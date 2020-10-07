Aslan Sayım Soruyor!  Ayla Çelik Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba bu hafta Röportaj başarılı söz yazarı ve güçlü vokal Ayla Çelik oldu kendisi ile gerçekleştirmiş olduğumuz söyleşi için bana içtenlikle cevaplar verdiği için kendisine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bilinmeyenlerini sizler için anlattığı samimi röpörtaj sizlerle…

Merhaba ayla hanım nasılsınız? Corona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Ayla Çelik: Çok teşekkür ederim iyiyim. Güzel geçiriyorum korona sürecini ilk bir ay zorlandım önce evde olma baskı altında olma zor gerçekten daha sonra çeşme’de ki yazlık evime geçtim. Evimin önü deniz ve açık hava olduğu için bana iyi geldi. En azından kendimi sokaktaymış gibi hissettim. Sonrasında Artvine gittim. Köyde muhteşemdi gerçekten orman yürüyüşleri, göl gezileri, bahçe sohbetleri derken zamanın nasıl geçtiğini anlamayamadık

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun. Projenin oluşumunu bize anlatır mısınız?

Ayla Çelik: Aslında 2 yıl oldu bu şarkıyı yaptık sözleri bana müziği Serdar Aslan ile beraber yaptık. Aslında şarkıyı bir solukta yazdım ben ama son bölümünü emin olamıyordum. Karantina sürecinde son bölümü çıktı. Benim erkek arkadaşım küstüğümü zaman hep beni güldürmeye çalışırdı Ben gülmeden o rahat etmezdi O yüzden onun biraz etkisi oldu aslında Şarkıda o karanlığı pek sevmez ama bu yönde karanlık olan benim aslında Çok konuşmam öfkeli olduğunda biraz susarım. Oda ben Güldüğümde anlar barıştımığımızı

Klip çalışmanıza bayıldım. Klip nasıl geçti? Kimlerle çalıştınız?

Ayla Çelik: Son iki kalemi de çeken yine başarılı yönetmen Ahmet Fatih Kaya mecbur şarkımda da kendisiyle çalışmıştık biliyorsunuz yine Pandemi sürecinde yine dronla balkonlarda güzel bir klip çekmiştik oda çok konuşulmuştu biliyorsunuz. Hepimiz evin içinde stres olmuştuk o klip herkese iyi geldi balkonlara çıktı herkes keyifli eğlenceli bir klip oldu. Bu klibimi de yine Çeşme’de çektik bizim sitede çektik bunu o yüzden Buda sıcak samimi bir klip oldu. klip çekimi iki gün sürdü hazırlık süreci yaklaşık iki ayı buldu. Styleingi hamdican yüce yaptı.

Fotoğraflarınıza bayıldım. Kiminle çalıştınız?

Ayla Çelik: Fotoğraflarımı Lara Sayılgan çekti. Fotoğrafların Bodrum’da çekildi ilk defa çalıştım kendisiyle çok başarılı bulduğum bir isim kendisi insan olarak da çok iyi samimi

Corona müziği bitirdi. Bu süreçte müzisyenler için neler yapılmalı sizce?

Ayla Çelik: yani ben çok istemeye, beklemeye alışık değilim. Şöyle olsun böyle olsun diyemem hiçbir zaman her şeyi kendi çabamla yapmaya gayret gösteririm. hayatım boyunca hep kendim bir şeyler yaptığım için hep çabaladım için aslında sana göre bana göre işlemiyor Evet biz işimizden dolayı çok mağduruz geride kaldık ama öyle bir dönem ki o yüzden bekleyeceğiz sosyal medyadanmasından bir şekilde yaptığınız şeyleri duyuracağız evlere bu şekilde gireceğiz sevenlerimiz de bizleri sosyal platformlardan şarkılarımızı satın alarak dinleyerek destekleyecekler

Mutfakla aranız nasıl yemek yapmayı sever misiniz?

Ayla Çelik: kahretsin ama çok severim bu güzel bir huy değil biliyorum ama bayılırım yemek yapmaya da yemeye de Ama ben karantinada ekmek yapan pasta yapanlardan değilim

Bağdat şarkınız çok sevildi. Tıklanma ve dinlenme rekoru kırdı. Bu şarkı nasıl oluştu?

Ayla Çelik: Ya aslında şöyle söyliyim ben biten bütün şarkılarım için söylüyorum bunu ve her defasında teşekkür ediyorum yapabildim yazabildim bazen kalkıyorsunuz iş sizin elinizde olmuyor bir anda dökülüyor sözler azdan ben mesela Sibel Can’a ‘Benim Adım Aşk’ diye bir şarkı yazmıştım çok derindi şarkı Ben o şarkıyı yazarken kereviz çorbası karıştırıyordum aklıma bir anda geldi böyle olabiliyor mesela bazen çok büyük hikayeler olmuyor mesela





Birbirinden önemli ve birbirinden özel şarkılara imza attınız. Sizin en beğendiğiniz şarkılarınız hangisi?

