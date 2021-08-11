Aslan Sayım Soruyor? Ayçam Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Ayçam: teşekkür ederim iyiyim

Pandemi sürecinde daha çok kendime vakit ayırdım. kendimle başbaşa kalmaya fırsat bulduğum nadir zamanlardan biri oldu.Tabii ki evde oturmak benim gibi yoğun iş temposuna sahip Bir insan için oldukça zordu.Ama açıkçası bu süreçte dinlenme fırsatı buldum.Özellikle her yer kapandığı zaman Hayatın durduğunu düşündüm ve benim de biraz durmam gerektiğini gerçekten ne istediğim ,ne yapmam gerektiği ve kim olduğumu düşünme fırsatım oldu.Manen benim için faydalı bir dönemdi diyebiliriz…Tabi madden böyle söyleyemeyiz :))

Öncelikle Ayçam kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ayçam: O zaman size şöyle kısaca biyografimi anlatayım.Ayçam İstanbul’da doğdu.Uzun yıllar televizyon sektöründe Yönetmenlik yaptı.Türkiye’deki bir çok ulusal kanalda canlı yayın Çekti. TV sekiz kanal D Star TV Show TV gibi büyük kanallarda Uzun yıllar çalıştı.Yani kamera arkasında her şeye hakimim diyebilirim.Montajdan geldim kendi klipleri mi çekip montajlamayı seviyorum… uzun yıllar sonra şunu fark ettim başkalarını çekmeyi de seviyorum ama Kendimi çekmeyi daha çok seviyorum

Yeni Single çalışmanız ‘’ Dön Hadi’’ isimli şarkınız hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız? Kimlerle çalıştınız?

Ayçam: Şarkının söz ve müziği Sertan güçlü’ye ait…Aranje kısmında opirus müzik ile çalıştık.Düzenleme ise cem Özgür e ait.Oldukça da keyifli bir şarkı oldu her anlamıyla içime sindi.

Aylardır üzerinde çalıştığımız bir şarkı gerçekten çok güzel oldu hepimiz çok mutluyuz…

Dansçılar ile Renkli ve eğlenceli bir klip çekimi gerçekleştirdiniz. Klibinizi kim çekti?

Ayçam: Klibin yönetmenliğini eski arkadaşım olan Lucapigs Üstlendi.Saniye saniye her karesine birlikte karar verdik. luca benimle çalışmanın oldukça zor olduğunu söylüyor :))

Çünkü işin mutfağından gelmiş bir kişiyi kandırmak çok zor :)) Klip çekimlerinde genellikle terör estirdiğim doğrudur… Rengarenk tam bir yaz klibi olsun istedik

Klipte kız kıza güzel ve renkli bir parti verdik çekimler sırasında da oldukça eğlendik.Klip çekimi tam 20 saat sürdü Çok yorulduk ama yorulduğumuza deydi.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Ayçam: Çocukluğumdan beri hep müziğe bi ilgim vardı Okul yıllarımda korodaydım dans gösterileri falan hazırlardım… Sahneye hep bir merakım vardı.Dans kursuna gitar kursuna falan giderdim ama merak ediyorsanız gitar hala alamıyorum:))

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ayçam: Ajda Pekkan’ın çok seviyorum bence gerçek bir İDOL ayrıca çocukluğumdan beri bir Demet Akalın hayranıyım

Demet Akalın şarkılarıyla büyüdüm diyebilirim

Onun şarkılarına videolar çekip dururdum eskiden Kendimi onun yerine koyardım. Çok severim Demet Akalını…

Seda Sayan İle akrabalarımızın çoğu kişi bilmiyor. Desteğini sizden hiç esirgemiyor. Seda hanımla akrabalık dereceniz nedir acaba?

Ayçam: Seda Sayan halam olur Babamın ablası yani birinci derece’den akrabam…

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ayçam: Şöyle söyliyim otokontrolü birisiyim ama foto kontrolümü çok fazla sağlamaya çalışırken hata üstüne hata yaptığım olmuştur

Fazla kontrolü olmakta insan hata yaptıra biliyor

Sanırım biraz Relax olmak lazım

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı?

Ayçam: Kıskanç birisi değilim… Ama tabii ki her kadın gibi ben de aldatıldım…İlişkide huzur ve güven ararım karşımdaki insan beni yormamalı… geçenlerde bir yerde okumuştum “İlişki dediğin tatil gibi olmalı“ ne kadar doğru bir söz…

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ayçam: Bana yapılan yanlışı affetmediğimi düşünüyorum.Şu anda da sorduğunda asla affetmem diyorum. Ama şöyle bir geçmişe dönüp baktığımda bana yapılan bütün hataları unutmuşum Kinci biri değilim… Ama bence affedilmeyecek en büyük hata ihanettir sadece ilişki anlamında değil arkadaşında sana ihanet edebilir ailen de ihanet edebilir sadece aldatılma gibi düşünmeyin Yalan arkadan kuyu kazma riyakarlık Bunların hepsi ihanete dahil