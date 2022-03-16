Aslan Sayım: Geçici Fenomen Değilim! 15 Yıldır Bu Sektördeyim!

Röportaj: Leyla Işıkoğlu

Aslan Sayım Kimdir? Öncelikle kısaca sizi tanıyalım mı?

Aslan Sayım: 16 Mayıs’ta Balıkesir’de dünyaya geldim. 15 yaşında Fulden Uras ile tanışıp bu camiaya giriş yaptım. Anne mesleği olan Kuaförlük ile kendi salonumu açıp 7 yıl işletmemde hizmet verdim. Daha sonra diğer işlerim yoğun olduğu için salonu kapattım. 7 yıl radyo programı hazırlayıp sundum. 15 yıldır magazin yazarlığı, ünlülerle röportajlar gerçekleştirdim. Fulden Uras’tan sonra Asena, Yıldız Kaplan ve Banu Alkan gibi önemli isimler ile yoluma devam ettim.

Şarkıcı olmaya nasıl karar verdiniz?

Aslan Sayım: Aslında bu projenin oluşum sebebi şarkıcı olmak değildi, biraz eğlenelim istedim. Hep müzikle ve önemli sanatçılar ile iç içe çalıştığım için çocuk yaşlarda o sahnenin tozunu yuttum. Sesimin üzerine çok gitmiyordum sesimin tonunun güzel olduğunu bir çok arkadaşım söylerdi. Provalar, hazırlıklar derken güzel bir şarkı çıktı ortaya. Herkesin seveceği ve eğleneceği bir şarkı ortaya çıktı. Müzik kalite olarak yaptığım bir şarkı olmadı. Tamamen eğlenmek, gülmek ve dans etmek için yapılmış bir projedir. 1 şarkıyla şarkıcı olunmaz ben Gazeteci ve Basın Danışmanıyım tabii ki şarkım olduğu için şarkıcı olarakta anılacağım. Nasıl iki köşe yazan isimler gazeteciyim diyorsa kendilerine benimde şarkıcıyım demem ilk projemde hoş olmaz. Ama şarkım güzel gider sahnelerim olur o süreçten sonra şarkıcıyım cümlesi ağzımdan çıkar.





İlk şarkınız ‘Entarisi Ala Benziyor’ hayırlı olsun. Bu şarkı nasıl yeniden ortaya çıktı?

Aslan Sayım: Öncelikle çok teşekkür ederim. Şarkı arayışı içersindeydim. Hatta benim için şarkı da yazılmıştı ama içime sinmedi. Bir Radyocu olarak ilerleyecek şarkıyı anlarım ve son dönemlerde eski şarkıları revize edip yeniden söylemek bence en mantıklısı. Tabi benim şarkım eski bir türkü olsada yeni nesil çok fazla bilmiyor. Zeki Müren bile söyledi. Daha sonra şarkıyı aranjörüm Cüneyt Yalmaz’a götürüyorum ve şarkıyı günümüze uyarlayarak yeniden sesleniyorum. İlk şarkım olmasına rağmen içimize sinen bir şarkı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Zeki Müren demişken, bir çok basında ‘Tek İdolüm Zeki Müren’ dediniz. Neden?

Aslan Sayım: Herkesin beğendiği idol bulduğu bir ünlü sanatçı vardır. Benimde sesi ve tarzı ile beğendiğim kendime yakın bulduğum Zeki Mürendir. Hem Aykırı ve Marjinal Hem halka yakın ve samimi olması benim hayranlık duyduğum noktalardan bir tanesi. Sesi ve şarkıları zaten yoruma kapalı. Giyim tarzı ile Türkiye’de bir çığır açmış ve kendi cesaretiyle iddalı olmuş tek erkek star olması. Onun üstüne başka idol bulamam geri kalanlar bence şaklaban!

Gazeteci olarak başarılı bulduğunuz isimler kimler?

Aslan Sayım: Yeni nesil gazeteci olarak kendi jenerasyonumda pek takip ettiğim isim yok. Gazeteci olarak magazinci olarak Salih Keçeci, Nurcan Sabur ve yaptığı Röportajlarıyla Ayşe Arman’ı beğeniyorum.

Şarkınız için Marjinal tarza büründünüz. Eleştirilere açık mısınız?

