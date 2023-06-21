ANKARA AA- Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla bir rapor yayımladı.

Suriye'deki iç savaşta halkın yarısına yakınının yerinden edildiği bilgisine yer verilen raporda, "Suriye güvenli bir ülke değil, milyonlarca mültecinin dönüşü demokratik siyasi geçişin sağlanmasıyla bağlantılı." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Suriye yönetiminin ve diğer grupların ihlallerinin, sivillerin ülke dışına çıkmasına neden olduğuna işaret edilerek "Suriye makamlarının insan hakları ihlalleri sürdükçe Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmez, güvenlik birimleri kaldığı sürece de bu ihlallerin son bulacağına inanmıyoruz." denildi.

Suriye'nin, 12 yıl sonra Arap ligine alınmasına rağmen "mülteciler için güvenli bir ülke olmadığı" değerlendirilmesi yapıldı.

Şam yönetiminin, ülkeye dönenlerden yüzlercesini alıkoyduğu belirtilirken bunlardan yüzlercesinden de haber alınamadığı kaydedildi. Bu çerçevede sadece nisan başından bu yana en az 874 Suriyelinin Lübnan’dan ülkesine zorla gönderildiği, bunlardan en az 87'sinin alıkonulduğu ifade edildi.

SNHR, Suriye yönetiminin geri dönenler hakkında güvenlik soruşturması başlattığı ve daha çok Suriyelinin alıkonulmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Yunanistan açıklarındaki göçmen faciasına "soruşturma" çağrısı

Ağın raporunda, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da meydana gelen göçmen faciasının soruşturulması için Yunan makamları ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine soruşturma çağrı yapıldı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin yarısından fazlası yerinden edildi

İç savaş öncesi nüfusu 22-23 milyon civarında olduğu tahmin edilen ülkede, 6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin 3,5 milyonundan fazlası Türkiye'ye sığındı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, 6,5 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken Suriye'de en az 14 milyon sivil insani yardımlara muhtaç hale geldi.