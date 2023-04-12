PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
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İhale Kayıt Numarası
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2023/364174
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İşin Adı
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1 Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Mithatpasa-Adapazarı Arası Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı İşi
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İhale Türü - Usulü
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Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
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1 - İdarenin
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a) Adresi
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1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716
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b) Telefon ve faks numarası
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2163488020-381 - 2164148740
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c) Elektronik posta adresi
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ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
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2 - İhale konusu hizmetin
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a) Niteliği, türü ve miktarı
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1.Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü 11 Demiryolu Bakim Müdürlüğü Mıntıkasındaki Mithatpasa-Adapazarı Arası 4 Adet Hemzemin Geçitte 12 İsçi (12 işçi Asgari ücretin (% 10) fazlası ) ile Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı işi
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b) Yapılacağı Yer
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11 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Mithatpaşa-Adapazarı Arası 4 Adet Bariyerli Hemzemin Geçit MAHAL LİSTE HAT KESİMİ HAT KİLOMETRESİ İŞÇİ SAYISI ARİFİYE -ADAPAZARI 7+230 3 İŞÇİ ARİFİYE -ADAPAZARI 7+553 3 İŞÇİ ARİFİYE -ADAPAZARI 7+907 3 İŞÇİ ARİFİYE -ADAPAZARI 8+143 3 İŞÇİ
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c) Süresi
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01 Haziran 31 Aralık 2023 (takvim günleri) Tarihleri Arası ( 7 Ay) Süreli Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı işi
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3- İhalenin / Ön Yeterlik /
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a) Yapılacağı yer
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TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL
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b) Tarihi ve saati
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27.04.2023 - 14:00
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4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
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İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 27.04.2023 Tarih Saat 14;00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 -İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi H.Paşa/İSTANBUL
veya Banka hesabı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü (Vakıf Bank)
IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli olan, 750,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
ILN01811760
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