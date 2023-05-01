İSTANBUL- Ödüllü çizer ve yazar Marianne Dubuc’ün detaylarla bezediği yeni resimli kitabı “Yako’nun Bahçesi”, Redhouse Kidz tarafından yayımlandı. Ece Erbay Nahum’un çevirisiyle okuyuculara ulaşan kitap, çocukları bir tohumun gelişimini ve bu sürecin bahçede yaşayan hayvanların hayatlarında yarattığı değişimi izlemeye davet ediyor.

Detaylarla örülü zengin üslubuyla öne çıkan “Yako’nun Bahçesi”, çocukları köstebek Çörek, karınca Mini ve tarla faresi ailesinin keşif dolu macerasına dahil ediyor.

Bir sabah aniden, Yako’nun bahçesine gökten bir şey düştü.

ÇATIR! Bir küçük kök, kabuğunu kırdı…

Köstebek Çörek, karınca Mini ve tarla faresi ailesi yuvalarını korumak için bir şeyler yapmalıydı, hem de hemen!

HABER: BÜLENT ÇAMCI