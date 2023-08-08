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Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı yaptırımları devreye alıyor.

Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi.

Putin tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkeler le gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi.

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