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Montella, karşılaşmayı yardımcıları ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile birlikte izledi.

Servet Çetin: Maçı kopartabileceğimiz pozisyonlar vardı

Servet Çetin: Maçı kopartabileceğimiz pozisyonlar vardı

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzon Montella, RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ligde bu sezon sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'in evindeki ilk golünü Galatasaray karşılaşmasında Leo Dubois attı.

RAMS Başakşehir, bu sezon iç sahada oynadığı 3. maçta ilk golünü buldu.

Başakşehir, 3. haftanın erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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