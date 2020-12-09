Aslan Sayım Soruyor? Hakan Kakız Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba…

Bu hafta röpörtaj konuğum sevilen Fenomen ve DJ Hakan Kakız oldu. Samimi açıklamalarıyla keyifli sohbetimiz ile her konuyu ele aldık. Dobra açıklamalarından dolayı kendisine tekrar teşekkür ederim. Bilinmeyenlerini sizler için anlatıyor işte keyifli röpörtaj sizlerle.

Merhaba nasılsınız? Pandemi Sürecini Nasıl Geçiriyorsunuz?

Hakan Kakız: Merhabalar, iyiyim teşekkür ederim :) Pandemi sürecini bende herkes gibi zaman zaman zaman endişeli, zaman zaman ise biteceğine dair umutlu geçiriyorum. Mümkün mertebe evden çıkmadan, ailem ve birkaç yakın dostum ile görüşerek geçiyor günlerim. Bir de sosyal medyada her dakika iletişim halinde olduğum yüzbinlerce takipçimle tabi :) Onları çok ama çok seviyorum :)

Siz ilk fenomenlerdensiniz instagram yokken Okan Bayülgenin programında sizi izler keyifle izlerdik. Bu sektöre ilk nasıl adım attınız?

Hakan Kakız: Aslında bu sektöre attığım adım çocukluğuma dayanıyor. Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunuyum. Shopping Tv isimli alışveriş televizyonunda sunuculuk yaparak başladığım bu sektörde, yollarımız sevgili Okan Bayülgen’le de kesişti. Önce, kendisinin Disko Kralı programına konuk olmuştum 2010 yılında, sonra ise ekibinde 2 sene çalışmıştım, programında ki skeçlerde oynadım uzun bir dönem... Sonra hayatımıza sosyal medya girdi ve beni alıp bugüne kadar getirdi :)

Türkiye’nin en iddalı Djlerinden birisisiniz. İddalı olmanız sadece sahne kostümlerinle bitmiyor. Paylaşımlarınızda oldukça iddalı bunun için ne gibi tepkiler alıyorsunuz?

Hakan Kakız: Tepki gösterenler bana daha çok hayran :) Fotoğrafımın altına kötü yorum yapan birine mesaj atıyorum mesela, size hiçbir şey yapmadığım halde bana neden küfür ediyorsunuz diyorum, bi anda 180 derece değişip aslında beni çok sevdiğini söyleyip yalakalık yapmaya başlıyor :) Sosyal medyada malesef böyle iki yüzlü ve şizofren bir kitle var ve biz asla onları dikkate almıyoruz :) Onlar dışında zaten genel olarak çok seviliyorum şükür. İnsanlar artık şekilci değil, giydiğim kıyafetten ya da verdiğim pozlardan ziyade kalbimle ve karakterimle ilgileniyorlar. Zaten olması gereken de bu bence...

Avrupa standartlarında yaşıyorsunuz. Aykırı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Hakan Kakız: Aykırı değilim, sadece kendimi çok seviyorum ve beğendiğim herşeyimi insanlara gösteriyorum. Onlarında hoşuna gidiyor aslında :) Bunun sebebi birazcıkta şu, insanlar, kendilerinin yapmak istedikleri ama cesaret edemedikleri şeyleri başkasında görünce hoşlarına gidiyor ve o kişiyi hayatlarından bir parça haline getiriyorlar, tabi yapmak isteyip yapamadıklarını yaptığım için beni kıskanıp sevmeyenler de çok :) Yaşantımdan paylaştığım şeyler, hiçkimseye zarar vermiyor. İnsanlar, birbirlerinin hak ve hürriyetlerine zarar vermedikleri sürece aykırı ya da aykırı ya da değil, istediği şekilde yaşayabilir bence.

Caner Çalışır’ın vefatı sizide sevenlerinide çok etkiledi. Bu konuya açıklık getirmek isterim bilir kişisiniz gerçekten mezarlığı kimsesizler mezarlığı mı? Ailesi neden sahip çıkmadı?

