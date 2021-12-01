Aslan Sayım Soruyor? CEFİ Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum genç başarılı ve yakışıklı isim Cefi oldu. Seda Sayan ile çıkardığı düet çalışmadan sonra adını yeni yaptığı şarkılarıyla ve eğlendiren sahneleriyle duyurdu. Başarılı şarkıcı ile Röportajımız sizlerle...

Öncelikle Google amcaya sorduk Cefi kimdir diyerek?

Google: 17 Nisan 1982 yılında Denizli'de doğan Cefi’nin gerçek ismi Cafer Tayuk’tur. Pamukkale Üniversitesi Müzik bölümü mezunudur. Antalya, İzmir Bodrum gibi şehirlerde sahneye çıkan Cefi, üniversite son sınıfta okulu bırakıp Atina’ya yerleşti ve sahne çalışmalarına Atina’da Yunan ve Türkçe devam etti. Kendisine Cafer demekte zorlanan Yunanlı Patronu Cefi diye seslenmeyi sürdürünce bu ismi kendisine sahne ismi olarak kaldı. 2012'de Türkiye'ye yerleşerek Kaiti Garbi İstanbul Günay'da sahne alan Cefi, İstanbul’dan gelen teklifler ve Türkiye’ye olan özleminden dolayı İstanbul’da kaldı, sahne çalışmalarına Bodrum’da ve İstanbul’da devam ediyor.

Cefi’nin Google da en çok tıklanan haberi?

Google: Seda Sayan ile Cefi, ‘Seni Seviyorum’ düetiyle zirveye yerleşti! Seda Sayan’ın, şarkıcı Cefi ile düet yaptığı ‘Seni Seviyorum’, dijital platformlarda satışa çıktığı an itibarıyla 1’inci sıraya yerleşti

HT Magazin’in haberine göre, önümüzdeki hafta albümlerinin Yunanistan’daki tanıtım çalışmaları için Atina’ya gidecek olan ikilinin birlikte objektif karşısına geçtiği afişleri ise billboard’ları süslemeye başladı.

Merhaba nasılsınız? Günlük yaşamınızda neler yapıyorsunuz? Olmazsa olmazlarınız nedir?

Cefi: Çok iyiyim teşekkürler.. Genel olarak uyanır uyanmaz kahvemi eksik etmem. Kafamı boşaltıp o gün içinde yapmam gereken işlere ve ziyaretlere konsantre olurum.. Müzik dinlerim.. Gün içinde olmazsa olmazım kahve içmek ve dostlarımla telefonda yada yüz yüze görüşmek.

Biz sizi Seda Sayan ile yaptığınız düet ile tanıdık ve sevdik. Peki bize bilinmeyen yönlerinizle Cefi kimdir desek?

Cefi: Ben 17 Nisan 1982 Denizli doğumluyum, Egeliyim yani.. Atina’da 12 sene kadar bir müzik serüvenim oldu.. Ondan dolayı Yunanca biliyor ve Yunanca şarkılarda seslendirebiliyorum.. Her türlü müzik tarzını dinliyorum arabeskten pop müziğe kadar geniş bir yelpazede ilgi alanım.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Cefi: Müzikle tanışmam lise yıllarında arkadaşlarımızla kurduğumuz amatör bir rock grubuyla başladı gitar çalmayı öğrenip grupta gitar çalıp vokal yapıyordum.

Magazin hayatınızda olduğu sürece mi popülerliğiz devam eder? Yeni şarkı yapınca mı?

Cefi: Bence hayatım boyunca müzikle işli dışlı olacağım için popülerliğim devam eder.. Müzikten hiç ayrılmayı düşünmedim ölene kadar müzik yapmayı istiyorum

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Cefi: Otokontrollüyüm sabırla durumu idare eder ortamı ve sorunları yumuşatır ve çözüme giderim

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Cefi: Aldatılmayı ve nankörlüğe tahammülüm yok.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Cefi: Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ferdi Özbeğen, Giannis Parios Antonis Remos ve Xaris Aleksiou’yu severek dinliyorum.

Tiktok fenomenlerinin şarkıcı olmasına yorumunuz nedir?

Cefi: Bence fonemenlerde çok emek ve çaba harcayarak şarkılar yapıyorlar iyi yada kötü .. lakin takdir halkın olduğu için benim herhangi bir fikrimin değeri yok.. halk severse şarkıyı ve fenomeni yaptıkları güzel işler kadar hayatımız da varlar.

Türkiye’de konser için gittiğiniz ve en beğendiğiniz şehir hangisi oldu?

Cefi: Ben İzmir’i çok seviyorum..

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Cefi: Best of Taverna adı altında topladığımız çok güzel bir albümümüz var .. Olmasa mektubun cover’ıyla başladık küllenen aşk ile devam ediyorum .. önümüzdeki ay yeni bir cover şarkımız sevenlerimizle beraber olacak.