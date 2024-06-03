ASKİ Spor Kulübü, A Life Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza törenine ASKİ Spor Kulübünün milli güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar ve A Life Sağlık Grubu Genel Müdürü Güven Yalman katıldı.

Sporcuların en önem duyduğu şeyin sağlık olduğunu vurgulayan Rıza Kayaalp, "Çünkü zor, ağır bir spor yapıyoruz. Sakatlıklar, düzenli sağlık taramalarımız oluyor. Bu konuda bize ve kulübümüze sponsor olan A Life'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Olimpiyatlarda 1 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunan Rıza, "Paris için son iki ayımız. Artık hedefimize ulaşmak için kısa bir zaman kaldı. Hazırlıklarımızı kamplarla sürdürüyoruz. Önümüzde yurt dışı kampı ve Macaristan'da yapılacak turnuva var. Kendimizi son kez test edeceğiz. Kalan zamanı iyi geçirmek ve güçlü bir şekilde olimpiyatlara gitmek istiyorum." diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şampiyonluk ve rekor için gideceğinin altını çizen Rıza, şöyle devam etti:

"İlk kez olimpiyatlara tam kilomda gideceğim. Onun da vermiş olduğu güçle inşallah, dördüncü kez olimpiyat madalyasını ülkeme kazandırmak istiyorum. Buradaki en büyük hedefim altın madalya alabilmek. Altın madalyayla olimpiyat serüvenini sonlandırmak güzel olur. Olimpiyatlara beşinci kez katılacağım. Ülkemize en çok olimpiyat madalyası kazandıran sporcu olmayı çok istiyorum. Olimpiyat çok heyecan verici bir yer. Olimpiyat köyünde zaman geçirmek bile insanın heyecanını katbekat artırıyor. O yüzden iki gün önce gidip maçlarımızı yapıp işimizi bitirmek istiyoruz."

Olimpiyatlardan sonra "Avrupa rekoru" için devam edecek

En fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu rekorunu Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan Rıza, "Olimpiyatlardan sonra Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak mısın?" sorusuna, "Bu sene de Avrupa şampiyonluğunu çok talihsiz bir şekilde kaybettim. Olimpiyatlardan sonra bırakmayı çok istiyordum. O kadar emek vermişim, 14 kez final yapıp 12 kez Avrupa şampiyonu olmuşum. Rekora bir şampiyonluk kalmış. Bir 6 ayımı daha bunun için feda edebilirim. Bir Avrupa şampiyonasını daha rekor için denemek istiyorum." yanıtını verdi.

Taha Akgül "çifte heyecan" yaşıyor

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de destekleri için A Life'a teşekkür ederek, "Hem kulübümüze hem de Rıza ile bana bireysel anlamda sağlık sponsoru oldular. Sporcuların sağlığı çok önemli. Sporcunun yaşayacağı en kötü şey sakatlıktır. Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

Eşinin hamile olduğunu ve olimpiyat öncesinde çifte heyecan yaşadığını dile getiren Taha, "Çok büyük bir mutluluk. Herhalde hayatta insanın başına gelebilecek en güzel duygu. İnşallah olimpiyatlarda çifte sevinç yaşarız. Bunun sevinci, heyecanı ve motivasyonu, aynı zamanda zorluğu var. Hassas bir dönem. İnşallah kazandığım madalyayı hem eşime hem de yeni gelecek bebeğimize armağan ederiz. İnşallah bereketiyle gelir." ifadelerini kullandı.

Vladikavkaz'da gerçekleştirdikleri kampın verimli geçtiğini söyleyen Taha, çok sayıda elit sporcuyla ikili minder antrenmanı yaptıklarını anlattı.

Kampın sonunda dağ yürüyüşü sırasında dizinden sakatlandığını belirten Taha, tedavi ve kuvvet antrenmanlarıyla bu süreci geçirdiğini sözlerine ekledi.

Sponsorluk 13 branşı kapsayacak

ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, "Zor ve zahmetli bir spor yapıyoruz. Bunu yaparken de sakatlıklar oluyor. ASKİ Spor Kulübü olarak 13 branşımız var. Bu anlamda A Life Sağlık Grubu 13 branştaki sporcularımız, yönetim kurulumuz ve ailelerine sağlık konusunda destek verecek. ASKİ Spor Kulübü adına A Life'a çok teşekkür ederim. Olimpiyatlarda da inşallah milletimizin yüzünü güldüreceğiz." şeklinde konuştu.

Sporculara olimpiyatlarda başarılar dileyen A Life Sağlık Grubu Genel Müdürü Güven Yalman da onların her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, imza töreninin düzenlendiği A Life Kuzey Ankara Hastanesi'nde sağlık taramasından geçti.