disklerden oyun satın alma veya arkadaşlarınıza ödünç verme seçeneğine sahip olma seçeneği, oyunlarınızı yeniden satmanıza veya arkadaşlarınıza ödünç vermenize olanak tanır. Standart PS5 ayrıca geriye dönük uyumluluk sayesinde eski PS4 disklerini oynayabilirken, dijital sürüm PS5 bu oyunlara yalnızca PlayStation Mağazası üzerinden erişebilir.

Ancak unutmayın ki, birçok fiziksel oyun hala bir internet bağlantısı ve önemli PS5 depolama alanı gerektirir, bu nedenle standart PS5'deki bir disk kopyasına gitmek, oyunu indirmekten sizi sabit disk alanı açısından kurtarmayacaktır.

PS5 Dijital vs. Disk: PlayStation Plus

Sony, PlayStation Plus adlı bir abonelik hizmeti sunar ve PS5'te çevrimiçi çok oyunculu oyun ve indirilebilir oyunların bir kataloğunu sunar. PlayStation Plus, her iki PS5 konsolunda da aynı şekilde çalışır, ancak dijital sürüm sahipleri, belirli planlar belirli bir disk sürücüsüne ihtiyaç duymadan bir dizi PS4 oyununa kolay erişim sunsa da hizmetten en çok faydalanabilirler.

Aylık 10 dolara, PlayStation Plus Essential oyunculara çevrimiçi oyun ve aylık ücretsiz oyun seçkisi sunar, abone oldukları sürece bu oyunlar koleksiyonlarında kalır. PlayStation Plus'un bir sonraki iki seviyesi, Extra (aylık 15 dolar) ve Premium (aylık 18 dolar), 400'den fazla PS4 ve PS5 oyununa erişim sağlar; Premium, daha eski PlayStation konsollarından daha fazla oyun ekler ve oyunları doğrudan bir PS5'e yayın yapma seçeneği sunar.

PS5 Dijital vs. Disk: Teknik özellikler

PS5 Dijital vs. Disk: Hangisini almalısınız?

Her iki PlayStation 5 modeli de aynı oyun performansını sunar, ancak standart PS5, alışveriş alışkanlıklarınıza bağlı olarak uzun vadede daha fazla değer sunabilir. 100 dolar daha fazla maliyeti vardır, ancak eski PS4 disklerini, kullanılmış oyun kopyalarını ve arkadaşlardan ödünç alınan diskleri oynatmanıza olanak tanır, bu da zaman içinde size para tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca filmler için 4K Blu-ray oynatıcısı olarak da kullanılabilir.

Dijital sürüm PlayStation 5 hala harika bir seçenektir, özellikle ön maliyetten tasarruf etmek istiyorsanız, ancak zaten bir PlayStation disk koleksiyonunuz yoksa ve PS5'in ev eğlence sisteminizin merkezi olmasına ihtiyacınız yoksa daha iyidir. Daha uygun fiyatlı Xbox Series S'in aksine, dijital sürüm PS5'in performans eksiklikleri yoktur, bu da fiyat farkı için daha az bir fedakarlık gibi hissettirir.

Standart PS5'i düşünün eğer...

Zaten PS4 oyunlarına sahipseniz ve bunları PS5'te oynamak istiyorsanız

Blu-ray ve 4K Blu-ray disklerinde filmler oynatmak istiyorsanız

Kullanılmış PS5 oyunları veya indirimli fiziksel kopyalar satın almak istiyorsanız

PS5 Dijital sürümünü düşünün eğer...

Konsol alımınızda 100 dolar tasarruf etmek istiyorsanız

Sadece dijital oyunlar istiyorsanız ve Sony'nin mağazasından satın almak size uygunsa

Kullanılmış oyunlarınızı değiştirme seçeneğine ihtiyacınız yoksa



PS5, dijital sürümden daha güçlü mü?

PS5 dijital sürümü, standart PS5 ile aynı performansı sunar, sadece bir disk sürücüsü eksik. Diğer farklar haricinde, her iki model de aynı iç donanımı kullanır.

PS5, dijital sürümden daha fazla depolamaya sahip mi?

Her iki PlayStation 5 konsolu da 825GB'lık bir katı hal sürücüsüne sahiptir, ancak sistem yazılımı oyunlar ve diğer depolama alanları için kullanabileceğiniz 667GB bırakır. Depolama alanı, PS5'in hız gereksinimlerini karşılayan bir m.2 katı hal sürücüsü ile yükseltilebilir.

PS5 disk sürümüne sahipseniz dijital oyunları indirip oynayabilir misiniz?

PlayStation Mağazası, standart PS5 ve dijital sürümdeki dijital satın alımlar için aynı şekilde çalışır. Sony hesabınız ve satın alımlarınız birden fazla PlayStation konsolu arasında paylaşılabilir.