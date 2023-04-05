SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Sarf Malzeme ve Kimyasal Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2023/293290
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1-İdarenin
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a) Adı
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
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b) Adresi
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Molla Gürani Mah. Gureba Hastanesi Cad. No:30/D 34093 Çapa FATİH/İSTANBUL
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c) Telefon ve faks numarası
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2129090314-30279 - 2129090314
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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Sarf Malzeme ve Kimyasal Malzeme
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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Öğrenci laboratuvarlarında kullanılmak üzere 7 kısım sarf ve kimyasal malzeme alımı işi.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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İ.Ü.Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Moleküler Bölümü ve Fizik Bölümünün ilgili Ayniyat Birimleri. Beyazıt/Fatih/İstanbul.
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günü içinde, ilgili birimlerin ayniyat birimlerine mesai saatleri içerisinde teslimatlar yapılacaktır.
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşmenim imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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03.05.2023 - 11:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İhale Salonu. Çapa/Fatih/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
Sarf Malzemeler için;
1.kısım Kimya Bölümü Sarf Malzemeleri için teklif veren firmalar üretici firmanın yurt içi ve yurt dışı satış, distribütör, stok, paketleme ve üretim yapabilme yetkisinin olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.
2.kısım Biyoloji Bölümü Sarf Malzemelerden 2.3.23.25.26.36.41.42.43.44.45.56.57.58.65.66.71.74.80.94.102.142.kalemler için teklif veren firmalar üretici firmanın yurt içi ve yurt dışı satış, distribütör, stok, paketleme ve üretim yapabilme yetkisinin olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.
3.kısım Moleküler Bölümü ile 4.kısım Fizik Bölümü sarf malzemeleri için teklif veren firmalar, üretici firmanın yurt içi ve yurt dışı satış, distribütör, stok, paketleme ve üretim yapabilme yetkisinin olduğunu gösterir belgeyi veya (a) veya (b) bentlerinde belirtilen belgelerden herhangi birini sunulabilir.
Kimyasal Malzemeler için;
5.kısım Kimya Bölümü kimyasal malzemeler için teklif veren firmalar, üretici firmanın Türkiye distribütörü olduğuna ait distribütörlük belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır..
6.kısım Biyoloji Bölümü kimyasal malzemelerden 1.4.5.8.13.16.19.54.56.61.63.79.84.93.96.97.100.105.106.107.116.118.119.129.145.kalemler için, (a) veya (b) bendinde belirtilen belgeleri veya üretici firmanın Türkiye distribütörü olduğuna ait distribütörlük belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır.
7.kısım Moleküler Bölümü kimyasal malzemeler için, (a) veya (b) bendinde belirtilen belgeleri veya üretici firmanın Türkiye distribütörü olduğuna ait distribütörlük belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır.
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
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1.kısım Kimya Bölümü, 2.kısım Biyoloji Bölümü, 3.kısım Moleküler bölümü sarf malzemeleri için orjinal katalog sunulacaktır.
(2.kısım Biyoloji Bölümü sarf malzemelerinden 2.3.23.25.26.36.41.42.43.44.45.56.57.58.65.66.71.74.80.94.102.142.kalemleri için orjinal katalog sunulacaktır)
Sunulacak orjinal kataloglara ilişkin tarih, sayı veya belge numarası vb. bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
|ILN01808106
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