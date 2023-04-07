10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ

ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ



10 Kalem Laboratuvar Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/340098

1-İdarenin a) Adı : ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ b) Adresi : BARBOROS MAHALLESI VEYSIPASA SOKAK 14 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164747900 - 2164747917 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 10 Kalem Laboratuvar Malzemeleri b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 10 kalem laboratuvar malzemesi Üsküdar Devlet Hastanesi Laboratuvar Deposuna teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Üsküdar Devlet Hastanesi Laboratuvar Deposuna teslim edilecek olup, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2(iki) takvim günü içerisinde ilk parti mal teslim edilecektir. Geriye kalan ihale konusu malzemeler hastanemizin ihtiyacına göre 12 ay süre ile peyder pey alınacaktır. Peyder pey teslim alınacak malzemeler sipariş edildikten sonra 2 (iki) takvim günü içerisinde ilgili birime teslim edilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici yetkilisi, ihale konusu malzemelerin teslimatını, mesai günleri içerisinde 09:00-12:00 ila 13:30-15:30 saatleri arasında, sevk irsaliyesi ile birlikte İdarenin görevli personeli nezaretinde Laboratuvar deposuna yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanılacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üsküdar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1-İhale konusu malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla en az 1 adet numune ihaleden önce veya ihale günü ihale komisyonuna sunacaklardır.

2-İhale konusu mallara ait numunelerin her biri için malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir. Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede kalacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.