Aslan Sayım Soruyor? Bülent Ergün Cevaplıyor!

BÜLENT ERGÜN’ÜN “BAHİS” İ

Bülent Ergün sözleri kendine, müziği Umut Akyıldız ve kendine ait olan yeni single’ı “BAHİS” i müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Bülent Ergün’ün, modern soundun etnik enstrümanlarla sentezlendiği bir düzenlemeyle sunulan “BAHİS” isimli single’ının aranjesinde, mix ve mastering’inde Cüneyt Yalmaz’ın imzası var.

“Maske” isimli maxi single’ından sonra yayımladığı “Hece”, “Yaklaş”, “Radyoda” isimli şarkılarını dinleyicilerle buluşturan Bülent Ergün, yeni single’ı “BAHİS” in kapak ve imaj fotoğrafları için Standart Stüdyo’da, Habip Deniz’in objektifine poz verdi. Single’ın kapak tasarımı Nihil Null Photography tarafından hazırlandı.

Ossi Müzik etiketiyle Hakan Eren’in yapımcılığında, Pelin Kakırman’ın proje koordinatörlüğünde yayımlanan “BAHİS” single’ının video klibi Erkan Nas’ın yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekildi.

Öncelikle bilinmeyenleriyle Bülent Ergün kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Bülent Ergün: 1985 istanbul dogumluyum ailenin tek çocuguyum balık burçluyum heycanlı eğlenceli üretken birisiyim yardım vede destek olmayı seven biriyim.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Bülent Ergün: küçük yaşalarda müzige olan ilgim vardı ailemin destegiyle müzik kursuna yazılmıştım vede piyano kursuna başlamıştım kendimi müzik adına o yaşlarda yetiştirmeye başlamıştım ilerleyen dönemlerde şan dersleri alarakta şarkı söylemeye başladım vede aileden gelen bir yetenek müzik benim için dedemler amcamlarda müzisyendi.

Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Bülent Ergün: Teşekkür ederim yeni sınglemın sözlerini ben yazdım müzigini ise sanatcı dostum Umut Akyıldızla birlikte hazırladık Aranjörlügünu Sevgili dostum Cüneyt Yalmaz yaptı ona ayarıca tesekkür ederim aranje konusunda çok destek oldu klip yönetmenligini ise Erkan Nas çekti Beykoz kundura fabrikasında Klipte 2 dansçı güzel arkadaşlarım eşlik ettı Tuba vede Bersun guzel hareketli kıpır kıpır eglenceli bir sarki oldu BAHİS

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Bülent Ergün: Bunun nedeni hızlı tüketim bence yani 1 şarkı çıktıktan sonra hemen akabinde 1 ay sonra yeni şarkı bekliyorlar herzaman hit şarkı çıkmıyor sadece çıkarılmak için şarkı çıkarıyorlar hergün yüzlerce şarkı çıkıyor ama akılda kalan yok önemli olan sözü vede müzigi insanların kolay algılayıp ezberlemesi kısaca her alanda oldugu gibi müziktede hızlı tüketım var.

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Bülen Ergün; Okul hayatımı degistirmek isterdim.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Bülent Ergün: Evet kontrollü biriyim ama her insanda oldugu gibi hatalarımız oluyor.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Bülent Ergün: saygısızlık vede aşşalıyıcı konuşmaları asla affetmem.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Bülent Ergün: Tarkan Kenan Dogulu Hakan Altun Sezen Aksu Ebru Gündeş çok var ama bu isimleri daha cok severek takip ediyor ve dinliyorum.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Bülent Ergün: Müzikal anlamda herzaman kendi sarkılarımla sözlerimle sevenlerime güzel şarkılar sunmak vede İnsanlarla güzel büyük kaliteli konserlerde buluşmak.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir erkekmisiniz?