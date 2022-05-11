Aslan Sayım Soruyor? Aysu Baceoğlu Cevaplıyor!

Google: Aslen Arnavut, asilli bir ailenin, ilk çocugu olan Aysu Baceoglu, 2001 yilinda Vizyon Ajans Atilla Kalpakaslan ile basladigi mankenlik meslegine Basak Gürsoy'la devam etti. Mankenlik yaptigi yillarda Türkiye'nin sayili Top Modellerinden biri olan Aysu Baceoglu; Türkiye'nin disinda Yurtdisinda bir çok ülkede de Top modellik yapti.

Mankenlik yaptigi yillarda sesinin güzelliginin ailesinin ve arkadaslarinin israri ile farkina varan sanatçi; İlyas Tetik ve Erdem Siyavusgilden aldigi san ve repertuar derslerinden sonra; 2006 yilinda müzik piyasasina "Sen sagliga zararlisin" adli fantezi tarzi ilk albümünü çikardi.

Albümü çiktigi andan itibaren oldukça ses getirdi. Ancak mükemmeliyetçi bir yapiya sahip oldugundan, kendisini müzik konusunda yeterli bulmadigi için, ilk albümünden sonra daha yogun san ve repertuar dersleri aldi.

Aysu Baceoglu; 5 yillik bir aradan sonra bir yil süren studyo çalismasi neticesinde "Öpücük" adini verdigi pop tarzindaki ikinci albümünü Nisan 2012'de sevenleri ile buluşturdu. Ve müzik kariyerine devam ediyor.

Türkiyede mankenlik devri çok popüler ve revaçtayken gerçekten fırtınalar estiriyordunuz. O dönemleri modelliği özlüyor musunuz?

Aysu Baceoğlu: Öncelikle bu güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. On yıl boyunca mankenlik mesleğini yaptım ve severek, keyif alarak yaptım. Türkiye'de ve yurtdışında bir çok defilelerde boy göstermek moda çekimlerine davet edilmek tercih edilmek benim icin bir onurdu keyifli anılar yoğun tempo calışmalar herşey çok güzeldi evet şöyle bir baktığımda özlediğim zamanlar oluyor tabikide.

Mankenlikten sonra şarkıcılığa geçiş yaptınız. Yine gündemden düşmüyorsunuz. şarkılarınız sosyal medyada gündem oluyor. Bu başarınızın sırrı nedir?

Aysu Baceoğlu: Bu iş şans meselesi aslında biraz ve ekip işi doğru ekiple doğru zamanda doğru işler yapmak şarkılarımı seçerken icime sinmeyen hiç bir şarkıyı repartuarıma almıyorum işimde çok titizim bence oyüzden de şarkılarım hala konuşulmaya devam ediyor...

Sizce mankenlik devri neden bitti? Yeni isimler çıkmadığı için mi?

Aysu Baceoğlu: Bizden sonra evet yeni isimler çıkmadı çıkanlar vardı tabikide arada işini iyi yapan yeni isimler ama mankenlik bir süre sonra ülkemizde malesef meslek olarak değil hobby olarak yapılan birşey haline geldi...

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Aysu Baceoğlu: Aslında müziğe ilgim herzaman vardı diyebilirim mankenlik yaptığım dönemlerdede bir çok albüm projesi teklifleri aldım ama kendimi hazır hisetmediğim için uzun bir sure bekledim ilk albumumu gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendimi hazır hisettiğimde 2006 yılında çıkardım sahne hayatımda aynı dönem başlamış oldu.

On Numara isimli şarkınız sosyal medya’da çok dinleniyor ve reels videolar çekiliyor. Bu durum sizi mutlu ediyor mu? Bu şarkınızda kimlerle çalıştınız? İşin mutfağından bahsetmek istermisiniz?

Aysu Baceoğlu: Evet on numara şarkımın tekrardan trend olması, akım olması benim için çok gurur verici birşey zamanla nekadar iyi bir iş yaptığımın farkına vardım şarkımız Murat yaprak imzasını taşıyor şarkı ilk bana geldiğinde bu şarkı benim olmalı ben okumalıyım dedim icime cok sinmisti hislerime beni yanıltmadı şarkı cok sevildi.

Müzikte hızlı tüketim devri neden artık şarkılar hit olmuyor?

Aysu Baceoğlu: Bence bunun nedeni cok fazla bu işi yapan insanların olduğu için ve işlerimizi calışmalarımızı sadece sosyal medya yolu ile tanitabildigimiz icin olduğunu düşünüyorum iyi şarkı bulmak artık çok zor olmaya başladı üretim azaldı tüketim çok fazla .

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Aysu Baceoğlu: Kontrolsuzum diye bilirim tam anlamı ile birşeyler yaparken risk almayı seviyorum sonrasinda pisman olursamda hatalarımdan ders almaya calışıyorum diyebilirim.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Aysu Baceoğlu: En büyük afedemediğim şey genelde iki yüzlülük ve dost kazığı diyebilirim. Bana yapilmasini istemedigim hic birseyi bir başkasına yapmam.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Aysu Baceoğlu: Şuan aslında bir çok isimi dinliyorum diyebilirim çok güzel şarkılar yapan yeni isimlerde var hepsini dinliyorum her tarz muzik dinleyebilen bir insanim o yuzden bu konuda bir isim vermek zor olacak galiba..

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Aysu Baceoğlu: Şuan on numara şarkımın yeni versiyonunu yayınladık düzenlemesini genc müzisyen Yasin Yücel şimsek yaptı proje danışmanlığınıda menajerim Deniz Demirci üstlendi digital platformlarda yerini aldı. Onun dışında müzik calışmalarım devam etmekte. Yeni hareketli şarkılar arayışı içerisindeyiz ekibim ile birlikte. Ve sahne hayatımda durmaksızın devam etmekte bu yaz bir çok yaz konserlerinde etkinliklerde beni görebilirsiniz. Sizi seviyorum.