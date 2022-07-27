Aslan Sayım Soruyor?  Fikret Ağırçelik Cevaplıyor! 

Fikret Ağırçelik Haberleri

Fikret Ağırçelik’ten Yeni Şarkı! Kör Kurşun Müzik Listelerinde!

Fikret Ağırçelik yeni tekli çalışması ‘Kör Kurşun’ Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Sesi ve müzik tarzı ile bir çok şarkıya hayat veren Fikret Ağırçelik’ten sevenlerine müjde! Yeni şarkısı sizlerle.

Kör Kurşun isimli şarkının Sözü müziği ve Aranjesi Erhan Erkal imzası taşıyor. Klip yönetmenliği koltuğunda Akın İshakoğlu oturuyor. Klip görüntü yönetmenliğinde ise Ferhat Kılıç yer alıyor. Fikret Ağırçelik Kör Kurşun şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Fikret Ağırçelik'ten yeni klip

Fantazi-Pop müziğinin güçlü sesi Fikret Ağırçelik, 2010'da sevilen türküsü "Yazın Yağar Kar Başıma" ve 2011'de sözü ve müziği kendisine ait olan "Dilillo" isimli eserleriyle sesini duyuran başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sözü, müziği ve düzenlemesi Erhan Erkal'a ait olan "Kör Kurşun" isimli müzik çalışmasını sevenleriyle buluşturdu.

Müzik yolculuğuna küçük yaşlarda çıkan şarkıcı "Kör Kurşun" eseriyle piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Grand Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkısı için şu ifadeleri kullanan Ağırçelik: "Uzun ve titiz bir çalışma sürecinden sonra "Kör Kurşun" şarkımızla sizlerin huzurunda olmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız artık size emanet" dedi.

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Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Fikret Ağırçelik: Küçük yaşta şarkı söylemeyebaşladim. Mahalli sanatçılarımızın etkisinde kaldım. Düğünlerde, cafelerde ve müziğin olduğu her ortamda olmaya gayret ettim. Ve bu beni daha çok bu kutsal mesleğe yönlendirdi.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Fikret Ağırçelik: Çocukluğumdan beri kişiliğine ve sanatına hep saygı duyduğum, yakın zamanda kaybettiğimiz büyük usta ibrahim Erkal'ın yeğeni Erhan Erkal ile yollarımız bir sahne sonrası kesişti. Müzikal tarzımın dışında ama benden uzak olmayan modern bir şarkı yapmak istediğimi belirttim kendisine. O da sağolsun eliyle koymuş gibi al bu şarkı senindir kardeşim dedi. (Kör kurşun) Kalbimi okudu adeta ona çok teşekkür ederim. Çünkü bu zorlu yolculukta bana can oldu kan oldu.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Fikret Ağırçelik: İllaki hatalarımız olmuştur. Lakin sakin ve iyice düşünmeden karar vermeyen ve hareket etmeyen bir insanım.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Fikret Ağırçelik: İhanet ve yalan.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Fikret Ağırçelik: Çünkü masa üzerinde sadece zorlayarak kelimelerin ve notaların bir araya getirilip oluşturulduğu duygusuz ve müzik kalitesi düşük eserler üretiliyor. Haliyle insanlarda da kalıcı bir etki bırakmıyor.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Fikret Ağırçelik: Rahmetli İbrahim Erkal ve yine Müslüm Gürses.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Fikret Ağırçelik: Türkiye müzik piyasasında şarkılarıyla ve yaptıklarıyla hep güzel anılan memleketine ve dinleyicisine hep iyiyi ve güzeli anlatan bir nefes olmak istiyorum.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Fikret Ağırçelik: Uzun zamandır hayatımda olan tek aşk müzik, o da çok iyi gidiyor:)

Zaten olsa da burada söylemezdim. Bizim kırmızı çizgilerimizdir gönül konuları. Paylaşmayı sevmeyiz hoş ta karşılamayız!