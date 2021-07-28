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Aslan Sayım Soruyor? Ayten Rasul Cevaplıyor!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:09
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Aslan Sayım Soruyor? Ayten Rasul Cevaplıyor!

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Ayten Rasul: Merhaba iyiyim çok sağolun. Pandemi süreci herkes gibi beni de etkiledi. konserlerimiz iptal oldu. Zorlu bir süreçden geçtik ama şimdi yavaş yavaş normale dönüyor hayatımız İnşallah herşey daha

da güzel olur.

Öncelikle Ayten Rasul kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ayten Rasul: 23 yaşındayım Azerbaycanlıyım Bakü’de yaşıyorum. Ama önümüzdeki sene İstanbula taşınmayı düşünüyorum. Tarih fakultesi mezunuyum ama müzikle uğraşmayı sevdiğim için bu yönde işimi devam ettirmek istedim.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Ayten Rasul: Çok küçükken hayalim hep şarkıcı yada oyuncu olmaktı. Kendi kendime hep şarkılar söylerdim evde. Ama profesyonelce 2018 de başladım müziğe. Ablamın düğünü için sürpriz bir şarkı hazırlamak istıyordum ve bir stüdyoya gittim orda sesimi çok beğendiler işte devam etmem gerektiğini söylediler ben de böylelikle müzik hayatına başladım

Cem Şahan ile yaptığınız düet çalışma ‘Badami’ çok beğenildi. Bu ortak çalışma nasıl oldu?

Ayten Rasul: Evet Cemle aynı yapım şirketiyle çalışıyoruz. O vesileyle tanıştık . Badami şarkısı onun fikriydi , beraber duet yaptık iyiki de yapmışız . Çok güzel sevilen bir şarkı oldu gerçekten.

Youtube kanalınızda akustik cover şarkılar seslendiriyorsunuz ve oldukça başarılı izlenmenler geliyor. Bu başarınızın sırrı nedir?

Ayten Rasul: Evet, kendi youtube kanalım var ve sık sık akustik parçalar paylaşıyorum. Şarkıların hepsini kendim seçiyorum benim kalbime dokunan şarkıları seçmeyi tercih ediyorum bu da daha içten söylememe sebep oluyor. İşin sırrı, belkide bana da dokunduğu için söylerken dinleyiciye geçiriyorum

Her müzisyenin en derinden okuduğu bir şarkı vardır. Sizin söylerken en zevk aldığınız şarkı hangisi desem?

Ayten Rasul: Benim için Yanlışımsan şarkısı. O şarkı benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Kariyerime ilk o şarkıyla başladım. Ve her defasında söylerken tamamen kayboluyorum şarkıda. Dinlerken ve söylerken kalbimi çok acıtan bir şarkı.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ayten Rasul: Kesinlikle Sezen Aksu . Her şarkısında başka bir beni buluyorum . Şarkılarını söylemeyi de çok seviyorum. Rafet El Roman , Ferhat Göçer , Yıldız Tilbe şarkıları hayranıyım.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ayten Rasul: Kontrolcu bir insanım normalde. İşi şansa bırakmayı sevmem . Ama tabii ki her kes gibi ben de hatalar yapıyorum bazen, önemli olan hatalardan ders almak.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı?

Ayten Rasul: Şuan iyi giden bir ilişkim var. Kıskanç mıyım? Kıskançım ama abartılı bir şekilde değil. Çünkü karşındaki insanın aldatmak niyeti varsa her koşulda, bir şekilde yapacaktır . Kıskançlıkla , kısıtlamayla ,şunu yapma, şuraya gitme demekle bunun önüne geçemeyiz. Yapacağı varsa yapacak , orda da bitecektir ilişki. Önceki ilişkimde evet aldatıldım zor bir süreçden geçtim o dönemler ama şimdi düşününce kendime yazık etmişim diyorum , eger bir kişi size ihanet etmişse o kişiden kurtulduğunuz için sevinmeli ,şükretmelisiniz. İhanet eden kişi benim için aciz, korkak birisidir.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ayten Rasul: İhaneti asla affetmem. Çünki bir kere yapan hep yapar. Yanlışlıkla ihanet edilmez. Bana göre karakter meselesi bu. Karakterli bir insan asla ihanet etmez.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 28.07.2021 11:16
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Aslan Sayım Soruyor Ayten Rasul CevaplıyorAyten Rasul
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