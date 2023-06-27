İSTANBUL- Filmden görüntülerin de yer aldığı klip uzun süredir sahnelerden uzak olan Serap Sönmez’in sevenlerini heyecanlandıracak. Efsanevi Koma Amed müzik grubunun solisti Serap Sönmez, Rojbash’ta hem kendi karakterini canlandırıyor hem de vokalleriyle filmin müziklerine katkıda bulunuyor.

Klibi yayınlanan ‘Ez Avêtim’(Beni Attın) isimli parça, yeni yorumuyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor.



Filme konu olan tiyatrocuların kurduğu Teatra Jiyana Nû tiyatro topluluğunun ‘Ta-Sê Ewrên Dûr’ isimli oyununun Emre Kocabaş imzalı Rojbash Film Müzikleri – Soundtrack Albümü ve Ana tema klibi, Sivil Düşün desteğiyle hazırlandı. Rojbash filminin Post Prodüksiyon süreci ise CultureCIVIC tarafından desteklendi.

Filmin yapımı ve post prodüksiyon sürecinde kitlesel fonlamaya da başvuruldu.

Özkan Küçük’ün yönettiği ROJBASH, bir grup Kürt tiyatrocunun yıllar önceki bir oyunlarını yeniden sahnelemek üzere bir araya gelişlerini konu ediyor. Filmde yer alan tiyatrocular kendi karakterlerini canlandırıyorlar.

Rojbash’ın gelecek sonbaharda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da seyirciyle buluşması planlanıyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI