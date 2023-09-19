Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sanatçının Türk sanatının köklü motiflerinden esinlenerek hazırladığı Noktrün serisinin yer aldığı sergi, 24 Eylül'e kadar Page Cafe Gallery'de görülebilecek.

Sanatçı, geleneksel formları, grafik niteliği ağır basan farklı bir estetik duyarlıkla yeniden yorumlayıp, kompoze ederek tuvale aktardı.

Sanatçının tuval üzerine akrilik çalışmaları, "Balbal", "Gök Klan","Göl Klan", "Budun" ve "Düğüm" adlı eserleri sergide görülebilecek.

Onay'ın "Göl Klan" adlı eserinden elde edilecek gelir, deprem bölgelerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden yüksek Öğrenim Öğrenci Yurduna bağışlanacak.

Ömer Onay kimdir ?

Ressam Ömer Onay, 1958'de Trabzon'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 1984'te mezun olan sanatçı, uzun yıllar grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev yaptı.

Onay, 1990-2009'da kendi kurduğu reklam ajansını yönetti. Sanatçı 2005'ten itibaren resim çalışmalarına ağırlık vererek, Noktürn serisindeki eserlerini hayata geçirdi.

AA