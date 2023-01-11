Aslan Sayım Soruyor ? Aleyna Dalveren Cevaplıyor!

Google sorduk Aleyna Dalveren kimdir?

Google: Aleyna Dalveren, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin Selena Gomez'i olarak anılmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdürmekte olan Aleyna Dalveren pop şarkıları ile büyük beğeni kazanmıştır. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Aleyna Dalveren ilk televizyon deneyimini henüz 5 yaşında iken reklamı ile gerçekleştirmiştir.

Bugüne kadar Umutsuz Ev Kadınları ve Arka Sokaklar isimli dizilerde de rol alan Aleyna Dalveren bir ara Bugün Ne Giysem isimli yarışma programına da katılmıştır. İlk albüm deneyimini ise 2014 senesinde Hastam Çok isimli albüm ile gerçekleştiren Aleyna Dalveren 2015 yılında ise Serdar Ortaç'ın daha önce seslendirmiş olduğu Karabiberim isimli şarkısını seslendirmiştir. Müzisyen bir ailede yetişen Aleyna Dalveren Avşa Dalveren isminde bir ablası vardır. Dans etmeyi, spor ve yüzmeyi çok sevdiğini belirten Aleyna Dalveren ayrıca Lunapark'a gitmeyide çok sevdiğini belirtmiştir.

Müzik piyasasına nasıl adım attınız?

Aleyna Dalveren: Vokalist olarak başladım bu işe. Aslında annemin sesi çok güzel yani armut dibine düştü. Piyasaya 17 yaşında girdim ve ilk albümümü 18 yaşında yaptım. 2014 yılında yayınlanan ilk şarkımın adı ise ‘Hastam Çok'. Şimdi de ‘Havam Yerinde' adlı şarkım gündemde.

Küçük yaşlardan itibaren sahnede olmak psikolojinizi nasıl etkiledi?

Aleyna Dalveren: Profesyonel anlamda 18 yaşından sonra sahneye çıktım. Ama aile toplantılarında şarkı söyleme alışkanlığım çocukluğumdan geliyor. Bütün bu süreçte ailem hep yanımdaydı. Genç yaşta bu işe başlamak uzun vadede avantaj olabilir. Şimdi yaşındayım ve bu sektöre profesyonel olarak adım atalı çok oldu . Ailemin hep yanımda olması beni olumlu etkiledi…

Yeni single için hazırlıklara başladın mı? Bir sonraki şarkına karar verdin mi?

Aleyna Dalveren: Evet şu anda yeni şarkılar dinliyorum, en kısa zamanda tekrar güzel bir şarkıyla karşınızda olacağım

Beğendiğiniz şarkılar ve sanatçılar hangileri?

Aleyna Dalveren: Son dönemde yapılan şarkıları genelde beğeniyorum. Türkiye'de en beğendığim sanatçılar Ajda Pekkan, Tarkan, Sezen Aksu ve Sıla.

Müzikle ilgilenmeye başladığınızda tarzından etkilendiğiniz isimler oldu mu? Başarılı bulduğunız isimler kimler?

Aleyna Dalveren: Ajda Pekkan ve Britney Spears en beğendiğim isimler, ikisinin de kendine has bir tarzı var

Hayatınızın olmazsa olmazı nedir?

Aleyna Dalveren: Müzik diyelim çünkü başarıyı ortaya koyan en önemli faktörlerden biri insanların karşınızda şarkılarınızı hep bir ağızdan söylemesi. Ben ancak alkış almadığım zaman bu işi bırakırım. Müzik adına en büyük hayallerimden biri de Tarkan'la düet yapmak.

Yaptığınız işi sizin için çekici hale getiren faktörler hangileri?

Aleyna Dalveren: Ben biraz şımarık büyüdüm. O yüzden şartlar ne olursa olsun sevmediğim bir işi kimse bana zorla yaptıramaz. Müzik ve sahnede olmak benim yaşam kaynağım. Sevdiğim işi yaptığım için çok mutluyum.

Bir de yarışma hikayeniz var…

Aleyna Dalveren: Evet; ‘Bugün Ne Giysem'e katıldım. Fakat o programla ilgili internette yer alan her şeyi savcılık kararıyla kaldırtmak istiyorum. Orada yaptığım her şey reyting içindi. Rezil olduğumla kaldığımdan hiç sevmiyorum bu konunun gündeme gelmesini… Onlar reyting için didiklediler özel hayatımı ve bu yüzden de RTÜK'ten ceza aldılar.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Aleyna Dalveren: “İhaneti ve yalanı affetmem. Yalanın rengi ne olursa olsun.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Aleyna Dalveren: Tabiki hatalar yaparım her insan gibi. Hata yapmak cok dogal ve olması gereken birşey hayatta. Hatalarimdan ders çıkarmaya çalışırım. Ama mümkün oldugu kadar da kontrolü saglamaya calisirim.