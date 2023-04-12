PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 27.04.2023 Tarih Saat 14;00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 -İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi H.Paşa/İSTANBUL veya Banka hesabı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü (Vakıf Bank) IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli olan, 750,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.