Aslan Sayım Soruyor?  Ece Ronay Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum sosyal medya fenomeni Ece Ronay oldu. Tiktok uygulamasında çektiği videoları ile gündemde olan Ece Ronay Karpuz ve Şiki Şiki şarkılarıyla adını müzik camiasındada duyurdu. Milyonlara ulaşan tıklanma rekoru ile hem şarkılarını hem videolarını sevenlerine paylaşan genç yetenek ile samimi ve dobra dobra röportajımız sizlerle.

Merhaba nasılsın? Korona sürecini nasıl geçiriyorsun?

Ece Ronay: İyiyim teşekkür ederim,siz nasılsınız ? Korona benim hayatımı çok etkilemedi aslında, çünkü zaten zamanımı sürekli evde geçiriyorum. Pandemi süreci hayatımda büyük bir değişiklik yaratmadı anlayacağınız :) dışarı çıkmaktan, cafe,avm ve barlardan çok evde film izlemeyi ve sosyal medya hesaplarımla ilgilenmeyi tercih ediyorum.

Ece Ronay sizi tanımıyanlar için bizlere kendinden bahseder misin?

Ece Ronay: Asıl ismim Ece Ronay Taylan. Google bilgi panelimde yazanın aksine 17 Kasım 1998 doğumluyum. Üsküdar Üniversitesi Genetik Mühendisliği ve Sanko Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü okudum. Ama fenomen olunca dondurmak zorunda kaldım. Çünkü devam zorunluluğu vardı ve ikisini aynı anda yürütmek çok zordu. Okulu dondurup sosyal medyama ağırlık vermek istedim çünkü bunun bana verilen bir şans olduğunu düşünüyorum.

Son single çalışman hakkında bizlere bahseder misin? Şiki şiki şarkın çok sevildi başarının sırrı nedir?

Ece Ronay: Karpuz ve hıyar isimli şarkılarım da beğenildi aslında,ama ben onlarda tam anlamıyla oldu diyemedim. Ben emek vererek ve çabalayarak fenomen olmadım,tek bir videonun bilgim dışında paylaşılması sonucu fenomen oldum. Şarkı yapmak gibi bir düşüncem yokken,hatta yetenegim olmadığı için bunu yapan fenomenler bana son derece komik gelirken Enes diye bir arkadaşımın gazıyla kendimi stüdyoda buldum. Amatorlugun verdiği etkiyle şarkılar tam anlamıyla profesyonel olamamıştı. Ve yapımcıyla çalışmıyordum, sözleri kendim satın almıştım, klibi kendim çektirmiştim,aranjeyi kendim yaptırmıştım. Ama şiki şiki biraz da alıştığım, profesyonel diyemesekte özgüvenli olduğum ve ne istediğimi bildiğim bir döneme denk geldi. O yüzden zamanla şiki şikiden daha güzel şarkılar yapacağıma eminim

Son Klibinde makyaj yapmadığın için gündem oldu. Bunu sen mi tercih ettin

Ece Ronay: Normal hayatımda da makyaj yapan biri değilimdir. Çünkü beceremiyorum :D sosyal medyaya videolar çekerken de özel olarak makyaj yapmam cunku beni takip eden insanları aile gibi görüyorum. Onlar için özel olarak süslenmeye gerek görmüyorum. Beni güzelliğim icin degil kişiliğim için sevsinler istiyorum. Aynı şey klibimde de geçerli. Üf çok güzel kızmış keşke benim olsa diyen ağırlık erkek tayfa yerine;kadınların,çocukların, abilerimin ve kardeşlerimin beni takip etmesini istiyorum. Bu yüzden doğallık ön planda olmak zorunda,bunu biliyorum. Güzellikle fenomen olmak kolay ama benim kadar relax video çekerek fenomen olmak zor :) bunun haklı gururunu yaşamıyor değilim

Makyajsız da güzelim diyerek makyajı abartanlara taş mı attın?