Hakan Kakız: Rahmetli Caner benim çocukluk arkadaşımdı, her anımız beraber geçerdi, Allah mekanını cennet etsin. Mezarlığı neden kimsesizler mezarlığı olsun ki ? Ailesi ve akrabalarının karar verdiği mezarlığa defnedildi. Sahip çıkmama gibi bir durum da olmadı ayrıca. Sadece annesi ve ablası, onun ani vefatından dolayı çok büyük bir travma geçirdikleri için cenazesine gelemediler. Tabi bu da malesef kötü kalpli insanların dedikodu malzemesi oldu.

Selin Ciğerci ile görüşüyor musunuz? Seren Serengil’in programına asistanınız katıldı ve yaşadığı sorunları anlattı. Bu konuda sizin bildiklerinizde bence fazla olmalı neler söylemek istersiniz?

Hakan Kakız: Selin benim çok eski dostum ve daima telefonlaşırız. Başta Seren Serengil olmak üzere, kendisine karalama kampanyası başlatanların yaptığı bu davranışı kesinlikle doğru bulmuyorum. Ben, karı/koca ilişkileri ve evlilikler üzerinden, yani insanların yatak odası dediğimiz özel yaşantıları üzerinden hiçbir şekilde prim yapılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Seren Serengil, programı izlensin diye günlerce Selin Ciğerci’yi doladı diline, ondan önce de Ece Erken yapardı bunu. İnsanların özel hayatları üzerinden seyirciyi ekrana bağlama taktikleri, ama çok ucuz taktikler :)

Siz de reklam alıyorsunuz ve sahnelere çıkıyorsunuz sonuç olarak para kazanıyorsunuz. Peki siz neden herşeyinizi abartıp paylaşmıyorsunuz? Görgüsüz bir paylaşım şimdiye kadar görmedik. Bu konuya bakış açınız nedir?

Hakan Kakız: Kazandığım kadar yiyorum :) Villalarda oturup lüks arabalara binicem diye kredi çekip sonra sıkıntımı yaşıyım yani ? :) Şükür istediğim herşeyi yapabilecek kadar kazancım var. Daha fazlasında gözüm yok. Allah gördüklerimizden geri bırakmasın, bana yeter. Ben bir insanın Chanel çanta takması için, Chanel gibi yaşaması gerektiğinden yanayım :) Yani geleceğe dair düşünecek hiçbir ekonomik sorununun olmaması gerekir, bizim ünlülerimiz ise chanel çanta takıcaklar diye borca girerler :) Birkaç yıl sonra iş alamayınca ise çantalarını satıp dolaba erzak alırlar. Ben hiçbir zaman böyle yaşamadım ve yaşamıcam. Neysem O’yum...

50 yaşından sonra popüler olan Murat Övüc hakkında ne düşünüyorsunuz?

Paylaşımlarını nasıl buluyorsunuz?

Hakan Kakız: Popüler olmaya başladığında severdim kendisini, ama o da sanki hızlı ve çok para kazanmanın rehavetine kapılanlardan oldu gibi. Özellikle son 1/2 senedir kadınlara yaptığı çirkin söylemler ve storylerinde sürekli ettiği küfürlerden dolayı kendisini artık izlemiyorum ve tasvip etmiyorum.

Şarkı çıkarmayı düşünmüyor musunuz?

Hakan Kakız: Bunu herkes soruyor ve çokta isteyen var :) Zaten sahne show’u olarak oldukça iddaalı olan biriyim, insanları eğlendirmeyi iyi biliyorum, sesim şarkı söyleyebilecek düzeyde aslında :) İstesem gerçekten alâsını yaparım, ama şuan öyle bir kararım yok, kısmet :)

Kerimcan Durmaz Amerikaya single çıkarmak için mi gitti sizce? Bazıları artık gelmez diyor oradan da reklamlarına devam ediyor kazanmaya devam ediyor. Sizce Selin Ciğerci nin bu gidişte bir nedeni var mı?