Aslan Sayım: Aslında benden daha da marjinal çıkış yapanlar var. Ben sadece make-up yardımıyla farklı bir hale büründüm. Eleştiriye tabiki açığım ama bu eleştirinin dozuyla alakalı bazen hakarette edebiliyorlar bu durum ülkemizde maalesef çok fazla var. Ömce halkımız eleştiriyor yerden yere vuruyor. Sonra alışıyor ve benimsiyor onun için pek aldırış etmemek gerek. Olumlu ve sağlıklı eleştirilere tabiki açığım.

Bir çok ünlü isimle çalıştınız. Sizin için güzel tecrübe olsa gerek. Zorlandığınız durumlar oldu mu?

Aslan Sayım: Tabiki zorlandığım durumlar oldu ama onlar bu ülkenin değerli isimleri ve böyle zor olmaları ve dikkatli olmaları çok normal herkes ünlü olamıyor gördüğünüz gibi bunun bedellerini ödemeniz gerek bu isimlerde neler neler yaşamış kişiler tabiki zor olmaları çok normal. Ama benim çalıştığım isimler çok kaliteliydi hiç beni üzmediler ve çok eğlenerek çalıştık. Benim hayatıma giren ünlü olamayan bir iki isim daha çok beni zorlamaya çalışmıştır. Ama ünlü olamama sebebi bu garip egolu halleri olsa gerek. Ben 15 yaşından bu yana medya camiasındayım kimseye bu konuda pabuç bırakacak değilim kendini ünlü yapamamışların belki büyük soruları egolu olmaları ve kendilerini ünlü isimler ile kıyaslamaları olsa gerek.

Kimlerle Çalıştınız? Kim o ünlü isimler?

Aslan Sayım: Fulden Uras, Asena, Yıldız Kaplan, Banu Alkan gibi önemli isimlerle belli aralıklarla çalıştım.

Yaptığınız Röportajlarla adınızı duyurdunuz. Kimlerle Röportajlar yaptınız?

Aslan Sayım: Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Mustafa Ceceli, İvana Sert, Seren Serengil, Linet, Ebru Polat, Tuğba Özay, Kuşum Aydın, Fatih Ürek, Şule Zeybek, Tuğba Ekinci, Elif Karlı gibi bir çok isimler...

Şarkınız iyi gitti ve yoğun bir tempoya girdiniz. Peki Gazetecilik devam edecek mi?

Aslan Sayım: Ben Gazeteci olarak hep anılacağım 15 yaşında hobi olarak başladığım işim olduğu için tabiki devam edeceğim. Yerimde olmak isteyen yerimi almak isteyen kişiler ancak avuçlarını yalarlar! Köşe yazmakla Gazeteci olunmaz! Benim gibi 100 kişiyle röportaj yap, araştır, haberler oluştur ondan sonra sana gazeteci derlerse olmuşsundur. Kimle bir araya gelsem illaki fesatlanmışlardır. Kendini sanatçı olarak lanse edenler var. Ürettiğin şarkılar tutmuyorsa, oyunculuk diye figüranlık yapıyorsan olmaz canım senden!

Biraz Sitemlisiniz. Bunun sebebi nedir?

Aslan Sayım: 15 yıl oldu bu sektörde olalı Radyoculuk, Gazetecilik, Basın Danışmanlığı gibi bir çok alanda yer aldım bana tecrübe katacak isimlerle çalıştım hep kendimi her alanda geliştirdim. Ama bir yerlere gelememiş, adını duyuramamış insanlarla tanışmak istemedim. Kendini çalıştığım isimlerle bir tutmaya çalışıyorlar. Buda onlardan soğuma sebebim oluyor. Klasik boğa burcu olduğum için birinden soğuduğumda belli ederim. Stemlerim yüzüme gülüp arkalarımdan konuşmaları. Ben hiçbir zaman kaybetmem kaybeden taraf karşı taraf olur.

Son olarak neler söylemek istersiniz? Yeni şarkınızdan beklentileriniz neler

Aslan Sayım: Röportaj için çok teşekkür ederim Leyla hanım, okurlarımıza, sevenlerime çok teşekkür ederim bu şarkıyı bir beklenti için yapmadım. Şarkıcı olmak içinde yapmadım. Eğlenceli ve tatlı tatlı bir şarkı yakaladım ve beni yansıtıyor şarkıda güzel espiriler var. Umarım dinleyicilerde beğenir. Bu arada teşekkür etmeden geçemeyeceğim Prodüktörüm Polat Şenol’a çok teşekkür ederim.