Ece Ronay: Makyajsız da güzelim evet, ama bende de burun estetiği var. İnsanın doğası bu, kendini nasıl daha mutlu hissediyorsa öyle yapmalı. Ben burun estetiğini yeterli gördüm, ama makyajla güzel olduğunu düşünenlere de saygım sonsuz. Kadın kadının düşmanı olmamalı, makyaj bana onlar kadar yakışsaydı bende yapardım :)

Sosyal medya fenomenleri neden çok eleştiriliyor?

Ece Ronay: Fenomenler eleştiriliyor, çünkü en çok emek veren bizleriz. Kendini parçalayan ve sektörün en acımasız davrandığı insanlar biziz. Oyunculukta bir yetenegin vardır, şansın veya torpilin vardır tanınan bir diziye girer ve direkt olarak ünlü kategorisinde piyasaya girersin. Kimseyle muhattap olman gerekmez, sürekli yayın açman , video çekmen gerekmez. Ya da başarılı bir müzisyensindir, insanlar seni yaptığın iş kadar tanır. Ama biz aşklarımızı kavgalarımızı sorunlarımızı sürekli insanların önünde yaşıyoruz. 0 dan geliyoruz ve yükselişimiz insanların gözü önünde oluyor.yerimizde olmak isteyen, boş yere ünlü olduğumuzu düşünen insanlar var. Sesimiz güzel değilse şarkı yapamayacagımızı, eğitimimiz yoksa oyuncu olamayacağımız,yüzümüz güzel değilse sosyal medyaya video cekemeyecegimizi düşünen linç tayfa var. Bana göre mankenler şarkı çıkarabiliyorsa, şarkıcılar oyuncu olabiliyorsa fenomenler de gelen teklifleri değerlendirebilir. Sonuçta kimseye yapışmıyoruz, hadi benim şarkımı dinleyin diye..İsteyen dinliyor,istemeyen bizi engelleyip hayatından çıkarıyor :D

Karpuz şarkın da çok sevildi. Şarkı senin eline nasıl ulaştı?

Ece Ronay: 15 saniyelik bir karpuz adlı video sayesinde fenomen olmustum ben. Daha sonra uzun süre sosyal medyada kimlik bunalımı yaşadım. Çok takipçim vardı , ama hiçbir vasfım yoktu. Ben öyle sanıyordum ya da :) Her gelen arkadaşım olmak istedi, her arkadaşım olan farklı bir yol gösterdi, her yol gösteren aslında beni yok etmeye çalışanlar çıktı.. komik videolar çekmemi söyleyenler oldu, ama ben kurgulu video çekmeyi beceremedim. Daha sonra YouTube kanalı açmam söylendi, montajı beceremeyip elime yüzüme bulaştırdım. Karpuz aslında bizim YouTube a giriş videomuzdu,bir şarkı sayılmazdı. Enes isimli arkadaşım dakikalar içinde yazdı, biraz pahalıya patladı ama güzel bir giriş videosu oldu :) insanlar,insanımız şarkı olarak benimsediler ve sevdiler. Kulüplerde,arabalarda ve çocukların tabletlerinde sürekli çalmaya başladı. Sonrası zaten çok hızlı bir yükseliş oldu ..

Diğer bayan fenomenler başarını kıskandığını düşünüyorum. Neden destek olmuyorlar?