Hakan Kakız: Kerimcan’ım Amerika’ya gitmesi ile Selin’in ne alakası olabilir :) Eğer olmuşsa bile iyi olmuş :) Amerika’da misss gibi özgür bir hayat yaşıyor ve üretiyor. Kimse de ona ayak bağı olmuyor. Kerimcan için Amerika’da yaşamak zaten en çok istediği şey ve gelebileceği en iyi noktayken, insanların sanki orda mecburen yaşıyormuş ve zor bir hayat geçiriyormuş gibi düşünmelerine çok gülüyorum :) Şarkısını ise büyük bir heyecanla bekliyorum.

Kendinizi eleştirecek olsanız En çok neyinizi eleştirirdiniz?

Hakan Kakız: Haddinden fazla düşünüyor olmamı eleştirirdim :) Başak burcuyum, herkesin 10 saniye düşündüğünü ben saatlerce düşünerek kendi kendimi yiyorum :) Takıntılı ve evhamlıyım :) Bu beni çok yoruyor, ama iyi yanları da var. Attığım her adımı çok düşünerek attığım için genelde hiç hata yapmam. Hayatımda hata yapana ve hata kelimesine yer yok.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Hakan Kakız: Aaaa bu soruya bir önce ki soruda cevap vermişim tüh :) Ruh hastası derecesinde otokontrollüyüm. Alarmı sabah 6’ya kursam, 5:59’da uyanıp alarmı kapatırım :) Anlayın işte :) Böyle birinin hata yapma olasılığı olabilir mi ? :)

Yeni jenarasyonda kimleri dinliyorsunuz? Beğendiniz müzisyenler kimler:

Hakan Kakız: Ben eskileri severim :) Sibel Can aşığıyım, tüm gün Sibel Can dinlerim. Bir de yeni jenerasyon dersek, Hadise’dir favorim. Ama yine de ne varsa çocukluğumuzun şarkıcılarında ve şarkılarında var :)

Hakan’ı bir iki cümle ile anlatsanız neler söylerdiniz?

Hakan Kakız: Hakan Kakız rahatına çok düşkündür. Deniz ve güneş aşığı olan Kakız, bazen kırıcı olmak pahasına hazır cevap ve dürüsttür, yalana gram tahammülü yoktur. Yemek yemeyi ve masa sohbetlerini çok sever, 1/2 cümleyi geçtik ama olsun :)

Neden Youtube kanalı açıp vloglar çekmiyorsunuz?

Hakan Kakız: Youtube çok zahmetli bir platform :) Youtuber’lara bakın mesela, gün içinde çok az story atarlar, çünkü tüm günleri youtube için içerik üretmek ve çektikleri videoları edit’lemekle geçer :) Bu yüzden de instagrama çok fazla zaman ayıramazlar, ben ise en çok instagramı seviyorum. Instagram zaten tüm zamanımı alıyor, o yüzden youtube şuan için zaman ayırabildiğim bir platform değil malesef...

Peki hangi youtuberları beğeniyorsunuz?

Hakan Kakız: Kafalar ekibinin videolarına çok gülüyorum :) Onun dışında youtuber’ları çok tanımam. Haaa bir de, Danla Biliç’in makjay videoları çektiği dönemleri çok eğlenceliydi ama sanki o da tükenmişlik sendromuna girdi gibi, içerik üretemediğini düşünüyorum, sıkılmış olabilir...

Tüm sosyal medya fenomenleri kozmetik ürünü çıkartıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz neden çıkarmadınız?

Hakan Kakız: Onlar öyle kolay işler değil :) Bir ikisi dışında hiçbirinin ürünleri satmadı ve satmıyor :) Bi de dedimya ben çok pimpirikliyim. Bi ürün çıkarsam, aman hata olmasın, aman yanlış bişey yapmasınlar diye fabrikada sabahlarım :) Hayatım kararır valla hiç bulaşmıyım ben aman :)