İSTANBUL- 10 yeni kitabın daha eklenmesiyle 25 kitaplık bir seriye ulaşan Peapod Readers, çocuklara yaz tatillerinde eğlenerek İngilizcelerini pekiştirme fırsatı sunuyor. Redhouse’un deneyimi ve Collins işbirliği ile hazırlanan serinin İngilizce Öğretim Programını destekleyen temaları, çocukların okulda öğrendiklerini tatil boyunca pekiştirmelerini sağlıyor; seviyelere göre kategorize edilmiş öyküler ve rengârenk resimler dil öğrenmeyi eğlenceli bir hale getiriyor.

Başlangıç düzeyinde, kolaydan zora beş farklı seviyede hazırlanmış olan serinin ilk üç kitabı (Pre A1) kısa öyküler ve basit cümlelerden, dördüncü ve beşincisi (Lower A1 ve A1) gelişmiş olay örgüleri ile daha karmaşık cümlelerden oluşuyor. Okulöncesi ve ilkokul yaş grupları için hazırlanan Peapod Readers, okuma öncesi ve sonrasındaki alıştırmalar, ses kayıtları ve resimli sözlüğü ile çocukların dinleme, okuma, konuşma becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmelerine imkân tanıyor.

Her kitap çocukların okuma sürecini desteklemek için ebeveynlere ve öğretmenlere okuma öncesinde ve sonrasında yapılabilecek adımları içeren bir okuma kılavuzu sunuyor. Sayfalarda yer alan QR kodların tablet veya akıllı telefona okutulmasıyla kılavuza ve ses kayıtlarına ulaşılabiliyor.

HABER: METE YILMAZ