Ece Ronay: Destek beklemek çok yanlış. Başkalarının yükselttiği insanların düşüşü çok kolay oluyor. Mesela bu konuda çok şanslıyım, beni kimse yıkamaz. Çünkü kimse var etmedi, ben sevgiyi kendim kazandım. Ben fenomen olunca dolandırıcı sayfa reklamı yapmadım, insanların duygularıyla oynamadım, sürekli diğer fenomenlere sallayıp üstlerine basarak yükselmeye calısmadım. Hep kendi yolundaydım, bu yüzden şarkılarım kötü dahi olsa insanlar benim karakterimi sevdikleri için destekliyor. Benim ihtiyacım olan halkın desteği, fenomenlerin degil. Ama destek olan çok kişi oldu hakkını yiyemem hiçbirinin. Olmayanlar da ister kıskansın ister kudursun. Ucuz kıskanclık kavgalarına girecek seviyeyi çoktan geçtim. Bana yetiştiklerinde gelsinler konuşuruz :D

Polemik yaşadığın bir bayan fenomen var. Buzlar ne zaman erir?

Ece Ronay: Bu polemik degil alçaklıktı. Kinim,nefretim hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü ben o şahıs ile arkadaştım. Bütün kötü günlerinde yanındaydım. Sosyal medyada bitikti, insanların nefretiyle besleniyordu. Bana herkes arkadaşlık yapmamamı söyledi, sokakta yürüdüğümüzde onun yüzüne tüküren insanlar oluyordu. Ben hep sadece açık giyindiği için yargılandığını düşündüm. Hep destektim ona. Sonra bir gün yemek yedik, onu evine bıraktım. Karpuz isimli şarkım çıkacaktı. Şarkının tutma ihtimali onu delirtmiş olacak ki gece storysine bir baktım,bana ait özel görüntüler paylaşmış. Ailemden gördüğüm şiddeti, aldığım tehditleri Canlı yayınlarında anlatmış. Canlı yayınında ev adresimi vermiş ve gelip öldürmek isteyenlere duyurulur demiş. Ailesinin sevmediği karıyı ben mi sevecektim,küfürler hakaretler iftiralarla dolu paylaşımlar yapmaya başlamış. Ortak bir arkadaşımıza da o şarkıyı tutturtmam demiş. Bende dayanamadım gittim yoldum saçını başını. O gün bu gündür bu kavga bitmiyor. Kendi İnstagram hikayesinde çocuk istismarı yapan , dolandırıcı bahis sitesi reklamı yapmaktan defalarca kez ceza almış biriyle neden uğraşırım ki ? Zaten benden sonra onunla arkadaş ve sevgili olan istisnasız herkes gelip benden özür diledi. O cezasını yalnızlık ve başarısızlıkla çekmeli. Bunu geç anladım :) onun dışında hiç kimseyle bir problem yaşamadım. Muhattap olduğum herkesle bir ahbaplığım vardır,sosyal medyada kimse hakkımda olumsuz konuşmaz

En başarılı bulduğun sosyal medya fenomeni kim?

Ece Ronay: En başarılı bulduğum sosyal medya fenomeni Czn Burak ve İbrahim Yılmaz. Kişilik olarak bilemem ama bu kadar zengin olsam ben de paramı insanlara yardım etmek için kullanırdım. Belki bir gün öyle bir duruma gelebilirim ve o zaman bu röportaj çıkar ortaya :) Yani önemli olan bir şarkıyı ne kadar dinlettiğin,ne kadar para kazandığın veya ne kadar takipçin olduğu degil insanlık. Gösteriş yaptıklarını düşünen insanlar var, keşke hepimiz böyle gösteriş yapabilsek. Bir ayakkabıya binlerce lira vererek gösteriş yapanlara inat, insanlara yardım ederek gösteriş yapsınlar.

Sahnelerinde playback yapıyorsun. Ve çok rahat spor giyiniyorsun. Sahne de daha çok abiye kıyafet tercih ederler genelde senin seçimin neden bu yönde?

