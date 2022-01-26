Aslan Sayım Soruyor? ASENA Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum Türkiye ve bir çok ülkede dansı ve müzik tarzı ile marka olmuş bir isim! Ünlü oryantal Asena ile samimi sohbetimiz sizlerle. Kendisi ile daha önce çalışmış ve arkadaşlığımızı halen sürdürmekteyiz. Evlenerek zirvedeki kariyerini bırakıp Almanya’ya taşınan Asena iş kadını olarak sürdürmekte olduğu markasını ve mutlu evliliğinin sırrını sadece sizler için anlattı.

İşte o keyifli röportaj sizlerle...

Google’a sorduk Asena Kimdir?

Google: Henüz 3 aylıkken Babaannesi ile birlikte Almanyada yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayıda öğrenmiştir.

Arada bir geldikleri Türkiye’ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena’nın gerçek annesi Rusya’nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Bir tarafı Kırım hanına da dayanıyor. Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi’nin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm bölümünden mezun olmuş, 2001 - 2002 yılındada ikinci üniversitesi olan Bilgi'ye devam etmiştir.

1994’ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başlandı.

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli tv programlarda yer aldı.

Bununla birlikte Asena’nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye’de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir.Türkiyenin dalında ilk oryantal dans jürisidir. Son yıllarda Asena için dansın miladı yakıştırması yapılmaktadır.

Türkiyede protokol işlere giden ilk body dancerdır Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir.Kostümlerin kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Tüm dünya onunla dans kostümlerini değiştirmiştir.

Bugün oryantallerin ilham kaynağı haline gelen darbuka, Türkiye’ye ancak 1998 yılında gelmiştir. Bununla birlikte Asena, Ritm konusundaki uzmanlığını daha da geliştirip insanlara sahnede sadece bir enstrümanla nasıl dans edilebileceğini göstermiş olup, Tüm Türkiye’ye ve yurt dışına yenilikçi fikirler vermiştir. Ayrıca ünlü Piyanist Anjelika Akbar’a ilham kaynağı olup müziğini hediye etmiştir.

Asena’nın ve dönemin Dans Federasyonu Başkanı Tolgahan Bey’in gayretiyle oryantal, devlet tarafından bir dans sporu olarak kabul edilmiştir. Böylece dansözlük toplumun önünde bir kez daha resmi bir meslek ve saygı duyulan bir iş olarak görülmüştür.

07.10.2017 tarihinde Hasan Dere ile evlenmiştir

Öncelikle mutlu giden evliliğinin sırrı ne? Hasan Dere kıskanç bir eş mi?

Asena: Çok teşekkür ediyorum tabiiki evliliğimizin sır olmayan bir çok diğer güzel evlilikler gibi tek bir temeli var !!

Sevgi ve Saygı

Türkiye’den Almanya’ya taşındın bu karar senin için zor oldu mu? Alışma süreci nasıl oldu?

Asena: Zor olmadı ama zaten çocukluğum almanyada geçtiği için ve Eşiminde süreçte çok katkısı olduğu için herşey daha kolay oldu

Türkiye’de tartışılmasız Oryantal tarzına kendi yorumunu kattın ve idol olarak efsane isimler arasında yer alıyorsun. Dans senin için bir tutku! Dans etmeyi Özlemiyor musun?

Asena: İnsan tabiiki sevdiği herşeyi özler dans benim ailem gibiydi çok severek sahnelerde yer aldım ama halâ vaktim olduğunda çok kıramadığım dostlarıma dersler veriyorum

Evliliğinden sonra oryantal dans sanatını bıraktın ama yoğun işler ile iş kadını olarak Kıymetli eşin Hasan Dere ile bir çok alanda yine konuşulanlar arasındasın. Almanya’ya Türk sanatçıları getiriyor ve konserler, organizasyonlar düzenliyorsun. İş kadını olmak zor mu? Herşeyin takibini sen mi yapıyorsun?

Asena: İnsanın içinde çalışma aşkı olduğunda ve sevdiği işleri yaptığında ona hiçbirşey zor gelmiyor.Eşimle beraber karşılıklı fikirlerimizi ortak noktada birleştirdiğimizde ortaya güzel şeyler çıkıyor.

Asena tarzını modaya taşıdı ve Ashina Haute couture ile moda sektöründe de kendini ispatladı. Bu sektöre giriş hikayeni anlatır mısın?

Asena: Zaten yıllarca kostümlerime renginden,kumaşına ve şekline kadar kafa yoruyordum hep aykırı ve değişik olanı seçtim, benim kıyafetlerim daima dansın ötesinde bir modaya sahipti bu yüzden Ashina Haute Couture geçiş zor olmadı.

Almanya ve Türkiye arası mekik dokuyorsun. Türkiye’de ne gibi çalışmaların devam ediyor?

Asena: Artık Almanya Dortmund’da açtığım gelinlik ve abiye mağazam İçin dizaynlar ve takipler yapıyorum Onun dışında Kadınlarımz özellikle yanlız ve ekmeğini taştan çıkaran yiğit güçlü kadınlarımızın Almanya’da, ürettikleri emeklerini nasıl taşıyacaklarını ve orada sunabileceklerini araştırıyorum.

Oryantallerin ekranlardan yasaklanması ile ilgili ne düşünüyorsun?

Asena: Yani televizyonlarda sanatını layıkı ile yapan ustaların artık yer alamıyacağınımı söylemek istiyorsunuz

Otokontrollü müsün, yoksa hatalar yapar mısın?

Asena: Hatasız kul olmaz !! Hatalar insanlar içindir.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Asena: Hakkımın yenilmesini ve haklıyken haksız konuma düşürülmeyi asla afetmem.

2022 yılı için planların neler? Sevenlerini neler bekliyor?

Asena: Allah sağlık sıhat verirse hep beraber bekleyip görücez ????