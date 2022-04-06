Aslan Sayım Soruyor? Ahmet Çiftçi Cevaplıyor!

Ahmet Çiftçi kimdir? Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Ahmet Çiftçi: Konya’da dünyaya geldim, üç çocuklu Memur bir ailenin en büyük çocuğuyum. Müzikal yolculuğumun yanı sıra Emniyet Personeli olarak ta görev yapmaktayım. Çevremde açıksözlü, dobra biri olarak tanınırım. İdeallerim uğrunda yaşayan ve bu uğurda ilerlemekten korkmayan, özgüvenli, inatçı bir kişiliğe sahibim. Hiperaktif biri olduğumu da es geçmeyelim.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Ahmet Çiftçi: Müzikle her daim iç içe olan bir aileden geliyorum zaten. Dedem nam-ı değer Pala Mehmet’ten aldım diyebilirim bu yeteneğimdeki genleri. Kendisi Saz, Bağlama ve Ud çalan tam bir aşk ve müzik adamıydı. Bir çok besteleri vardı. Hem söyleyip hem çaldığı yıllarda evdekiler de ona eşlik ederdik. Sonrasında 14 yaşınimdayken Dayımın kendisi için aldığı, ancak elime alır almaz Güz Güllerini tamamen kulakla çalmaya başladığım küçük bir Org ile müzik hayatım şekillenmeye başladı.

Lise hatayımda hep şiir yazardım, bu yönümü müzikle kısa kısa besteler yaparak birleştirmeye başladığımda ortaya güzel işlerin çıktığını gördüm. Çok okuyan biriyim, yeni kelimelere aç bir insan olduğumdan bol bol beste yaparak bestelerimin olgunlaşma sürecini bu şekilde daha verimli geçirdim. Üniversite hayatımı 23 yaşında tamamladığımda 300 ün üzerinde eserim vardı. İlk eserim olan KELEPÇE’yi müzik şirketlerine gönderdiğimde bir çok olumlu geri dönüş aldım ve şarkım çıktığı ilk yıl “Radyolarda En Çok Dikkat Çeken Şarkı” ödülünü aldı. Çevremdeki müzisyen arkadaşlarım kalemimin çok kuvvetli olduğunu hep söylerlerdi zaten. Bu ödül de onların bana olan inancını boşa çıkarmamış oldu. Sonrasında Niran Ünsal ve bir çok solist arkadaşlarımla çalışma fırsatımız oldu, albümlerinde yer alan şarkılarımla müzik hayatıma profesyonel bir giriş yaptım.

Yeni single çalışmanız ‘Aşk Buysa’ hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Ahmet Çiftçi: Teşekür ederim. Şarkımız çok sevildi, gerek radyocu arkadaşlarım gerekse dinleyici ona çok iyi sahip çıktılar, bana olan geri dönüşler ne kadar da doğru bir iş yaptığımı gösteriyor. Biliyorsunuz ki biz besteciler şarkının künyeleri haricinde, ön planda çok yer almıyoruz. Artık sektör, sahibinin sesinden de bu eserleri duymak ve bestecilerini tanımak istiyor. Ben de hem yazan, hem besteleyen, hem de söyleyebilen birisi olarak bu kulvarda kendimi şanslı hissedenlerdenim. Sokak hayvanlarına aşırı ilgim var, satın alma, sahiplen diyenlerdenim. Memleketime bir barınak açma planım olduğundan dolayı Aşk Buysa’yı sokak canlarının uğruna ve şansına çıkarttım. Aşk Buysa’nın sözü müziği bana, düzenlemesi Cüneyt Yalmaz’a, klip yönetmeni ise Enes Bilal Taşçı’ya ait. Yapımcılığını Dinç Müzik etiketi ile Polat Şenol üstlendi.

Aynı zamanda şarkı sözü yazıyorsunuz. Ne tarz şarkılar yazıyorsunuz?