Ayla Çelik: yani ben çok seçemiyorum açıkçası hepsi çok güzel birbirinden ayırmış gibi olurum ama Bağdat tabii ki çok özel aşk şarkıları mesela çok beğeniyorum ilk albümden lavanta şarkısı çok güzel ilk albümde çok güzel şarkıların var ağlama babacığım şarkıda çok güzeldir ayırt edemedim ama ilk aklıma gelenleri söyledim

Şarkınızı verdikten sonra pişman olduğunuz isim oldu mu?

Ayla Çelik: Aslında hiç pişman olmuyorum ben zaten yazdığım şarkıları böyle bir kıskançlıkla vermiyorum zaten sevgiyle veriyorum başka arkadaşımın başarılı olması yine benim başarım oluyor zaten onun keyfi de başka bir şey zaten ben kalabalık bir ailede büyüdüm biz dört kardeşiz kuzenler ,halalar, büyük anneler , büyük babalar sıcak bir aileyiz paylaşmayı çok severim çok sevdiğim bir duygudur paylaşmak ama şurada mesela çok sıkıntım oluyor aranjesini beğenmiyorum bazen öyle oluyor

Türk pop müziğini 90 lı yıllara bakarak ne durumda buluyorsunuz? Eski samimiyet var mı?

Ayla Çelik: Aslında 90’lara bakmaya bile gerek yok eski samimiyet hiçbiryerde yok çünkü her şey değişiyor hayatın rengi değişiyor , insanlar değişiyor, bakış acıları değişiyor, biz de Değişiyoruz beklentilerimiz değişiyor ,duygular aynı duygular değil hiçbir zaman aynı olmayacak 90’lar tadında da bir şeyler yaptığında eleştiriyorlar bunlarda eski kafalar mesela diyorlar Bir şey yapıyorum mesela çok klasik diyorlar benim ruhum biraz klasik iyidir her zaman klasiğe giderim mesela 80’ler tarzında bir şey yapıyorum 80’lerde çok güzeldir 70’lerde çok güzel bakarsan yaptığın zaman adı demode oluyor.

Yeni jenerasyonda hangi isimleri dinliyorsunuz?

Ayla Çelik: Şimdi bir şey söylesem biri kırılır. Çok desteklediğim isim var. Alternatif müzik çok severim.

Türkiyede beğendiğiniz kadın vokaller kimler?

Ayla Çelik: Bir çok arkadaşım var hepsini çok beğeniyorum ben farklı olanı seviyorum herkezin zaten çok güzel sesi var dönem eskisi gibi değil artık güçlü sesler var gerçekten artık iyi şeyler yapıyoruz Fatma Turgut’un sesini çok seviyorum Melek Mosso yu seviyorum hoşuma gidiyor Kulak kabartırım dururum dinlerim değerlendirirm yani dinleyici olarak dinlerim onları.

Türk pop müziğini nereye gidiyor? Artık Rap müzik ön planda pop müzik tükenir mi?

Ayla Çelik: kışlık vardı biz de böyle tarz şarkılar yoktu çünkü artık böyle bir kitle var doğal olarak bu beğenildi aslında çokta iyi örnekleri yapıldı fakat kitlesi olmadığı için ilk zamanlarında olmadı ama şimdi günümüzde çok önemli bir kitlesi var. Eskiden kitlesi o kadar çok yoktu oda yerini aldı bence rap müzik olarak Ama olması bence güzel bir şey gerçekten rap müziği bu işi iyi yapanlar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Hayatınızda müzik olmasaydı şu an ne yapıyor olurdunuz, hiç düşündünüz mü?

Ayla Çelik: Ben galiba marangoz olmak isterdim. Seviyorum gerçekten yani benim yapabileceğim yine yaratıcılık mobilya ağaç onlarla bir şeyler yapmak isterdim tasarlama gibi ilgimi çekmiştir hep

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Ayla Çelik: tabii ki hata yaparım ama çok otokontrolüllüyüm. Çünkü çok fazla hata yapıyorum. Hatta çok otokontrolüyüm insanlar benim soğuk olduğumu düşünüyor soğuk biri değilim sadece yanlış bir şey söylemiyim karşımdakileri kırmiyim duygusuyla çok fazla olduğum için

Röportaj için çok teşekkür ederim. Sevenlerinize son olarak neler söylemek istersiniz? 2021 yılından temennileriniz neler?

Ayla Çelik: Ben teşekkür ederim Aslan bu keyifli sohbet için tek temennim bir an önce bu illetten virüsten sağ salim kurtulmak tüm dünyaca acısız atlatalım onun dışında kendim için ise lütfen beni çok sevin şarkılarınımı çok sevin YouTube kanalıma abone olun izleyin , dinleyin , dinletin bunları söyleyebilirim teşekkür ederim selamlar olsun.