Aslan Sayım Soruyor? Beste Korkmaz Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenleriyle Beste Korkmaz kimdir? bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Beste Korkmaz: Ne kadar sert bir duruşum olsada aslında aşırı sıcak kanlı ,konuşkan ve sosyal biriyim. Evde oturmaktan hiç hoşlanmayan kendine sürekli alan yaratan bir kadınım. Biraz feminist , çokça hayvansever ve bazen rahatsız edici boyutta açık sözlüyüm. İstemediğim mantığıma uymayan hiçbir seyi kabul etmem ama istediğim herseyin peşinden gözü kara bir şekilde giderim. İnandığım şeyi o kadar savunurum ki bulunduğum ortamda benden başka kişinin haklı çıkması imkansız:)) Aşırı titiz ve düzen bağımlısıyım . Bütün gün temizlik yapabilirim ama yemek yapmaktan asla hoşlanmıyorum. Oyun oynamayı,gezmeyi ,giyinmeyi ,alışveriş yapmayı ,yeni insanlar tanımayı çok severim. Sosyal sorumluluk projeleri olmazsa olmazım. 10 yıllık evli ve dünyalar güzeli bir evlada sahibim.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Beste Korkmaz: Aslında doğumumla başladı müzik serüvenim diyebilirim. Baba mesleğim . Babam Kıbrıs’ta çok ünlü bir sanatçı . 91 yılında ben doğduğumda babamın Ümit Besen’e verdiği bestenin parası geliyor ve ismim bu şekilde Beste oluyor. O günden sonra müzik hep hayatımdaydı.

Modaya olan tutkunuz çocuk yaşlarda başladı. Bu alanda nasıl ilerlediniz? Projeleriniz var mı?

Beste Korkmaz: Moda benim ilgi alanım . Küçüklüğümden beri giyinmeyi çok severim. Herkes harçlıklarını harcarken ben onları biriktirip trend olan tüm ürünleri alır ,kombinlerdim. Çarşaflardan elbise yapar tüm aile fertlerini oturtup onlara defile yapardım:) Evlendikten sonra ise moda alanında bir çok eğitim alarak kendi markamı kurdum ve 7 yıldır bu sektörde hatırı sayılır birçok isimle çalıştım ve halada çalışmaya devam ediyorum.

Türkiyede en şık giyinen ünlü isimler sizce kim?

Beste Korkmaz: Yasemin Özilhan ve Çağla Şikel ‘e bayılıyorum.

Peki kimleri rüküş buluyorsunuz?

Beste Korkmaz: Aslında rüküş demek yanlış oluyor . Ben kendine has tarzı olan ama rüküş olarak adlandırılan insanlarıda beğeniyorum. Taklit olmayan kendine has olan seyler özeldir .Herkesin rüküş olabildiği zamanlar olabiliyor. Bazen bu sektörde olsak bile yanlış tercihler yapabiliyoruz.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Beste Korkmaz: Çok fazla otokontrollüyüm hatta. Kontrolümü kaybedeceğim hiç birseyi sevmem buna Aşk’ta dahil :)

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Beste Korkmaz: Akrep burcuyum . Burcumunda özelliği yapılan iyi yada kötü hiçbir seyi unutamıyorum malesef . Buna kincilikte deniyor ama ben iyiliğide asla unutmam :) Benim için hayatta güven çok önemlidir. Güvenimi sarsacak hiç bir yanlışı affetmiyorum.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Beste Korkmaz: Ebru gündeş ‘e bayılırım

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Beste Korkmaz: Yeni kuşak biraz hızlı :) Tam olarak neyi sevdiklerinide anlayamıyorum .Gündem çok hızlı değişiyor . Sosyal medya artık müzikte dahil tüm trendleri belirliyor . Ama sahne alan biri olarak hala repertuarımızın çoğu eski sarkılar:)

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Beste Korkmaz: Hiçbirseyi değiştirmek istemezdim. Yaşadığım herseyin bugün ki Beste ‘ye çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Hayatta hiç birşey 4/4 lük olamaz. Bazen yaptığımız hatalar doğruyu bulmamız için gerekli. Biraz kaderciyim sanırım:)

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Beste Korkmaz: Hayatta hedeflerim her zaman çok büyük olmuştur.Kafama koyduğumuda yapmak için elimden geleni yaparım. Müzikal kariyerim daha çok bebek . Bu anlamda yolum çok uzun ama ilk hedefim Beste Korkmaz ve şarkılarını büyük kitlelere ulaştırmak :)