Ece Ronay: Evet çünkü ben defalarca kendimi parçaladım. Ben sanatçı değilim,ben sosyal medya fenomeniyim. İnsanların istediklerini veriyorum diye sanatçı sayamaz kimse beni. Bu gerçekten sanat yapan insanlara büyük saygısızlık. Ben canlı müzik yapmıyorum veya konser vermiyorum. Nasıl ki Kerimcan durmaz, Selin ciğerci gidip orda aslında mclik yapıyor(mikrofon) ben de onlarla aynı işi yapıyorum. Orda gelen kimsenin amacı sesimi dinlemek değil emin olun. Kıyafetlere gelince ben hiperaktifim biraz, hopluyor zıplıyor hatta sahneden insanların yanına atlıyorum. Eğiliyor,kalkıyor, insanların videolarına dahil olmak için ordan oraya koşuyorum. Bu 45 dklık süreçte oram buram açıldı mı diye düşünemem. O yüzden yaşasın eşofman :D

Birlikteliğin olduğunu biliyorum. Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Zor kadın mısın?

Ece Ronay: Aşk hayatım nasıl gidiyor.. güven problemim bütün arkadaşlık ilişkilerimde olduğu gibi bu ilişkimde de önümde çok büyük bir engel. Karşı taraf hiçbir şey yapmasa bile ya yaparsa korkum var. Çünkü güvenimi sağlaması gereken asıl kişi yani babam benim düşmanım. Bu sebeptendir ki aşk hayatımda da sağolsun izleri sürüyor. Ama Erkek arkadaşım çok anlayışlı. Çoğu zaman çocuklaşıyorum ve o bunu gülümseyerek karşılıyor. Kıskanclıgı olmasa çok güzel çocuk, al evine tablo diye koy :D

Diyarbakırlı mısın? :) Nerelisin?

Ece Ronay: Evet diyarbakırlıyım. Hem aslen,hem doğma büyüme

Şiki şiki, Karpuz, Hıyar şarkı isimlerin değişik değil mi? Spontane mi oluyor yoksa dikkatleri çekmek için mi?

Ece Ronay: Hayır aslında şarkı isimleri sadece nakaratlardan alıntı. İsimler degil şarkılar değişik :)

Kimleri diniyorsun? Beğendiğin sesler?

Ece Ronay: Beğendiğim çok ses var, dinlediğim de öyle. Ama aşık olduğum sesler belli. Mabel matiz, Tuğçe Kandemir, Aysel Yakupoğlu, Ahmet Kaya,Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, ve birkaç amatör isim

Ailen ilk fenomen olduğunda nasıl tepki verdi?

Ece Ronay: Hayatımda çok uzun yıllardır aile kavramını karşılayacak hiç kimse yok, dolayısıyla verecekleri hiçbir tepki de yok. Biraz anneannemlerde büyüdüm, biraz da çocuk esirgeme kurumunda. Sonrası zaten kendi ayaklarım üzerinde öyle ya da böyle durmayı öğrendim.

Çocuk Esirgeme kurumunda mı büyüdün? Acılı bir çocukluk yaşamışsın. Ama yaşamış olduğun bunca kötü hayat tecrübesine yenilmemiş pozitif, eğlenceli ve cıvıl cıvılsın bravo!?

Ece Ronay: Büyüdüm denemez yani bir yıldan kısa bir süre geçirdim. Daha sonra yurttan kaçtım ve arkadaşlarımla büyüdüm yaşadım. Tabi bu arkadaşlıklarım hem yanlış kişilerdi maalesef zorlu bir çocukluk ve ergenlik geçirdim. Ama şuan hayatım çok güzel mutluyum :) yaşayamadığım herşeyi yaşıyorum.

Yeni projeler var mı?

Ece Ronay: Evet tabi ki var. Çok çalışıyorum ne yalan söyleyeyim.. şan dersi, dans dersi alıyorum. 3 yeni şarkım var, bir de bir oyunculuk projem var. Kadına şiddeti ağır şekilde yaşamış biri olarak, kadına şiddeti işleyen bir filmde oynayacak olmak beni çok mutlu ediyor . Biraz da feminist damarım var, o yüzden umarım kendim için de beni izleyenler için de en güzel işleri çıkarabilirim.