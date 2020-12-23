Aslan Sayım Soruyor?  Emsal Doğan Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum Türkiye’nin önde gelen güzellik merkezlerinin sahibi sevgili Emsal Doğan ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj sizlerle. Başarısını ve kariyer planlamasını sizler için anlatan Doğan bilinmeyenlerinide anlattı. Markalaşan adını çoğu şehirde duyduğumuz Emsal Doğan güzellik ve bakım sırlarınıda sizler için paylaştı!

Merhaba nasılsınız? Pandemi Sürecini Nasıl Geçiriyorsunuz?

Emsal Doğan: Selamlar , pandemi sürecini tüm dünya da olduğu gibi alışmaya çalışıyoruz bu süre biraz uzasa da tedbirlerimizi asla elden bırakmıyoruz tüm şubelerimizde genel önlemler haricinde ektra önlemlerle destekliyoruz

Pandemi Süreci Eğlence sektörünü etkilediği gibi güzellik salonlarınıda etkiledi. Siz ne gibi önlemler aldınız?

Emsal Doğan: Öncelikle genel yasaların oluşturduğu tedbirlerden misafirlerimizin randevu teyidi yapıldıktan sonra ateş ölçümü , maske kontrolü ,galoş kullanımı ve dezenfekte işlemi yapılmaktadır, işlem yapılacak noktada gerekli mesafe kurallarını gözeterek yaptırdığımız özel pleksiler bulunmaktadır bu sayede misafirlerimizin ve personellerimizin sağlıklarını korumalarını sağlıyoruz. .Bununla birlikte tek kullanımlık malzemeler ile süreci devam ettiriyoruz.

Ben Emsal Doğanın başarı hikayesini dinlemek isterdim. Başarınızın sırrı ne?

Emsal Doğan: Çok çalışmak diyebiliriz ben bu işe tek başıma almanya da başladım şimdi ise arkamda 450 kişilik dev bir ekip var bu işin olmasının ilk sebeplerinden bir tanesi yaptığınız işe inanmak ,siz inanırsanız insanlarda peşinizden gelecektir. türkiyeye ilk geldiğimde kimse sektörün bu kadar biyiyeceğini hayal bile edemezdi ama ben bu işin bu noktalara geleceğini hep söylemişimdir ve daha gidecek çok yol olduğuna inanıyorum bu sebeple yeni girişşmler yeni denemeler sürekli yapıyortuz.Aslında en önemli başarı hata yapmaktan korkmamak ,girişimci olmak ve risk almak diyebilirim.

Bir tabir vardır ya ‘’ Tırnaklarımla Kazıyarak Buralara Geldim’’ siz bu sektörde adınızı duyurduğunuzda zorluklar çektiniz mi?

Emsal Doğan: Tabi ki zorluklar çektim sonuçta Türkiye de olmayan bir uygulamayı yapmaya ve anlatmaya çalıştım, bununla birlikte kadın girişimci olmanın zorlukları da çok fazla oldu.

Kaç şubeniz var? Hepsiyle siz mi ilgileniyorsunuz?

Emsal Doğan: Akademimiz ile birlikte 27 şubemiz bulunmakta planlaması yapılan anlaşmalarını yaptığımız 4 nokta daha var pandemi sürecinden dolayı beklemeye aldık, tüm hepsiyle birebir benim ilgilenmem mümkün değil bu konuda çok değerli bir ekibim var planlamayı, organizsyonu ve idari işlerini onlarla beraber yürütüyoruz şubelerdeki hedeflerimiz çok adet olmasından önce verimli olması,yapılan yatırımların planlı yapılıp doğru noktalarda doğru ekiplerle çalışmasını sağlamak.

Her önüne gelen sosyal medya fenomeni Güzellik Salonu açıyor sizce neden? İşletmek çok mu kolay?

Emsal Doğan: İşin aslı kolay olduğunu düşünüyorlar,fakat önemli olan salon açmak değil sürekliliği sağlamaktır bizim 10 yılı aşkındır işlemlerini yaptığımız misafirlerimiz var başarının temel öğesi budur.Ve ben inanıyorum ki içlerinde gayet başarılı olabilecek arkadaşlar var ve bu konuda bizden destek ve danışmanlık istiyorlar biz de sektörümüze yeni heyecan katacaklarına inandığımız için yardımcı oluyoruz.

Bu kadar büyüyeceğinizi hayal edebilir miydiniz?

Emsal Doğan: Evet hep söylüyordum ve şimdi gerçek oldu ve daha da büyütmek için tüm gücümüzle çabalıyoruz.

Neredeyse tüm sanatçılar sizi tercih ediyor. En çok hangi şubenizde ağırlıyorsunuz önemli isimleri?

Emsal Doğan: Bir çok şubemizde ağırlıyoruz fakat ağırladığımız isimlerden görmedikleriniz de var buda bu işin sırrı J

Maddi durumu olmayan bayanlar için ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Yüzlerine tırnaklarına nasıl bakım yapmalılar?

Emsal Doğan: Sayfamda bu konularla ilgili dönem dönem paylaşımlar yapıyorum özellikle pandemi sürecinde bir çok bilgi paylaştım ,işin sırrı kişisel motivasyonu yukarıda tutmak bunun için ihtiyacınız olan en önemli şey su ve sabun diyebiliriz bunlar bile bir kadını bakımlı hale getirebilir.

Başarınızda birilerinin de katkısı oldu mu? Destek oldular mı?

Emsal Doğan: İlk sırada annem , maddi olarak her hangi bir kimseden destek almadım hep kendi imkanlarımı zorlayarak bu noktaya geldim tabi ki de destek olarak muhteşem bir ekiple yola çıkmanın çok büyük faydalarını gördüm.

Kariyerinizdeki mutluluğu aşk hayatınızda bulabildiniz mi?

Emsal Doğan: kim o kadar şanlı ki:)

Sizce Türkiye’de en bakımlı bulduğunuz ünlü kadın kim desem ?

Emsal Doğan: Tartışmasız Ajda PEKKAN ve Nebahat ÇEHRE.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Emsal Doğan: Genellikle kontrollü olmaya gayret gösteriyorum fakat hızlı karar almak benim kişiliğimde var ,tabi ki de bazı kararlarımız hatalı olabiliyor hata yapmaktan korkmayan bir yapım vardır sadece aynı hatayı tekrar yapmamak gerekir bu konuda kendime güveniyorum. Unutmamız gerekir ki hatalarımdan ders çıkartarak bu günlere geldim.

Kendinizi eleştirecek olsanız En çok neyinizi eleştirirdiniz?

Emsal Doğan: Tez canlı ve heyecanlı olmak diyebilirim.