Aslan Sayım Soruyor? Emrah Yıldırım Cevaplıyor

Öncelikle bilinmeyenleriyle Emrah Yıldırım kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Emrah Yıldırım: 1977 Isparta doğumluyum, ama aslen Dersim' liyim. Cocukluğum sokaklarda oynayarak geçtiği için özgür bir ruhla büyüdüm. Özgür ruhumu muzikle harmanlayamaya calıştım. Çok Küçük yaşlarda çalışmaya başladım bu yüzdendir ki çok çabuk büyüdüm. ilk ve Ortaokulu Pülümür de okuduktan sonra Bursa’nın gemlik ilçesine geldim.2009 yılında evlenip Almanya'ya geldim.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Emrah Yıldırım: Küçük yaşlarda sokaklarda ve yaylara giderken at Sırtlarında ve Munzur’un eteklerin de Arif Sağ'lar, Muhlis Akarsular Mansuni Serif ezgileriyle başlayan bu müzik sevgisi daha sonra metropellerin kalabalığı ve karmaşasıyla birleşti kendimi ufak kafelerde tesisatsiz müzik yaparken buldum sonrasında değişik meken ve konserler de sahne aldım. En son Türkiye de kendi işlettiğim Türkü Barda programlarımı yaptım.

Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Emrah Yıldırım: Öncelikle çok teşekkür ederim. Müzige yaklaşık olarak 5 yıl gibi bir ara verdikten Sonra denk geldiğimiz bir ortamda dostum Nihat Ulaş' in teşvikiyle tekrardan birşeyler Yapmaya karar verdik ve üstad Ferhat Tunc'un Ah istanbul eserinde karar kıldık. Kendisi de hiç bir karşılık beklemeden bize verdi. Bu eserin alt yapılarını yapan Nihat a Ve bu kendi Grand müzik Sayfalarında kabul eden ve değerli sanatcı Ferhat Tunç'a sonsuz teşekkürler ediyorum.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Emrah Yıldırım: İnsan olarak en çok dikkat etmeye Calıştığım konulardan biridir empati kurmak karşımdakini anlamaya calışmak Bazen şartlar ne kadar Zorlasa da şiddet hiçbir zaman tasvip edeceğim bir davranış şekli değildir. Herkes hatalar yapabilir netice de insanız ama önemli olan hatalardan ders cıkarabilmektir ve bir daha olmaması için çaba göstermektir.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Emrah Yıldırım: İlk başta kesinlikle herzaman Ahmet Kaya.idölümdür. Sonra ferhat Tunç ve Yusuf Hayaloğlu Üçününde yorumunu ve kalemini cok beğeniyorum. Genel olarak her türlü müziğe acığımdır aslında.dinlerim ve yorumlamaya çalışırım. müzik evresendir ve dünyanin tek ortak dilidir notalar.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Emrah Yıldırım: İyi eserler cıkmamasının en büyük nedeni olarak o kadim Anadolu kültüründen uzaklaşlaşılması olarak görüyorum. Çünkü insanlar ne kadar kendi özlerinden uzaklaşırsa yok olmaya ve tükenmeye mahkumlardır. Toplumlar ancak ve ancak kendi kültürleriyle var olurlar. Günümüz de maalesef Sadece müzik değil herşey çok cabuk tüketiliyor.

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Emrah Yıldırım: insan olarak malesef olmuşla ölmüşe care bulamıyoruz. Yaşadıklarım eğrisiyle doğusuyla benimdir geçmişte yaşadığım her olay bugün ki Emrahı oluşturdu.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Emrah Yıldırım: Ben her zaman türkülerimi ve şarkılarımı Söylemeye devam edeceğim insanların gönül tellerine dokunmaya Çalışacağım. Hatırlanır bir sanatçı olarak anılmak istiyorum. be bunun için çok çalışmam gerektiğini de biliyorum. Büyük Üstad Aşık Veysel' in dediği gibi; Her kimki olur bu sirra Mazhar Dünyaya bırakır ölmaz bir eser.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Emrah Yıldırım: Affetmek benim için biraz ağır bir kelime. Ben her insanin hata yapmış olsa bile ikinci şansı olduğuna inanıyorum. Tabiki İhaneti ve haksızlığı hazmedemiyorum. Ama yine de dediğim gibi empati kurmaya çalışıyorum. onları anlamaya çalışıyorum

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir erkekmisiniz?

Emrah Yıldırım: Hayatımın ilk aşkı müzikti ve ben hep ona sığındım. Bugünse iki vazgeçilmezim oğullarim eren-Yiğit ve Ares-Dersim hayatıma güzellik katıyor. Bu güzel evlatları bana Veren sevgili eşim Senay hep beni destekliyor ve beni her anlanda tamamlıyor. Başkalarının sahip olduklarını değil sevdiklerimi kıskanırım korur, sahiplenirim ve bunu yaparkende aşırıya kacmamaya özen gösteriyorum.