Aslan Sayım Soruyor? Fundyy Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum sesiyle, yaptığı besteleriyle milyonların beğenisini kazanan bir isim! Youtube popüler değilken o yaptığı amatör şarkılar ile dillere pelesenk oldu. Koyu Kahverengi, Gamzende Uyut Beni, Gidebildiğin Yerdeyim, Kopardılar Seni Benden gibi milyonlarca tıklanan şarkılarını yeni Saundlar ile müzik severlere sununuyor. İddalı şarkıların duygusal kızı Fundyy ile çok özel röportajımız sizlerle!

Fundyy kimdir? Kendinden kısaca bahseder misin?

Fundyy: Kırşehir’de dünyaya geldim. Beni her kararımda sonuna kadar destekleyen mükemmel bir ailem var. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Hazine ve Maliye Bakanlığında müfettişlik geçmişim oldu.Kamu serüvenim bana çok şey kattı, devlet terbiyesi almak güçlü duruşuma ve çok birçok şeyi aşmama vesile oldu. Bu güç, sert bir tabiat olarak da beden buldu kimliğimde.

Yıllar önce no name bir şarkının altyapısını alarak üstüne başka sözler yazılıp amatör olarak yorumladın. Ama senin şarkın daha çok dinlenildi ve patladı. O zamana gidersek bu şarkının oluşumu hakkında neler söylemek istersin?

Fundyy: Yani işin aslı ben şarkıların orijinallerini bilmiyordum bilsem o sözleri yazamazdım uyduruyormuşum gibi gelirdi. Bana beat yapan arkadaşlarım atıyordu, ben de beğenirsem müziği değerlendiriyordum ve söz yazıyordum. Asli unsur, müziğin benim içimde duyduğumda bir acı bırakmasıydı genelde o tarz melodilere yazmıştım. Seneler sonra şarkıların gerçek formatını dinlediğimde kendimce yeni bir yapıt oluşturduğuma ikna oluyorum, çok iyi tasarlamışım bence.

Yıllar önce amatör olarak seslendirdiğin şarkı artık profesyonel olarak tüm dijital platformlarda yayında. Bu projenin oluşumunu anlatır mısın? Kimlerle çalıştın?

Fundyy: Kendi halimde yaşar giderken birtakım olaylar silsilesi beni müziğe tekrar çekti. Daha sağlam bir dönüş olması gerekiyordu oldu gibi de. Önce Gamzende Uyut Beni eserimi ardından Koyu Kahverengi eserimi dinleyicilerimin huzuruna çıkardım. Geçmişte kalan bir görevi böylece tamamlamış oldum. Projelerimi DMC bünyesinde çıkardık.

Müziğe ilgin ne zaman ve nasıl başladı?

Fundyy: Bebeklikten beri şarkı söylermişim mırıldanarak annem öyle der:) Ben de İlkokuldan beri bunun idrakındayım. Tabi Fundyy sürecini sorarsanız o olay 2009 da aşırı kötü şarkılar yaparak başladı iyi ki yayılmadı rezil olurum:) 2010 da hatrı sayılır şarkılar yapabildim biri de Koyu Kahverengi, o da zaten Fundyy olmamdaki en büyük mucize.

Otokontrollü müsün, yoksa hatalar yapar mısın?

Fundyy: Otokontrol kısmen zayıf duygusalım o yüzden ani tepkilerim ve kararlarım var ama çok çabuk yumuşarım. Otokontrol kendini bende kontrole bırakmış. Kontrolün bende olmadığı herşey huzurumu kaçırıyor. Dünyaya yönetici olmak için gelmişim gibi.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Fundyy: Çok ihanet, nankörlük gördüm hayatım boyunca. Bu iki konuya özel bir zaafım var kırmızı çizgim. İnsan ilişkisi kurmaktan imtina ediyorum zaruri olmadıkça.

Tiktok fenomenlerinin şarkıcı olmasına yorumun nedir?

Fundyy: Olsunlar tabi ki dinleyici kitlesi oluşturma kapasitesi varsa, bunda kötü birşey yok bence. Herkes içindeki heveslerini yaşasın, dinleyicinin takdiri gerisi. Dinleniyorlarsa da başarmıştır ve tebrik ederiz. Müzik kimsenin mülkiyetinde değil, herkesin kendi nasibi, yolu...

Kendi jenerasyonununda hangi yorumcuları beğeniyorsun?

Fundyy: Ben eski jenerasyoncuyum açık konuşmak gerekirse. Neşet Ertaş üstad zaten Kırşehirli biri olarak müziğimizin atalarından olduğu için kategorize bile edemeyecek şekilde söylemem gereken bir değer. Daha yakın zamana gelirsek Gülşen, Tarkan, Edis ve Aleyna Tilki’yi çok beğeniyorum .

Amatör çalışmalar ayrı lezzetli ve çok tıklanıyor. Sizce neden?

Fundyy: Ticari kaygının olmaması ruha yansıyor ondan bence. Kalbin çıkarsız bir biçimde yansıtılmasından daha değerli ne olabilir...

2022 yılı için planların neler? Sevenlerini neler bekliyor?

Fundyy : Hayallerim var ama hesapta olan değil nasipte olan gelir başa bunun bilincinde ilerliyorum. Çok üretim olacak bir yıla benziyor, projelerim oldukça fazla. Allah nasip ederse gerçekleştirmeyi güzel bir serüven ben ve sevenlerimi bekliyor.