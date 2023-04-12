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PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
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PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:09
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PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası

:

2023/364174

İşin Adı

:

1 Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Mithatpasa-Adapazarı Arası Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı İşi

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716

b) Telefon ve faks numarası

:

2163488020-381 - 2164148740

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

[email protected]

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü 11 Demiryolu Bakim Müdürlüğü Mıntıkasındaki Mithatpasa-Adapazarı Arası 4 Adet Hemzemin Geçitte 12 İsçi (12 işçi Asgari ücretin (% 10) fazlası ) ile Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı işi

b) Yapılacağı Yer

:

11 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Mithatpaşa-Adapazarı Arası 4 Adet Bariyerli Hemzemin Geçit MAHAL LİSTE HAT KESİMİ HAT KİLOMETRESİ İŞÇİ SAYISI ARİFİYE -ADAPAZARI 7+230 3 İŞÇİ ARİFİYE -ADAPAZARI 7+553 3 İŞÇİ ARİFİYE -ADAPAZARI 7+907 3 İŞÇİ ARİFİYE -ADAPAZARI 8+143 3 İŞÇİ

c) Süresi

:

01 Haziran 31 Aralık 2023 (takvim günleri) Tarihleri Arası ( 7 Ay) Süreli Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı işi

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

27.04.2023 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 27.04.2023 Tarih Saat 14;00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 -İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi H.Paşa/İSTANBUL

veya Banka hesabı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü (Vakıf Bank)

IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli olan, 750,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.

  1. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

ILN01811760

#ilangovtr

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