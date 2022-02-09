Aslan Sayım Soruyor?  Buse Tirman Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum yeni nesilde rakiplerini kendi tarzı ve çizgisi ile geride bırakan başarılı Moda Fotoğrafçısı Buse Tirman oldu. Bir çok ünlü ismin fotoğraflarını kendi konseptleriyle ve farklı bakış açısı ile fotoğraflayan Buse Tirman ile bir araya geldik. Buse Tirman bilinmeyenlerini ilk kez bizlere anlattı. İşte o keyifli Röportaj sizlerle...

Buse Tirman Kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misin ?

Buse Tirman: 1993 yılında, İstanbul’ da doğdum. Fotoğrafçılığa tutkum Lise dönemimde başladı ve kısa sürede de bir çok kişinin ilgisini çekmeye başladım. Aldığım güzel tepkiler karşısında, kendim için hedef belirledim. Hayallerimse beni bu sektöre yöneltti.

İstanbul Aydın Üniversitesinde fotoğrafçılık bölümünü bitirdim. Kazandığım deneyim ve tecrübelerle bir çok marka ve ünlü isimlerle çalıştım. Fotoğrafçılığın yanında Klip yönetmenliği yaptığım çalışmalara da sahibim.

Sanatın geniş bir yelpazesi olduğunu biliyoruz. Bu yelpazenin genişlemesinin, yaptığım ve yapacağım çalışmalarıma olumlu yönde etkili olacağının farkımdayım bu yüzden yelpazeyi geniş tutmaya çalışıyorum.

Fotoğrafçılığa ilgin ne zaman başladı?

Buse Tirman: Fotoğrafçılığa ilgim çocukluk dönemimde başladı. Sadece fotoğrafçılık değil, fotoğraflara karşı da büyük ilgim vardı. İlk fotoğraf makineme ortaokulda sahip oldum. İlk çekimlerim kolay ve doğaçlama çekilen fotoğraflardı. Gerçek anlamda ilk profesyonel fotoğraf makineme Lise yıllarımda sahip oldum.

Bu dönemde ilk konsept çekimlerimi yaptım. Küçük yaşta sahip olduğum fotoğraf tutkusu benim için hiç bir zaman geçici bir heves olmadı. Tam tersine fotoğrafçılığa olan ilgim ve hedeflerim her geçen gün arttı ve beni daha profesyonelliğe taşıdı.

Türkiye’in ünlü isimleriyle çalışıyorsun. Ünlülerin garip istekleri oluyor mu?

Buse Tirman: İşimde karşılıklı güvene önem veririm. Titiz, düzenli ve disiplinli çalışmam neticesinde, çalıştığım ünlü isimler yaptığım işe güvenir ve saygı duyarlar. Bu sebeple ekstra isteklerde bulunmalarına gerek duymazlar.

Kendine ait çizgin ve farklı konseptlerinle piyasada adını öne taşıdın. Bu başarının sırrı ne desem?

Buse Tirman: Sırrı çok basit. ilk değişmeyen kural işimi severek yapıyor olmamdır. Diğer tetikleyici etkenlerse Hayal gücümün renkli ve çok güçlü olmasıdır. Benim için fotoğrafçılık sadece bir iş değil, hayallerimle senkronize edilmiş bir tutkudur. Eğlenebildiğim, tarzımı yansıtabildiğim ve konseptlere renklerle farklılık katabildiğim bir tutkudur.

Yaptığınız konsept çalışmalarını çalanlar oldu mu? Bunun için ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Buse Tirman: Elbette bu tarz durumlarla karşılıyorum. Çalışmalarımı kopyalamaya çalışanlara karşı her hangi bir önlemim yok.

İnsanlara ilham verebilmek dünyanın en güzel duygularından biridir. Fakat çalışmalarım taklit edildiği zaman bu kısa sürede anlaşılıyor. Bu durumda taklit eden kişinin, kendi çalışmalarının değerinin kalmadığına inanıyorum.

Türkiye’de başarılı bulduğunuz Moda Fotoğrafçıları kimler?

Buse Tirman: Türkiye’de işlerini en çok beğendiğim ve başarılı bulduğum Moda Fotoğrafçıları, başta olmak üzere Koray BİRAND ve Nihat ODABAŞI’ dır.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Buse Tirman: İşlerimde abartmadan kontrol sağlarım. Benim işimin temeli hayal gücüdür. Eğer yüksek dozda kontrol sağlarsam bu beni belli bir kalıba sokar. Yaptığım çalışmalarda sınırlarım yoktur. Farklılığı ve sınır tanımamayı seviyorum.

İşlerimin farklılık gösterebilmesi için bir önceki çalışmalarımdan fark yaratmaya çalışırım.