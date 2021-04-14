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Aslan Sayım Soruyor? Ayhan Erkılıç Cevaplıyor!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Nisan 2021 Çarşamba 10:43
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Aslan Sayım Soruyor? Ayhan Erkılıç Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Merhaba nasılsınız? Korona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Ayhan Erkılıç: Pandemi sürecinde evde kalmayı tercih ediyorum. Evde birçok şey yapmaya zamanım oluyor. Senaryo yazmaya başladım zamanımın çoğunu buna ayırıyorum. Bunun dışında film izlmeyi çok seviyorum. Film aramaya ayırdığım zaman izlemekten uzun sürüyor olsa da onun tutkusu bir başka. İzlediğim filmlerdeki karakterleri kendi kılıfıma uydurup mimiklerimi, jestlerimi kullanarak kendimi geliştiriyorum.

Remzi Ayhan Erkılıç kimdir? Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz?

Ayhan Erkılıç: İstanbul'da 1993 yılında doğdum. Aslen erzurumluyum. Akdeniz üniversitesinde siyaset bilimini bitirdim. Ardından istanbul üniversitesinde matematik bölümünü bitirdim. 6 yaşından beri içimde oyunculuk tutkusu bunlara paralel olarak hep devam etti.Bir yandan zor şartlarda çalışıyor,diğer yandan tiyatro yaparak maddi anlamda kendi ayaklarım üstünde durmaya çalışıyordum.

Matematik öğretmenliği serüveniniz nasıl başladı?

Ayhan Erkılıç: Lisede matematik hocamız,bana dokunan bir cümle kurmuştu. O cümleyi hırs yapıp matematiğe yüklendim. Sınıfın en iyisi olup bana yumuşamasını ama benim onu o cümlesinden dolayı asla affetmeyeceğim mesajını vermekti ki başardım. Bu yüzden öğretmen oldum. Çok şey kattı o cümle teşekkür ederim kulakları çınlasın.

Öğrencileriniz popülerliğinizi biliyor mu? Derslerinizde bu avantaj mı dezavantaj mı sizin için?

Ayhan Erkılıç: Avantaj olduğunu düşünüyorum. Öğrenci öğretmenin bir kopyasıdır. Oyunculuk çok fazla sosyal alanı içine alır. İçe kapanık bir öğrenci senin gibi olmak ister ama içe kapanıktır bunu lehine çevirmek ister. Ben bunu fazla görüyorum öğrencilerde onlarda yaratıcı kimlik oluşturup kabuklarından çıkmasını sağlıyorum. Derste taklitlerini yapıyorum ,kendi taklitimi yaptırıyorum o kabuğu kırıp hayata bakış açıları değişiyor. Buna paralel olarak matametik tutkuları da artıyor.


Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Kimlerden eğitim aldınız?

Ayhan Erkılıç: 14 yaşlarında annemin kıyafetlerini giyinip dilenci kılığına bürünüp komşulara şaklabanlık yapardım. Annem beni gözlemler kahkahasını tutamazdı. Başarırdım da sonra kafamdaki annemin taktığı tülbenti çıkarır kahkaha atmlarını sağlardım. Antalya film akademisinde tiyatro eğitimi aldı . İstanbul'a geldiğimde Ayla Algan önderliğinde istanbul drama sanat akademisinde sinama,dizi oyunculuk eğitimini aldım.

Oyunculuk mu? Öğretmenlik mi? Birgün seçim yapacak olsanız hangisi olurdu? Neden?

Ayhan Erkılıç: Keskin kararlarım var. Oyunculuk derdim. Çünkü öğretmenliğin sınırı yok. Her zaman yapabilirsin. Fakat ben dinamik biriyim içim kıpır kıpır. Oyunculuğun dünyası bana daha yakın. Bazen iş adamı,bazen varoş,bazen çöp konteynırın yanında yatan sokaktaki adam. Her hayata kucak açmak istiyorum.

İki iş birden zor olmuyor mu sizin için? Bir diziye başladığınızda okulu nasıl idare ediyorsunuz?

Ayhan Erkılıç: Her şeyin zorluğu var. Fakat ben basit düşünen biriyim. Şu an aktif olarak öğretmenlik yapıyorum. Oyunculuk ve öğretmenlik birbirini heybesinde taşır. Sabahtan öğlene kadar okul oluyor sabahçı olmam büyük avantaj hafta sonları bana ait. Haftanın birkaç günü projle olsa bile bunu tölere edebilirim diye düşünüyorum.

Aşk hayatınızda kıskanç mısınız? En son sözü kim söyler?

Ayhan Erkılıç: Kıskançlık her insanda olan bir duygu bence. Fakat dozuna göre bunu yaşayan biriyim. Keskin sınırlarım yok ama neyin doğru neyin yanlış olduğunu algılayacak biriyle birlikte olmam bu durumlara gerek kalmayacağını düşündürüyor. En son söz yoktur ortak payda vardır 

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Ayhan Erkılıç: Hata yapmam desem yalan olur ama hatalarından ders çıkaran biriyim. Buna çok dikkat ederim.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ayhan Erkılıç: Bu çok yoğun bir cümle.

Tek affetmeyeceğim şey var eşimin beni aldatması olurdu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Aslan Sayım SoruyorAyhan Erkılıç CevaplıyorRöportajYeni Çağrı Gazetesi
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