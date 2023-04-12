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FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
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FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:04
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FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

FTA kartı, eldiven ve maske mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/360058

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Cad. Kımız Sok. No:1 34196 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124541500 - 2124541586

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

FTA kartı, eldiven ve maske

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhale toplam 6 kısımdan oluşmaktadır. FTA kartı Cerrahi Maske Nitril Eldiven (XL) Nitril Eldiven (L) Nitril Eldiven (M) Nitril Eldiven (S)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

FTA Kartları ve Cerrahi Maskeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığına; Nitril Eldivenler ise teknik şartnamenin icmal kısmında belirtildiği üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile ilgili Grup Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

FTA Kartı ve Cerrahi Maske sözleşmey müteakip 60(atmış) gün içerisinde ve tek seferde teslim edilecektir. Nitril Eldiven; icmal listesinde belirtilen yerlere (İstanbul hariç) belirtilen miktarlarda ve 60(atmış) gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Başkanlık (İstanbul) için ise 2(iki) seferde ve eşit miktarlarda teslimat yapılacaktır. İlk teslimat sözleşmeyi müteakip 60(atmış) gün içerisinde gerçekleştirilecek olup ikinci teslimat; ilk teslimat tarihini takip eden 150.(yüzelli) günde yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeyi müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Cerrahi Maske; EN14683 Avrupa Standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.

Nonsteril Pudrasız Eldivenler; ISO 9001:2008 belgesine sahip olmalıdır. Ürün mdd 93/42EEC standartlarını karşılamalı ve CE işareti taşımalıdır. Ürün EN 455 1/2/3; EN 374 1/1/3 VEYA EN420 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

Ayrıca yine eldivenlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası onayı olmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

              

ILN01811504

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