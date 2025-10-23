ANKARA (AA) - PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun temelleri 23 Ekim 1840'ta Posta Nezareti adıyla atıldı.

Haberleşme ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden PTT AŞ, posta kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e- ticarete ve filateliye kadar ülkenin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Geniş hizmet ağı, geliştirdiği güvenli, hızlı ve yenilikçi çözümler, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren PTT AŞ, her zaman daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

PTT AŞ, köklü geçmişinden ve tecrübesinden aldığı güçle her dönemde değişen ve dönüşen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başararak, Türkiye'nin iletişim altyapısının gelişiminde önemli rol üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda teknolojik dönüşümün öncüsü olan, yurt içinde ve dışında milyonlarca insana ulaşarak geniş bir coğrafyada toplumsal hayatın her alanına dokunmayı başaran PTT AŞ, bugün de Türkiye'nin kalkınmasına katkı vermeye devam ediyor.

Öte yandan, PTT AŞ, hizmetlerine entegre ettiği çevre dostu yaklaşım ve çözümleriyle, gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak gayretiyle hareket ediyor.

'PTT'mizi yarınlara daha güçlü şekilde taşıyacağız'

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 185. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmesinde, milletin haberleşme ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola çıktıkları ilk günden bugüne daima vatandaşların yanında olmanın, Milli Mücadele yıllarından Cumhuriyet'in kuruluşuna, doğal afetlerden salgın hastalık dönemlerine kadar koşullar ne olursa olsun ülke için canla başla çalışmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gülten, PTT'nin Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olarak yaklaşık iki asırlık tecrübesiyle posta ve haberleşme hizmeti sunmanın ötesinde, geleceğe doğru ve emin adımlarla ilerlediğini belirterek şunları kaydetti:

'Her zaman daha iyisini hedefleyerek, teknolojiyi yakından takip ederek ve altyapımızı bu doğrultuda sürekli geliştirerek dijital dönüşüm yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde pek çok yeniliğe imza atacağımıza, PTT'mizi yarınlara daha güçlü şekilde taşıyacağımıza yürekten inanıyor, 185. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyorum.'

Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur