Ramazan ayı geldiğinde çeşitli iftar davetlerine giderim. Ramazan ayında uluslararası Kudüs Derneği olarak Aksaray Muratpaşa Cami avlusunda Korona virüs çıkıncaya kadar 6-7 yıl 500 kişiye iftar verdik.

Özellikle bizim davetlerimize yoldan geçen insanlar, Aksaray civarında bulunan göçmenler iştirak ederdi. Afrikalı göçmenler, turistler veya herhangi bir sebeple Türkiye'de bulunan öğrenciler İstanbul'da yapılan iftarları çok severlerdi. Bunlar İstanbul'da Ramazan ayında yemek bedava derlerdi, hakikaten Ramazan ayı ülkemize birlik beraberlik, insanlık sevgisi, insanlarla ortak payda geliştirme gibi değerler üretmektedir.

Bugün de çeşitli belediyeler bölgelerinde Ramazan iftarları verilmektedir. Bu iftarlarda devasa çadırlar kurulmakta, halka yemek ikramı yapılmaktadır. Bu ikramları büyük ölçüde sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar gibi sosyal kurumlar üstlenmektedir. Bu iftar geleneği kökleşerek Ramazanın simgesi haline gelmektedir. Bu hizmet, belediyeler, büyük ölçüde Milli Görüş'ten gelen belediyeler sayesinde gerçekleşti. Bunda 1990-94 yılları arası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tayyip Bey'in büyük rolü vardır. Daha sonra gelen belediye başkanları bu geleneği devam ettirdiler. Ali Müfit Bey, Kadir Topbaş Bey ve onun yerine atananın belediye başkanları aynı ruhla devam ettiler.

Ben Bağcılar Bölgesinde oturduğum için 2005'li yıllardan itibaren Bağcılar Belediye Başkanlığı bölgesinde iftarlara iştirak ettim. O tarihlerde Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık Abimizdi. Feyzullah Bey devasa çadırlar kurdurur, muazzam iftar sofraları hazırlar, halkla birlikte iftar açardı. İftarlardan sonra kültür ve eğlence programları yapılır ramazanın şanına uygun işler yapardı. Bu tarihlerde bir gazeteci olarak sevgili abimizin yaptığı işlerden birçoğunu takdir ederken bazılarından memnun olmadığım hususlar olurdu. Bazen milli-yerli kimliği olmayan adamları getirir konuşturuyordu. Mesela o devirde Cengiz Çandar, Eser Karakaş gibi gazeteci veya hocaları getirirdi. O tarihlerdeki Önce Vatan Gazetesinde çıkan yazılarımda da bunu daima tenkit etmişimdir. Günümüzde ilçe belediye başkanları bu yönde dostu düşmanı ayırmada daha başarılı oldukları aynı hataya düşmediklerini söyleyebilirim.

Fırsat buldukça Bağcılar Belediyesi'nin iftar çadırına gidiyorum, belediye başkan adayı Abdullah Özdemir'i ve konuşmalarını izliyorum. Halk nezdindeki itibarını soruşturuyorum. Genç bir arkadaşımız, yakışıklı bir arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız, dürüst bir arkadaşımız olduğu söyleniyor. Halk tarafından çok seviliyor. Halka yakın, cana yakın, son derece dürüst ve hizmet için var gücü ile çalıştığı söyleniyor. Temennim rekor kıracak bir oyla seçilmesidir. Bağcıların AKP teşkilatı genç Başkanın liderliğinde seçim rekoru kırması bekleniyor.

Halkın, yüksek performans ve başarı gösterecek yeni Belediye Başkanı olarak Abdullah Özdemir Bey'i takdir ettiğini özellikle belirtmek isterim. Güneşli- Yenimahalle arasında bir metro ara hattının yapılması, kavşaklar için üst geçit projeleri halkın ilgisini çekmektedir. Belediyenin sosyal tesislerinin sayısının artması, deniz gençlik kampı, Kefken’de bir kamp alanı açılması, millet bahçesi sayısını artırılması, mahalle bahçelerinin geliştirilmesi, yöresel meyve bahçelerinin sayısının artırılması, kütüphane sayısının artırılması gibi projelerin art arda yapılması hizmet kalitesindeki erişilmez güzellik halkın Abdullah Özdemir’in şahsında AK Partiye teveccühü artırmaktadır.

Bilim merkezleri, Tarım Okulu, Matematik Okulu, dijital üretim merkezi, çocuk köyü, kadın iş geliştirme merkezi gibi her alanda Bağcılar'da hayat standartlarını yükseltecek vizyon ve çağlar üzerinden atlamayı esas alan hayal edilemez projeleri sunması Abdullah Özdemir’in ezici bir oy çoğunluğu ile ve bileğinin hakkı ile seçimleri kazanacağının işaretleri vermektedir.

Kentsel dönüşüme hız vermesi ve bunları TOKİ aracılığıyla gerçekleştirme hedefi halka çok çekici gelmektedir. Abdullah Özdemir Bey'in halka karşı kibar ve nazik tavrı her vatandaşı kutsal bir emanet olarak görmesi, milletimizin dikkatinden kaçmamaktadır. Söz verdiği bütün projeleri mutlaka gerçekleştireceğine dair inanç dolayısıyla rekor bir oy alarak Belediye Başkanı seçileceğini ümit ediyorum.

Filistin uğruna cinayet şebekesi İsrail tarafından öldürülen ve insanlık dışı zalim uygulamalara tahammül göstermeyen Rachel Corrie, Aaron Bushnell, için Bağcıların muhtelif yerlerine tanıtıcı levhalar konulmasını temenni ediyorum.

Abdullah Özdemir Bey kibar kişiliği ile çalışkanlığı ile halka yakınlığı ile dürüst kişiliği ile Türk yönetim tarihinde yerini alacaktır. Ecdadın açtığı fazilet yolunda derin iz bırakacaktır.