Ahmet Çiftçi: Ben genel olarak Pop şarkılar yazıyorum ve 1000’in üzerinde eserim var. Her tarz şarkı yazıp besteleyebilirim. Bu yeteneğim ile de dinleyicileri, sevenlerimi şaşırtmayı seviyorum. Çok yakın zamanda beni Türkü veya Pop Rap bir şarkı ile duyarsanız şaşırmayın.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ahmet Çiftçi: Genellikle sakinliğimi koruyan bir yapıya sahibim ve otokontrollüyümdür. Ancak bu hata yapmayacağım anlamına gelmez, insanoğluyuz sonuçta. Hata yapmak ta insana mahsustur. Bu nedenle otokontrolüm konudan konuya, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. İrademi ve tahammülümün sınırlarını zorlayan bir olayla karşı karşıya geldiğimde tepkilerimi göstermekten çekinmem.

Ama hedeflerime ulaşmak için otokontrolümü bir amaçtan çok araç için kullanırım.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ahmet Çiftçi: Yalan söyleyen ve İftira atan kişileri asla affetmem. Hele ki en çok ta iftira atanı. Hepimizin çevresinde bu tip insanlar vardır ve bu tarz olaylar illa ki yaşanmıştır. Hiç şahit olmadık mı sanki. Adam gözünün içine baka baka yalan söylüyor, benim de bildiğimden bi haber, inandım zannediyor zavallı. Hiç de inanmış gibi yapmam, açık sözlüyümdür. Pat pat her cümlemi gocunmadan suratına vururum. Hakedene hakkını fazlasıyla veririm, değerini de, ederini de. Ben de böyle.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ahmet Çiftçi: Kulağıma hoş gelen her şarkıyı ve şarkıcıyı dinlenirim. Yeter ki yüreğime dokunsun. Ancak bazı sanatçılar benim için çok özeldir ve yerleri asla dolmayacak. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço, Selda Bağcan müziğin duayenleridir.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Ahmet Çiftçi: Müzik benim ruhumun sesi, üçüncü gözüm, altıncı duyu organımdır. Müzik insanın o anda içinde bulunduğu halet-i ruhiyesinin dışa vurmuş halini anlatma metodudur. İnsan depresyondayken cuppa cuppa şarkı söyleyecek ve yazacak hali yoktur herhalde. Bende de tam olarak böyledir. Tabiki bir de burada mevsimleri de gözardı etmemek gerekir. Deniz, kum, sahil, çiçekler varken kimin içinde kelebekler uçuşmaz.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir erkek misiniz?

Ahmet Çiftçi: Ah aşk ah diyorum! Bunca yıl bekletip, bir gün elbet gülecek mi? Şu an kalbim boş. Geçmişte Pişman olduğum ilişkilerim de oldu ama ayrıldığıma değil, yaşadığıma. Artık akışına bıraktım bazı şeyleri. İki ayrı kalp iken aynı anda atabiliyorsak evet derim bi ilişkiye.

Galiba ataerkillik genlerimde var diyebilirim. İlişkilerimde kıskancım. Ama bu kıskançlık kelimesinin hangi anlamda sorulduğuna da bağlı. Bir çok yöne çekebiliriz, sabahlara kadar da konuşuruz bu konuyu. Ama benim kıskançlık anlayışım sevip,sahiplenmek anlamında. Kıskançlığın fazlası da paranoyaklıktır. İlişkiye zarar verir.

Yeni projeleriniz neler? Takipçilerinizi neler bekliyor?

Ahmet Çiftçi: Yukarıdaki sohbetimizde de belirttiğim gibi her tarz şarkı yazıp besteleyebildiğimden dolayı dinleyicilerimi ütopyamda çok heyecanlı bir müzik yolculuğu bekliyor olacak. Sıradaki şarkım süpriz bir isimle bir düet projesi. Bundan sonraki süreçte dinleyicilerimden beni takipte kalmalarını öneriyorum. Artık hep beraber gülücez, eğlenilecez, hüzünlenicez, ama en önemlisi artık biz bir aile olucaz.